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Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусам дали терміни за напис

Суд Фрунзенського району Мінська засудив трьох осіб за напис "Не забудемо!" біля народного меморіалу, присвяченого вбитому протестувальнику Олександру Тарайковському.

Про це повідомляють правозахисники з білоруського центру "Вясна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суддя (...) засудила за ч. 2 ст. 339 Кримінального кодексу політв'язнів Дениса Греханова й Ігоря Самусенка до 1,5 року обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу ("хімії"), а Владислава Гуліса - до 2 років позбавлення волі в умовах суворого режиму", - сказано в повідомленні.

За інформацією правозахисників, після оголошення вироку Греханова і Самусенка звільнили з-під варти до вступу вироку в законну силу.

"За ґратами в рамках цієї кримінальної справи вони провели більше місяця", - уточнили правозахисники.

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Раніше у вівторок суд Фрунзенського району призначив 26-річному Максиму Павлющику 2 роки позбавлення волі в колонії посиленого режиму за напис "Не забудемо". Ще одна фігурантка цієї справи, 25-річна Марія Бобович отримала 1,5 року обмеження волі без направлення до виправної установи - вона повинна буде регулярно відмічатися в міліції.

Молодих людей засудили за напис "Не забудемо" в пам'ять про загиблого в ніч на 11 серпня на акції протесту Олександра Тарайковського.
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Топ коментарі
+29
Кому тут ще Сраліна хочеться, совкодр....ри?
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08.12.2020 18:20
+14
Скоро: белорусам дали срок, за то что они белорусы..
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08.12.2020 18:23
+6
Ну по сути так уже и есть.
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08.12.2020 18:31
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А все тому що - "нєфіг"...................................... Белорусам дали сроки за надпись "Не забудем" на тротуаре - Цензор.НЕТ 2312
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08.12.2020 18:18 Відповісти
Кому тут ще Сраліна хочеться, совкодр....ри?
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08.12.2020 18:20 Відповісти
Скоро: белорусам дали срок, за то что они белорусы..
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08.12.2020 18:23 Відповісти
Ну по сути так уже и есть.
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08.12.2020 18:31 Відповісти
Дарите мусорам цветы побольше
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08.12.2020 18:24 Відповісти
вы уже 1,5 года в зеленом борделе дарите клиентам....сметальщики комнатные на горшке
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08.12.2020 18:58 Відповісти
Ну ты сравнил конечно 1,5 года квартала с клоунами и белорусов на бутылке из под русской водки с цветком в зубах
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08.12.2020 19:03 Відповісти
В отличие от вас мы умеем сносить своих уродов. Продолжайте сосать у Лукашенко. И у путина до кучи. Вы такое же ватно ничто, как и россияне
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08.12.2020 19:04 Відповісти
А янук не сам сбежал разве?(( не смеши тапочки рабиновичей,шуфричей. медведчуков,бойко...,сметальщик ты из борделя....73% предателей ....скажи спасибо,чо зеля тебе еще на Цензор шипеть разрешает....ему красть не мешает это))
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08.12.2020 19:10 Відповісти
Кого там вы следующего выберете после Януковича и Зеленского, Бойко или Медведчука? В своём глазу бревно смотрите.
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08.12.2020 19:14 Відповісти
Ну мы то хоть выберем,а вам назначат
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08.12.2020 19:15 Відповісти
Ну да, скоро будете дарить цветы ментам Медведчука.
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08.12.2020 19:17 Відповісти
Не-не,это у вас так принято,а мы украинцы,мы цветы разве что на могилку
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08.12.2020 19:19 Відповісти
Цветы это была такая тактика в начале, не сработавшая разумеется и наивная. И крайне спорная и в Беларуси. А вот наступание на грабли, выбирая урок и клоунов, это уже у вас принято.
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08.12.2020 19:54 Відповісти
Ну так у нас 73% отаровенно больных на голову,а 20% просто враги народа и даже не скрывают,так что маемо що маемо.
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08.12.2020 19:59 Відповісти
Помниться мне еще пару лет назад половина нашего лехтората от таракана прям кипятком писала. Или я запамятовал?)
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08.12.2020 18:25 Відповісти
та до сих пор ссутся от возбужения - бьет, значит любит
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08.12.2020 18:32 Відповісти
А наш студент, обісцявший меморіал на Майдані, ще легко відбувся.
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08.12.2020 18:36 Відповісти
Він же,(лука їбу#й), просто сміється з вас,сябри. Захоче- посадить,не захоче- не посадить. Ех ви,тєрпіли...
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08.12.2020 18:38 Відповісти
За надпись дело закрыли, там ущерб 80р .А по другим эпизодам и набежало.
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08.12.2020 18:44 Відповісти
А как по-белоруски будет "НЕ ЗАБУДЕМ"?
"НЕ ЗАБУБЕМ"? Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 1308
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 1062
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08.12.2020 18:51 Відповісти
По-моему, они, вообще, хотели написать что-то другое. Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 9171
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08.12.2020 18:53 Відповісти
"Не за бубен". Це може стати мемом. Скажімо - нє за бубєн савєцкій народ строіл каммунізм!
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08.12.2020 19:19 Відповісти
За это их ждет другой суд, змагарский.
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08.12.2020 18:56 Відповісти
Мусор на пенсии, не суди и не судимым будишь! Не ты ли зарекался здесь выходить на улицу на помощь своим мусорам!? Твой суд для тебя еще впереди!
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08.12.2020 21:10 Відповісти
Я на улицу вообще стараюсь не выходить (только в магазин). Старенький я уже, за что меня судить?
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08.12.2020 21:50 Відповісти
Теперь, точно, не забудут. Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 5595
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08.12.2020 18:44 Відповісти
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 9012
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08.12.2020 18:45 Відповісти
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 5879 Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 8610
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08.12.2020 18:46 Відповісти
Луку нужно судить за то что присягу принял на фашистском флаге .бело красном)))
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08.12.2020 18:48 Відповісти
Путлер і Лукаш одна сатана.
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08.12.2020 18:51 Відповісти
болотные ниггеры еще легко отделались
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08.12.2020 18:52 Відповісти
Ты рабиновичу и ермаку ботинки почистил,неболотный терпила?))
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08.12.2020 18:56 Відповісти
нет.
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08.12.2020 18:59 Відповісти
На відміну від Лулу, наші Рабієрмазєлі є легітимними, на жаль.
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08.12.2020 19:06 Відповісти
Помню....как куйло попросил,любой кроме Порошенко,так 73% подкуйловников приказ и выполнили,...точно одиннарод....наш Родину проституткой не называл точно...хороший выбор патриота Пороха на мразоту кацапскую поменять...не слов даже...
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08.12.2020 19:23 Відповісти
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
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08.12.2020 19:44 Відповісти
Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 4060 Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі - Цензор.НЕТ 123
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08.12.2020 18:54 Відповісти
"Зато улицы чистые" (с) Свинособаки™.
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08.12.2020 21:42 Відповісти
"Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі"
.
Я знаю дивне слово Termin в німецької, яке в англійської є appointment.
Цікаво, що мали на увазі журналізди цензора?
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08.12.2020 23:28 Відповісти
 
 