Білорусь закриває виїзд із країни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Білорусі закриває можливість залишити країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.
Таке рішення ухвалила Рада міністрів Білорусі. Її постанову опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі країни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тимчасово призупинити перетин Державного кордону Республіки Білорусь на виїзд з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь", - йдеться в тексті постанови.
Обмеження діятимуть в автодорожніх прикордонних пунктах, на залізничних вокзалах і в річкових портах.
Виїхати за кордон можуть лише окремі категорії громадян - дипломати, водії міжнародних автомобільних перевезень, члени екіпажів повітряних і морських суден і поїзних бригад.
Також залишити країну можна буде для лікування або в разі смерті близького родича.
Будь ласка, зачекайте...
Твари берут заложников.
Значит совсем скоро будут торговаться
Ты убогое насекомое с отсутствующими мозгами
Таких примерных дебилов надо из принципа кастрировать и топить в очковых сортирах
Если б у тебя, убогого пассива было б хоть капельку мозга,то ты, сын Урфина Джюса, мог бы подумать: а что бульбофюреру сейчас это мешает сделать?
По поскольку ты туп фантастически - ты не поймеш
Беречь здоровье нужно, и со слабой нервной системой на Цензор лучше не заходить!.
Более ничто так не повышает АйКью ронатых матушан
Отличительная черта каждой кацапской твари - полнейшая тупость и обезьяничество
Поки що Клоун залишається,тому що знову його міняти на Баригу ніякого резону...
Кайф испытают обе стороны
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
Зараз ніби можна вїхати в Канаду тільки родичам або по робочій візі. В нас один співробітник з бельгійським паспортом і канадською робочою візою поїхав в Сінгапур на стажування, а назад в Канаду його не пустили, мусив сидіти в Бельгії до листопада.
real politic... реал імбіцил.
- вимкнути інтернет і телефінний зв'язок (окрім тих, "кому положено");
- усі житлові будинки перетворити на бараки, познімати двері, у кожен барак - персонал вертухаїв;
- і усіх під конвоєм - на примусові роботи.
Гроші скасувати. Працювати виключно за харчові одиниці, господарче мило та (періодично) нову робу.
Жодних пенсій. Після вичерпання ресурсів організму - ґевтаназія та утилізація (так само як у випадку важких хвороб, що потребують невиправдано витратного лікування).
Хто схильний до протесту - робити лоботомію і довічно на найпримітивніші роботи.
Источник: https://censor.net/ru/n3236031
Білоруська Революція("трьох прокладок") "пи..ою накрилась".
Babchenko, [13.11.20 11:38]
Михаил Жизневский и Роман Бондаренко. Вы уж меня извините, конечно, за цинизм, но за последние годы я стал называть вещи своими именами. Эвфемизмы убивают. Как и розовые пони. Поэтому я теперь злой и прямолинейный. В отличие от нобелевских лауреатов и лидеров протеста с сердечками. Если речь уже заходит о жизни и смерти, то лично я предпочел бы умереть на баррикадах с коктейлем молотова, а не быть забитым без оружия в автозаке. Собственно, именно поэтому я и переехал из страны автозаков в страну баррикад.
О том, что хождения с шариками продержатся примерно два месяца, а затем пойдут на спад, потому то невозможно поддержание одного и того же градуса протеста без его результатов, вам орали во все уши. Прошло два месяца... О том, что как только хождения с шариками пойдут на убыль, начнется ответная реакция, вам орали в уши все два месяца. Ну, вот. Если вы думаете, что это единичный случай и эксцесс исполнителя - то нет. Это только начало.
То есть, это эксцесс, конечно, никто Романа убивать не планировал, просто забили в автозаке, и всё. Но расследовано это не будет, более того, уверен, убийцы будут втайне награждены какими-нибудь премиями и повышением звания - и это станет нормой. Вас будут убивать по автозакам и тюрьмам.
А потом и вы привыкнете. Ну, вот, новая реальность такая, в Беларуси убивают. Что ж теперь поделать. Это первое убийство вызывает резонанс. А потом становится обычным делом. Уж поверьте мне. Я не один раз наблюдал.
Да, Беларусь живе, да, нация образовалась, но это в стратегии. А в тактике данный конкретный раунд - за диктатором. И в данном конкретном раунде демократическая Беларусь - проиграла. А проигравшим - горе.
Мой вам совет. Всем активистам, всем, кто был заснят топтунами на камеры, всем, кто попался и был сфотографирован, оставил отпечатки пальцев, попал в картотеку, кто так или иначе засветился - бегите. Вы думаете, они просто так вас на камеры снимают? Для собственных воспоминаний зимними вечерами у камина? Нет. Там, в кабинетах Лукьяновки, сейчас клепается большое дело. Днем и ночью, не покладая рук, десятки мужчин без совести, чести, жалости, сострадания и вообще человеческих чувств, днями и ночами, без роздыха и выходных, работают и работают иголками, сшивая белыми нитками огромное дело, сплетая воедино всех, кто был заснят, кто засветился вконтакте, кто оборонил неосторожное слово. Механизм работает, чудовищная машина пашет и пашет, её винтики стягиваю и стягивают края этого дела - и они стянут его, уж будьте уверены. Это я вам говорю как человек, сам сначала отпизженный в автозаках, а потом ДВАЖДЫ пришитый к такому делу.
Вас ждет огромный показательный процесс. С показательными сроками. И массовыми посадками. А, поскольку, смертная казнь в Беларуси не отменена, вас ждут ещё и смерти.
Это Калесникову в итоге освободят - обменят на новые договоренности с Западом или ещё на что-то. А вам жопа.
То, что я сейчас пишу эти строки, а не гнию до сих пор в камере с переломанным как у Мохнаткина позвоночником или раздробленным, как у Стомахина, тазом - это результат невероятного везения, а не разума или милосердия механизма.
Это я вам пишу сам, как проигравший. Беженец без штанов, третий год скрывающийся от тюрьмы и наемных убийц.
Вот я. Перед вами. Наинагляднейший пример. Посмотрите на меня. И сделайте, наконец, выводы.
А Максиму Кацу вашему отдельный привет. Эти любители ненасилия и в Москве шариками домахались. И вас, наивных, домахали. Вот это вообще самая мерзотная роль. Смотрители вольера, подносящие корм розовым пони - ешьте, ешьте, мои дорогие, и бегайте и бегайте по кругу, главное, пони, через забор только не вздумайте прыгнуть или начать ломать его.
Для Украины просто невероятное счастье, что она послушала послушала таких вот смотрителей - да и послала их нахер.
И пошла на баррикады.
Две соседних страны. Два разных сценария развития протеста. В одной смерть беларуса Жизневского привела к свержению диктатуры и обретению свободы.
В другой… Э-хе-хенюшки, братцы.
Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно.