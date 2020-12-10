Беларусь официально не объявляла о закрытии границы, - ГПСУ
Государственная пограничная служба пока не получила от белорусской стороны официальных сообщений о каких-либо ограничениях пересечения украинско-белорусского участка границы.
Об этом сообщил "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Официально белорусская сторона на данный момент никак не информировала Государственную пограничную службу Украины о дополнительных ограничениях, которые будут действовать у нее на границе", - сказал Демченко.
По его словам, сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная, пограничники работают в обычном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.
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