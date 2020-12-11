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Новини Обмін полоненими
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Терористи утримують на Донбасі 241 заручника, - Денісова

Терористи утримують на Донбасі 241 заручника, - Денісова

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, про це вона повідомила надзвичайному і повноважному послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс під час робочої зустрічі.

"Поінформувала що у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 251 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням пані Посла звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідного моніторингу", - говориться в повідомленні.

Крім того, омбудсмен закликала посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

"В ній є важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомості про українських громадян, утримуваних в Російській Федерації, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечити українським посадовим особам, включаючи Уповноваженого ВРУ з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля", - пояснила Денісова.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) полон (1556) полонені (2259)


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Денисова, к тебе только один вопрос (не два не волнуйся) - эти пленные все наши военнослужащие ? или ты считала вместе с таксистами, ларёчниками, перевозчиками, контрабандистами, баптистами, свидетелями йоговыми, шахтерами матом ругающими своих начальников, и другими фриками не платящими чепушиле и пасечнику дань и налоги?
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11.12.2020 22:49 Відповісти
А У РОДСТВЕННИКОВ ТЕРРОРИСТОВ КВАРТИРЫ В КИЕВЕ !!!
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12.12.2020 08:18 Відповісти
 
 