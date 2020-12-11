Консульський відділ посольства України в Білорусі частково призупиняє прийом
Консульський відділ посольства України в Білорусі частково призупиняє консульський прийом через стрімке зростання в Білорусі кількості громадян, інфікованих COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Білорусі.
"У Республіці Білорусь спостерігається стрімке зростання кількості громадян, інфікованих COVID-19 (щодня понад 1900 осіб). З огляду на вищевикладене, з 14 по 18 грудня 2020 р консульський відділ посольства України в Республіці Білорусь частково призупиняє консульський прийом", - сказано в повідомленні.
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Большинство туров - авиа, на них запрет на выезд не влияет
Скажем прямо, 2020 год не самый удачный для путешествий, однако белорусы были в числе тех, кому из-за COVID-19 в турсезон не запрещали выезжать из страны, пишет https://news.tut.by/society/710935.html?c tut.by .
Аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик считает, что в этом сезоне белорусы оказались особенными во всех смыслах - и в туризме тоже.
- Наш рынок был номер один в Тунисе - нас примерно 4 тысячи туда приехало, мы сделали кассу черногорцам и в Албании. Большинство стран же были закрыты летом, и люди не путешествовали, а мы ездили и продолжаем ездить. У нас и зимой остались открытыми направления. Это вообще мало каким гражданам каких стран разрешено. Несмотря ни на что, мы все равно имеем какие-то окошки, чтобы выезжать.
Большинство предложений по выездному туризму из Беларуси - авиа. То есть закрытие наземной границы на выезд вообще на них никак не повлияет. Однако были туристы, которые покупали туры с вылетом из Киева - чаще всего это путевки в Египет или Танзанию. Но в Танзанию люди, как правило, вылетают из Минска на самолете, и у них есть стыковка в Киеве.
- Стран, которые готовы принимать туристов, в мире немного. Туристический сезон в Турции закончился еще в ноябре. Сейчас можно съездить на Мальдивы (туда мы летаем Turkish Airlines), в Танзанию (туда мы летаем или Turkish Airlines, или украинской авиакомпанией SkyUp Airlines со стыковкой в Киеве). Туристов пытается принять Таиланд, но там 14 дней карантин, и ты их должен отсидеть в определенном отеле, а потом можешь ездить куда хочешь. Но вроде как в эти 14 дней ты на территории своего отеля можешь выходить на пляж. Еще можно отдохнуть в Латинской Америке - это Доминикана и Мексика.