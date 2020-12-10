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Білорусь закриває виїзд із країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь закриває виїзд із країни

Влада Білорусі закриває можливість залишити країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.

Таке рішення ухвалила Рада міністрів Білорусі. Її постанову опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимчасово призупинити перетин Державного кордону Республіки Білорусь на виїзд з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь", - йдеться в тексті постанови.

Обмеження діятимуть в автодорожніх прикордонних пунктах, на залізничних вокзалах і в річкових портах.

Читайте: Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі

Виїхати за кордон можуть лише окремі категорії громадян - дипломати, водії міжнародних автомобільних перевезень, члени екіпажів повітряних і морських суден і поїзних бригад.

Також залишити країну можна буде для лікування або в разі смерті близького родича.

Читайте: Білорусь попередила про можливі затримки під час перетину кордону з Україною

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Северная Корея в Европе...
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10.12.2020 00:26
+51
Кто не успел - тот опоздал (с)
Твари берут заложников.
Значит совсем скоро будут торговаться
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10.12.2020 00:22
+42
Білорусь з нього і не виходила. Там музей савєцкага саюза під відкритим небом.
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10.12.2020 00:30
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Кто не успел - тот опоздал (с)
Твари берут заложников.
Значит совсем скоро будут торговаться
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10.12.2020 00:22 Відповісти
Балда, то вже не торгуватися мають намір, то будуть по всій території країни, силову зачистку проводити. І найімовірніше, з Рашею в цьому плані знайшли повне "взаємопорозуміння", а якщо ще взяти до уваги що все те буде відбуватися поряд з кордоном України, то нічого хорошого в тому немає!
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 8433
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10.12.2020 08:23 Відповісти
це просто різні етапи "зачистки"
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10.12.2020 10:16 Відповісти
В Росії вздовж кордону з Китаєм багато незаселених територій, так що у всіх бажаючих і не угодних шлях один - в Сибір.
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10.12.2020 10:18 Відповісти
Дебилоидный самец курицы
Ты убогое насекомое с отсутствующими мозгами
Таких примерных дебилов надо из принципа кастрировать и топить в очковых сортирах
Если б у тебя, убогого пассива было б хоть капельку мозга,то ты, сын Урфина Джюса, мог бы подумать: а что бульбофюреру сейчас это мешает сделать?
По поскольку ты туп фантастически - ты не поймеш
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10.12.2020 11:21 Відповісти
А что это мы психанули? А нельзя себе так нервную систему нагружать, у единственной извилина мозга, ниже спины, жидкий инсульт случится может...
Беречь здоровье нужно, и со слабой нервной системой на Цензор лучше не заходить!.
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 3029
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10.12.2020 11:31 Відповісти
Одлноклеточная матуш, поеш говна
Более ничто так не повышает АйКью ронатых матушан
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10.12.2020 17:45 Відповісти
Нифига себе, каким хавчиком ты свое IQ повышаешь, вот не подумал бы!.. Правда возникает вопрос: если твое IQ даже при таком "питании" ниже плинтуса, то каким тогда оно было до "допинга"!?
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10.12.2020 20:31 Відповісти
Тупая кацапотварь,ты палишся прям по инструкции
Отличительная черта каждой кацапской твари - полнейшая тупость и обезьяничество
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11.12.2020 01:17 Відповісти
Отличная идея!
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10.12.2020 00:22 Відповісти
Back in the USSR?
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10.12.2020 00:24 Відповісти
Білорусь з нього і не виходила. Там музей савєцкага саюза під відкритим небом.
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10.12.2020 00:30 Відповісти
Знаєте, як поляки ******* називати Білорусь? Kolhoz)))
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10.12.2020 00:31 Відповісти
