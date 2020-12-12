Ситуация в Беларуси представляет опасность для Украины, - Данилов
Совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для "укрепления Союзного государства" в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможно введение войск РФ на территорию соседнего государства опасны для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
"Ситуация в Беларуси, ситуация, которая разворачивается сегодня в Молдове ... Мы не находимся в космическом пространстве. Это все происходит рядом с нашей границей, и для нас это очень опасно. Прежде всего - ситуация в Беларуси, ведь она является партнером РФ. У них там по-другому все это называется. У них есть общие обязательства. И у нас большое беспокойство по вопросу, если военные (РФ.) зайдут на территорию Беларуси в большом количестве. Для нас это будет вызовом", - сказал Данилов.
Добавим, что ранее секретарь СНБО заявлял, что после выборов в Молдове Россия может ввести свои войска в Беларусь.
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И ниче,что там у мацкалей уже фиг его знает сколько ваенные базы
Украине намного больше угрозы от украинских олигархов и подконтрольных им политиков,которые действуя по принципу "разделяй и властвуй" раскалывают Украину, чем подставляют ее Хутину. Они как раз и помогли Хутину захватить Крым и затеять войну на донбассе. СНБО занялись бы лучше этим вопросом. Надоели болтуны.
А то, что мафия в Украине в лице олигархов это проблема, здесь никоим образом белорусскую проблему не снимает. Бесят такие балаболы
Даже в быту.
Белорусам можно пожелать только стойкости. Нельзя отступать, победа очень близка
Поэтому эти тараканы и держат тараканище уже 26 лет у власти...
Это так же на примере той же России.
То нехай воєнні США зайдуть на територію України, як зайшли в Польщу, Литву, Естонію і ніякого беспокойства у вас не буде.
Да. Думаю что уже давно в Беларуси создали свои базы рашисткие диверсанты где им дают возможность просачиваться к границе с Украиной а оттуда наносить диверсионные удары по ней. Помните как были взорваны склады с боеприпасом, это русские диверсионные группы просачивались через леса и взрывали склады, совершали подпалы. "Русские стратеги не раз говорили что им нужно воевать на чужих территориях, это якобы "геополитическая защита Раши".
по методичке - натравить сябров на нас и загребать жар, а то и миротворцем пристроиться в Полесье каком нибудь
изучай матчасть и у Пастора спроси