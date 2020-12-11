Посредник в деле о взятке главе Госгеокадастра арестован с возможностью залога 1 млн грн, - Антикоррупционный суд

В пятницу, 11 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к посреднику в деле о взятке главе Госгеокадастра, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 681 тыс. 600 грн. Срок действия меры пресечения - до 6 февраля 2021 года включительно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, 9 декабря правоохранительные органы задержали двух человек - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредника. Они несколькими траншами предоставили взятку главе Госгеокадастра в сумме 52 тыс. долл. за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам. Предполагалось, что общая сумма взятки составит 170 тыс. долл.

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