Це все через колхозніка, який тримає цілий народ у заручниках та навіть не збирається щось міняти на краще.
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10.12.2020 00:33 Відповісти
Біларуссю керує колишній колгоспник, тому вона "Колгосп". А Росією - колишній стукач т тому вона уся "Лубянка"
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10.12.2020 04:00 Відповісти
Зате Україною, Блазень, і тому у нас цирк...
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10.12.2020 08:26 Відповісти
завжди є можливість поміняти.
Поки що Клоун залишається,тому що знову його міняти на Баригу ніякого резону...
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 3313 Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 5638
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10.12.2020 10:22 Відповісти
колгоспники достойні свого голови колгоспу./
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 1433
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10.12.2020 10:17 Відповісти
То що, Білорусь - розсадник коронавірусу? 😮 Так, Лукашенці у фантазії не відмовиш! 😁
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10.12.2020 00:24 Відповісти
Так он же проводил парад ко дню победы без масок. А тут вдруг заволновался ?
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10.12.2020 00:48 Відповісти
Лукашенко, собирается проводить силовую зачистку, без свидетелей, что непонятного!?
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10.12.2020 08:27 Відповісти
газова камера закривається
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10.12.2020 08:41 Відповісти
Агония жестокого диктатора.
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10.12.2020 00:24 Відповісти
Уверен? А может подготовка к силовой зачистке демонстрантов?.. Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 684
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10.12.2020 08:29 Відповісти
Может и так.
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10.12.2020 15:44 Відповісти
Северная Корея в Европе...
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10.12.2020 00:26 Відповісти
Ога. Садюги омоновцы разгонят марш мазохистов.
Кайф испытают обе стороны
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10.12.2020 00:29 Відповісти
А шо ви очікували від диктатора? Все логічно.
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10.12.2020 00:29 Відповісти
Гут. Когда московия запретит своим холопам убегать - будет зер гут.
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10.12.2020 00:29 Відповісти
Ну так пробный шарик уже катнули
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10.12.2020 00:30 Відповісти
китайцам лучше молчать..
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10.12.2020 00:36 Відповісти
Не забывайте Беслан!
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
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10.12.2020 00:46 Відповісти
русмартышка, тебе уже светит срок за то, шо ты напишешь правду - Крым-Украина. Чей Крым, свинособака? Беларусь закрывает выезд из страны - Цензор.НЕТ 4331
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10.12.2020 00:36 Відповісти
скоко?
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10.12.2020 00:41 Відповісти
свинособака, твой фюрер от кого в бункере прячется?
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10.12.2020 00:45 Відповісти
Это у тебя вата в голове поплыла, а не Крым.
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10.12.2020 00:47 Відповісти
свинорус, пиши куратору заявку на очередной ник.
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10.12.2020 00:44 Відповісти
Ускоглазый кацап это кто тебе такую брехню сказал.
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10.12.2020 00:46 Відповісти
по началу масковиты пролёт кровь за срускии мир и их идейи, потом и закроеться, ведь план у кремлинов отличный - сделать так чтоб никтои не подумал идти помочь рабским руцким в помощь. Меня это даже в какой то мере устраивает, если целые народы не знает с кем дружить и от кого открестиваться, то вот такое жестокое обучение, через кровь и потери.
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10.12.2020 00:35 Відповісти
кацапия следующая
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10.12.2020 00:33 Відповісти
Подозреваю что белорусы особо и возражать не будут в основной массе. Они большей частью из Совка и не вы ходили...
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10.12.2020 00:35 Відповісти
Видать, боится, что заводы без рабочих останутся. Хотя... Если гопник понимает только силу, а его пытаются закидать цветочками в надежде, что совесть возобладает, то не вижу ничего странного. Просто логичное развитие событий.
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10.12.2020 00:36 Відповісти
Немешало бы и проволокой колючей обмотаться и фсеееее.......
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10.12.2020 00:37 Відповісти
Белорусский концлагерь.
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10.12.2020 00:41 Відповісти
не,шоб шпионы к просроченому не лазили
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10.12.2020 00:43 Відповісти
К чему бы это, что то таракан уже надумал.
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10.12.2020 00:38 Відповісти
Ринатик,твой корешок-мусорок за мудищева себе очко порвал..
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10.12.2020 03:38 Відповісти
Кончится тем, что приедут за бацькой, как за Хуссейном. Те же самые заокеанские пацаны. Беларусь закрывает выезд из страны - Цензор.НЕТ 2543
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10.12.2020 00:44 Відповісти
З Канади в США вже пів року як не попасти. Назад до СРСР? Звичайно! Під виглядом турботи про мене.
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10.12.2020 00:45 Відповісти
Чому це не попасти? Це ж канада, а не США, кордон закрила... Тим паче, канадських громадян, які їдуть у США та вертаються, усюди пропускають... Не пропускають іноземних громадян в Канаду. Це мені розповідала пані з діаспори,
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10.12.2020 00:50 Відповісти
Ясен пень Канада закрила наземні кордони. А що це міняє?
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10.12.2020 00:54 Відповісти
Ну так для канадців кордони ж ніби не закриті, а лише для іноземних громадян...
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10.12.2020 01:12 Відповісти
Але в США виїхати через сухопутний кордон не можна. Літаком ніби можна. Білорусія про аеропорти нічого не пише.
Зараз ніби можна вїхати в Канаду тільки родичам або по робочій візі. В нас один співробітник з бельгійським паспортом і канадською робочою візою поїхав в Сінгапур на стажування, а назад в Канаду його не пустили, мусив сидіти в Бельгії до листопада.
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10.12.2020 01:21 Відповісти
Д- демократия )
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10.12.2020 00:51 Відповісти
А на в'їзд? Ваву туди! І хай там сидить.
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10.12.2020 00:52 Відповісти
У ростовському цирку для нашого Клоуна відкрита вакансія.
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10.12.2020 11:55 Відповісти
лука вводить "желєзний занавєс". Агов! Кулєба! Що там ти за"иканамічнє" зв'яззки з півнчною кореєю-2? Санкції? Нє! не чули? чи вперто - проти? real politic... реал імбіцил.
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10.12.2020 01:00 Відповісти
Лука целый год визжал что на Беларашке нет коронавируса а тут закрыл границы когда народ начал дергать кто куда из страны
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10.12.2020 01:20 Відповісти
...... и опустилась железная занавеска.... Беларусь закрывает выезд из страны - Цензор.НЕТ 9882
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10.12.2020 01:33 Відповісти
Наступні кроки:
- вимкнути інтернет і телефінний зв'язок (окрім тих, "кому положено");
- усі житлові будинки перетворити на бараки, познімати двері, у кожен барак - персонал вертухаїв;
- і усіх під конвоєм - на примусові роботи.
Гроші скасувати. Працювати виключно за харчові одиниці, господарче мило та (періодично) нову робу.
Жодних пенсій. Після вичерпання ресурсів організму - ґевтаназія та утилізація (так само як у випадку важких хвороб, що потребують невиправдано витратного лікування).
Хто схильний до протесту - робити лоботомію і довічно на найпримітивніші роботи.
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10.12.2020 01:37 Відповісти
Более менее логичным было бы запретить въезд иностранцев в Беларусь против covid19,но выезд-полная ахинея.выходит лукашенка больше "волнуется" за иностранных граждан в своих странах,но не за белорусов. Одно слово- шестёрка путинская,придурок
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10.12.2020 01:43 Відповісти
а нашо оцим категоріям виїзжать, якщо причина виїзду - пасажири - відсутні? "водители международных автомобильных перевозок, члены экипажей воздушных и морских судов и поездных бригад."

Источник: https://censor.net/ru/n3236031
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10.12.2020 08:45 Відповісти
Він не придурок, а соціопат і параноїк. Ще і в тому біда, що йому служить банда садистів зі зброєю.
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10.12.2020 11:58 Відповісти
Беларусь становится "зоной" широкого профиля
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10.12.2020 01:58 Відповісти
А я підтримую Бацьку - якщо всі розбіжаться, то хто буде працювати??? І захищати Родіну від москалів?
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10.12.2020 07:19 Відповісти
вон і так бастують. не працюють.
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10.12.2020 08:44 Відповісти
"Ну вот и усё!" (с) А кадр ж прям про Луку)

Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 9835
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10.12.2020 08:24 Відповісти
а где взять белорусскую картоху, то есть бульбу Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 8305?
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10.12.2020 11:02 Відповісти
цікаво, а нашо оцім категорім виїзжать, якщо клієнтів не пускають? "водители международных автомобильных перевозок, члены экипажей воздушных и морских судов и поездных бригад.Источник: https://censor.net/ru/n3236031"
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10.12.2020 08:43 Відповісти
Вчера был в ТЦ Столица на главной площади Минска, половина киосков уехала, везде таблички "аренда" "ликвидация". Как говорил Попандопуло: "чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера".
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10.12.2020 08:46 Відповісти
интересно, население дальше будет хороводы водить? или все же наконец начнет превращаться из населения в народ?
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10.12.2020 08:50 Відповісти
члены экипажей воздушных и морских судовИсточник: https://censor.net/ru/n3236031

Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 9739 Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 9739 Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 9739
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10.12.2020 08:55 Відповісти
Ну, это через 10 дней. Кто хочет, может ехать туда-сюда. А потом да, только самолетом.
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10.12.2020 08:59 Відповісти
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 5742 Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 9897
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10.12.2020 08:59 Відповісти
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 1212 Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 7484
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10.12.2020 09:00 Відповісти
Тю, пока не перекрыли лавочку, объявить цветочный марш дипломато-недоколыханных... Где там Тихановская, почем булки расслабила?
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10.12.2020 09:19 Відповісти
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 3997
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10.12.2020 09:23 Відповісти
ЗАЧИСТКА диктатором "протестуючих"(співаючих,танцюючих,стоячих і ходячих придурків)..Ще місяць тому їх (тих активніших,хто "засвітився")попереджали - пора уйо..увати.
Білоруська Революція("трьох прокладок") "пи..ою накрилась".
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10.12.2020 09:54 Відповісти
Білорусь закриває виїзд із країни - Цензор.НЕТ 4846 Pavlo Dudra

