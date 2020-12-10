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Білорусь офіційно не оголошувала про закриття кордону, - ДПСУ

Білорусь офіційно не оголошувала про закриття кордону, - ДПСУ

Державна прикордонна служба поки не отримала від білоруської сторони офіційних повідомлень про будь-які обмеження перетину українсько-білоруської ділянки кордону.

Про це повідомив "Укрінформу" представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно білоруська сторона на даний момент не інформувала Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї на кордоні", - сказав Демченко.

За його словами, зараз ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, прикордонники працюють у звичайному режимі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Білорусі закриває можливість покинути країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.

Білорусь (7927) Держприкордонслужба ДПСУ (5952) Демченко Андрій (343)


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Тараканан уже объявил, ГУЛАГ начнёт действовать с нуля часов 21-го декабря.
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10.12.2020 16:33 Відповісти
С 21 декабря? А может с 32 декабря? Или это просто вброс?
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10.12.2020 16:42 Відповісти
С 21декабря. Что бы люди могли спокойно уладить свои дела за границами и готовиться к встрече Нового года здоровенькими.
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10.12.2020 16:45 Відповісти
это вброс тебя на бутылку
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11.12.2020 01:37 Відповісти
ахахаха - страдалец ты сексуальный, если сам любишь посидеть на бутылке, думаешь и другие сидят? Ты бы вздрочнул в уголок, а вдруг полегшает -
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11.12.2020 08:15 Відповісти
 
 