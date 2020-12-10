Білорусь офіційно не оголошувала про закриття кордону, - ДПСУ

Державна прикордонна служба поки не отримала від білоруської сторони офіційних повідомлень про будь-які обмеження перетину українсько-білоруської ділянки кордону.

Про це повідомив "Укрінформу" представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно білоруська сторона на даний момент не інформувала Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї на кордоні", - сказав Демченко.

За його словами, зараз ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, прикордонники працюють у звичайному режимі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Білорусі закриває можливість покинути країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.