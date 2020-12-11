Консульський відділ посольства України в Білорусі частково призупиняє прийом

Консульський відділ посольства України в Білорусі частково призупиняє консульський прийом через стрімке зростання в Білорусі кількості громадян, інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Білорусі.

"У Республіці Білорусь спостерігається стрімке зростання кількості громадян, інфікованих COVID-19 (щодня понад 1900 осіб). З огляду на вищевикладене, з 14 по 18 грудня 2020 р консульський відділ посольства України в Республіці Білорусь частково призупиняє консульський прийом", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Білорусь офіційно не оголошувала про закриття кордону, - ДПСУ