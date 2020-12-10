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Беларусь официально не объявляла о закрытии границы, - ГПСУ

Беларусь официально не объявляла о закрытии границы, - ГПСУ

Государственная пограничная служба пока не получила от белорусской стороны официальных сообщений о каких-либо ограничениях пересечения украинско-белорусского участка границы.

Об этом сообщил "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Официально белорусская сторона на данный момент никак не информировала Государственную пограничную службу Украины о дополнительных ограничениях, которые будут действовать у нее на границе", - сказал Демченко.

По его словам, сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная, пограничники работают в обычном режиме.

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Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.

Беларусь (7889) Госпогранслужба (6398) Демченко Андрей (280)


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Тараканан уже объявил, ГУЛАГ начнёт действовать с нуля часов 21-го декабря.
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10.12.2020 16:33 Ответить
С 21 декабря? А может с 32 декабря? Или это просто вброс?
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10.12.2020 16:42 Ответить
С 21декабря. Что бы люди могли спокойно уладить свои дела за границами и готовиться к встрече Нового года здоровенькими.
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10.12.2020 16:45 Ответить
это вброс тебя на бутылку
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11.12.2020 01:37 Ответить
ахахаха - страдалец ты сексуальный, если сам любишь посидеть на бутылке, думаешь и другие сидят? Ты бы вздрочнул в уголок, а вдруг полегшает -
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11.12.2020 08:15 Ответить
 
 