Белорусам дали сроки за надпись "Не забудем" на тротуаре

Суд Фрунзенского района Минска осудил троих человек за надпись "Не забудем!" возле народного мемориала, посвященного убитому протестующему Александру Тарайковскому.

Об этом сообщают правозащитники из белорусского центра "Вясна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судья (. . .) осудила по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии"), а Владислава Гулиса - к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, после оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

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"За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца", - уточнили правозащитники.

Ранее во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись "Не забудем". Еще одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение - она должна будет регулярно отмечаться в милиции.

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Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.