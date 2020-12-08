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Белорусам дали сроки за надпись "Не забудем" на тротуаре

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусам дали сроки за надпись

Суд Фрунзенского района Минска осудил троих человек за надпись "Не забудем!" возле народного мемориала, посвященного убитому протестующему Александру Тарайковскому.

Об этом сообщают правозащитники из белорусского центра "Вясна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судья (. . .) осудила по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии"), а Владислава Гулиса - к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, после оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

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"За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца", - уточнили правозащитники.

Ранее во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись "Не забудем". Еще одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение - она должна будет регулярно отмечаться в милиции.

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Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Кому тут ще Сраліна хочеться, совкодр....ри?
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08.12.2020 18:20
+14
Скоро: белорусам дали срок, за то что они белорусы..
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08.12.2020 18:23
+6
Ну по сути так уже и есть.
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08.12.2020 18:31
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А все тому що - "нєфіг"...................................... Белорусам дали сроки за надпись "Не забудем" на тротуаре - Цензор.НЕТ 2312
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08.12.2020 18:18 Ответить
Кому тут ще Сраліна хочеться, совкодр....ри?
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08.12.2020 18:20 Ответить
Скоро: белорусам дали срок, за то что они белорусы..
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08.12.2020 18:23 Ответить
Ну по сути так уже и есть.
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08.12.2020 18:31 Ответить
Дарите мусорам цветы побольше
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08.12.2020 18:24 Ответить
вы уже 1,5 года в зеленом борделе дарите клиентам....сметальщики комнатные на горшке
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08.12.2020 18:58 Ответить
Ну ты сравнил конечно 1,5 года квартала с клоунами и белорусов на бутылке из под русской водки с цветком в зубах
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08.12.2020 19:03 Ответить
В отличие от вас мы умеем сносить своих уродов. Продолжайте сосать у Лукашенко. И у путина до кучи. Вы такое же ватно ничто, как и россияне
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08.12.2020 19:04 Ответить
А янук не сам сбежал разве?(( не смеши тапочки рабиновичей,шуфричей. медведчуков,бойко...,сметальщик ты из борделя....73% предателей ....скажи спасибо,чо зеля тебе еще на Цензор шипеть разрешает....ему красть не мешает это))
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08.12.2020 19:10 Ответить
Кого там вы следующего выберете после Януковича и Зеленского, Бойко или Медведчука? В своём глазу бревно смотрите.
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08.12.2020 19:14 Ответить
Ну мы то хоть выберем,а вам назначат
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08.12.2020 19:15 Ответить
Ну да, скоро будете дарить цветы ментам Медведчука.
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08.12.2020 19:17 Ответить
Не-не,это у вас так принято,а мы украинцы,мы цветы разве что на могилку
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08.12.2020 19:19 Ответить
Цветы это была такая тактика в начале, не сработавшая разумеется и наивная. И крайне спорная и в Беларуси. А вот наступание на грабли, выбирая урок и клоунов, это уже у вас принято.
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08.12.2020 19:54 Ответить
Ну так у нас 73% отаровенно больных на голову,а 20% просто враги народа и даже не скрывают,так что маемо що маемо.
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08.12.2020 19:59 Ответить
Помниться мне еще пару лет назад половина нашего лехтората от таракана прям кипятком писала. Или я запамятовал?)
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08.12.2020 18:25 Ответить
та до сих пор ссутся от возбужения - бьет, значит любит
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08.12.2020 18:32 Ответить
А наш студент, обісцявший меморіал на Майдані, ще легко відбувся.
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08.12.2020 18:36 Ответить
Він же,(лука їбу#й), просто сміється з вас,сябри. Захоче- посадить,не захоче- не посадить. Ех ви,тєрпіли...
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08.12.2020 18:38 Ответить
За надпись дело закрыли, там ущерб 80р .А по другим эпизодам и набежало.
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08.12.2020 18:44 Ответить
А как по-белоруски будет "НЕ ЗАБУДЕМ"?
"НЕ ЗАБУБЕМ"? Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 1308
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 1062
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08.12.2020 18:51 Ответить
По-моему, они, вообще, хотели написать что-то другое. Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 9171
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08.12.2020 18:53 Ответить
"Не за бубен". Це може стати мемом. Скажімо - нє за бубєн савєцкій народ строіл каммунізм!
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08.12.2020 19:19 Ответить
За это их ждет другой суд, змагарский.
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08.12.2020 18:56 Ответить
Мусор на пенсии, не суди и не судимым будишь! Не ты ли зарекался здесь выходить на улицу на помощь своим мусорам!? Твой суд для тебя еще впереди!
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08.12.2020 21:10 Ответить
Я на улицу вообще стараюсь не выходить (только в магазин). Старенький я уже, за что меня судить?
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08.12.2020 21:50 Ответить
Теперь, точно, не забудут. Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 5595
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08.12.2020 18:44 Ответить
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 9012
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08.12.2020 18:45 Ответить
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 5879 Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 8610
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08.12.2020 18:46 Ответить
Луку нужно судить за то что присягу принял на фашистском флаге .бело красном)))
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08.12.2020 18:48 Ответить
Путлер і Лукаш одна сатана.
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08.12.2020 18:51 Ответить
болотные ниггеры еще легко отделались
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08.12.2020 18:52 Ответить
Ты рабиновичу и ермаку ботинки почистил,неболотный терпила?))
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08.12.2020 18:56 Ответить
нет.
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08.12.2020 18:59 Ответить
На відміну від Лулу, наші Рабієрмазєлі є легітимними, на жаль.
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08.12.2020 19:06 Ответить
Помню....как куйло попросил,любой кроме Порошенко,так 73% подкуйловников приказ и выполнили,...точно одиннарод....наш Родину проституткой не называл точно...хороший выбор патриота Пороха на мразоту кацапскую поменять...не слов даже...
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08.12.2020 19:23 Ответить
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
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08.12.2020 19:44 Ответить
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 4060 Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 123
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08.12.2020 18:54 Ответить
"Зато улицы чистые" (с) Свинособаки™.
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08.12.2020 21:42 Ответить
"Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі"
.
Я знаю дивне слово Termin в німецької, яке в англійської є appointment.
Цікаво, що мали на увазі журналізди цензора?
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08.12.2020 23:28 Ответить
 
 