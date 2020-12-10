Беларусь закрывает выезд из страны

Власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.

Такое решение принял Совет министров Беларуси. Его постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале страны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - сказано в тексте постановления.

Ограничения будут действовать в автодорожных пограничных пунктах, на железнодорожных вокзалах и в речных портах.

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Выехать за границу могут только отдельные категории граждан - дипломаты, водители международных автомобильных перевозок, члены экипажей воздушных и морских судов и поездных бригад.

Также покинуть страну можно будет для лечения или в случае смерти близкого родственника.

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