Babchenko, [13.11.20 11:38]
Михаил Жизневский и Роман Бондаренко. Вы уж меня извините, конечно, за цинизм, но за последние годы я стал называть вещи своими именами. Эвфемизмы убивают. Как и розовые пони. Поэтому я теперь злой и прямолинейный. В отличие от нобелевских лауреатов и лидеров протеста с сердечками. Если речь уже заходит о жизни и смерти, то лично я предпочел бы умереть на баррикадах с коктейлем молотова, а не быть забитым без оружия в автозаке. Собственно, именно поэтому я и переехал из страны автозаков в страну баррикад.
О том, что хождения с шариками продержатся примерно два месяца, а затем пойдут на спад, потому то невозможно поддержание одного и того же градуса протеста без его результатов, вам орали во все уши. Прошло два месяца... О том, что как только хождения с шариками пойдут на убыль, начнется ответная реакция, вам орали в уши все два месяца. Ну, вот. Если вы думаете, что это единичный случай и эксцесс исполнителя - то нет. Это только начало.
То есть, это эксцесс, конечно, никто Романа убивать не планировал, просто забили в автозаке, и всё. Но расследовано это не будет, более того, уверен, убийцы будут втайне награждены какими-нибудь премиями и повышением звания - и это станет нормой. Вас будут убивать по автозакам и тюрьмам.
А потом и вы привыкнете. Ну, вот, новая реальность такая, в Беларуси убивают. Что ж теперь поделать. Это первое убийство вызывает резонанс. А потом становится обычным делом. Уж поверьте мне. Я не один раз наблюдал.
Да, Беларусь живе, да, нация образовалась, но это в стратегии. А в тактике данный конкретный раунд - за диктатором. И в данном конкретном раунде демократическая Беларусь - проиграла. А проигравшим - горе.
Мой вам совет. Всем активистам, всем, кто был заснят топтунами на камеры, всем, кто попался и был сфотографирован, оставил отпечатки пальцев, попал в картотеку, кто так или иначе засветился - бегите. Вы думаете, они просто так вас на камеры снимают? Для собственных воспоминаний зимними вечерами у камина? Нет. Там, в кабинетах Лукьяновки, сейчас клепается большое дело. Днем и ночью, не покладая рук, десятки мужчин без совести, чести, жалости, сострадания и вообще человеческих чувств, днями и ночами, без роздыха и выходных, работают и работают иголками, сшивая белыми нитками огромное дело, сплетая воедино всех, кто был заснят, кто засветился вконтакте, кто оборонил неосторожное слово. Механизм работает, чудовищная машина пашет и пашет, её винтики стягиваю и стягивают края этого дела - и они стянут его, уж будьте уверены. Это я вам говорю как человек, сам сначала отпизженный в автозаках, а потом ДВАЖДЫ пришитый к такому делу.
Вас ждет огромный показательный процесс. С показательными сроками. И массовыми посадками. А, поскольку, смертная казнь в Беларуси не отменена, вас ждут ещё и смерти.
Это Калесникову в итоге освободят - обменят на новые договоренности с Западом или ещё на что-то. А вам жопа.
То, что я сейчас пишу эти строки, а не гнию до сих пор в камере с переломанным как у Мохнаткина позвоночником или раздробленным, как у Стомахина, тазом - это результат невероятного везения, а не разума или милосердия механизма.
Это я вам пишу сам, как проигравший. Беженец без штанов, третий год скрывающийся от тюрьмы и наемных убийц.
Вот я. Перед вами. Наинагляднейший пример. Посмотрите на меня. И сделайте, наконец, выводы.
А Максиму Кацу вашему отдельный привет. Эти любители ненасилия и в Москве шариками домахались. И вас, наивных, домахали. Вот это вообще самая мерзотная роль. Смотрители вольера, подносящие корм розовым пони - ешьте, ешьте, мои дорогие, и бегайте и бегайте по кругу, главное, пони, через забор только не вздумайте прыгнуть или начать ломать его.
Для Украины просто невероятное счастье, что она послушала послушала таких вот смотрителей - да и послала их нахер.
И пошла на баррикады.
Две соседних страны. Два разных сценария развития протеста. В одной смерть беларуса Жизневского привела к свержению диктатуры и обретению свободы.
В другой… Э-хе-хенюшки, братцы.
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10.12.2020 09:59 Відповісти
Обычно на вьезд запрещают, а с учетом того что еще пару месяцев назад блистательный товарищ вообще не признавал все эти происки запада с коронавирусом, то это выгляди еще более странным. В общем шото дед мазай приготовил своим зайцам под елочку.
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10.12.2020 10:27 Відповісти
Якщо запобігати поширенню Covid-19 в Білорусі, то необхідно закривати країну на в'їзд, а не на виїзд.
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10.12.2020 11:58 Відповісти
Режим лукашенка провокує повну ізоляцію власної країни міжнародним суспільством. Значить це і потрібно зробити: політичний і економічний бойкот Білорусі до повної зміни в ній нинішньої влади.
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10.12.2020 12:11 Відповісти
Роботяг выпускают
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10.12.2020 12:18 Відповісти
А как же статья 30 Конституции республики Белапрусь?

Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно.
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10.12.2020 12:50 Відповісти
Железный занавес 2.0...
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10.12.2020 19:45 Відповісти
Смотрел ихниго министра транспорта да,правда выезд и ограничение наземное но через аэропорты остается как раньше без ограничений обычным жителям включая турпоездки в Египет,Турцию так что как некоторые пишут железный занавес как в СССР неправда,в совке нужна была выездная виза в том числе аэропорты,там же только наземные ограничения
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19.12.2020 13:08 Відповісти
Кто там говорит что бацька молодец, кушайте свой совок 2.0 - не подавитесь
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11.12.2020 00:23 Відповісти
 
 