Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд Фрунзенського району Мінська засудив трьох осіб за напис "Не забудемо!" біля народного меморіалу, присвяченого вбитому протестувальнику Олександру Тарайковському.
Про це повідомляють правозахисники з білоруського центру "Вясна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Суддя (...) засудила за ч. 2 ст. 339 Кримінального кодексу політв'язнів Дениса Греханова й Ігоря Самусенка до 1,5 року обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу ("хімії"), а Владислава Гуліса - до 2 років позбавлення волі в умовах суворого режиму", - сказано в повідомленні.
За інформацією правозахисників, після оголошення вироку Греханова і Самусенка звільнили з-під варти до вступу вироку в законну силу.
"За ґратами в рамках цієї кримінальної справи вони провели більше місяця", - уточнили правозахисники.
Раніше у вівторок суд Фрунзенського району призначив 26-річному Максиму Павлющику 2 роки позбавлення волі в колонії посиленого режиму за напис "Не забудемо". Ще одна фігурантка цієї справи, 25-річна Марія Бобович отримала 1,5 року обмеження волі без направлення до виправної установи - вона повинна буде регулярно відмічатися в міліції.
Молодих людей засудили за напис "Не забудемо" в пам'ять про загиблого в ніч на 11 серпня на акції протесту Олександра Тарайковського.
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"НЕ ЗАБУБЕМ"?
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
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Я знаю дивне слово Termin в німецької, яке в англійської є appointment.
Цікаво, що мали на увазі журналізди цензора?