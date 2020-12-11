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Новости Обмен пленными
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Террористы удерживают на Донбассе 241 заложника, - Денисова

Террористы удерживают на Донбассе 241 заложника, - Денисова

В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в  Фейсбуке уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, об этом она сообщила чрезвычайному и полномочному послу Великобритании в Украине Мелинде Симмонс во время рабочей встречи.

"Проинформировала, что в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже послу обратиться в Международный комитет Красного Креста увеличить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинг", - говорится в сообщении.

Кроме того, омбудсмен призвал посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

"В ней есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведений об украинских гражданах, находящихся в Российской Федерации, обеспечении им свободы контактов и общения в соответствии с Венской конвенции о консульских отношениях, участником которой является Российская Федерация, и обеспечении украинским должностным лицам, включая уполномоченного по правам человека, возможности посещать всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, и немедленного освобождения всех узников Кремля", - пояснила Денисова.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) плен (2604) пленные (2135)


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Денисова, к тебе только один вопрос (не два не волнуйся) - эти пленные все наши военнослужащие ? или ты считала вместе с таксистами, ларёчниками, перевозчиками, контрабандистами, баптистами, свидетелями йоговыми, шахтерами матом ругающими своих начальников, и другими фриками не платящими чепушиле и пасечнику дань и налоги?
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11.12.2020 22:49 Ответить
А У РОДСТВЕННИКОВ ТЕРРОРИСТОВ КВАРТИРЫ В КИЕВЕ !!!
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12.12.2020 08:18 Ответить
 
 