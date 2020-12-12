Ситуация в Беларуси представляет опасность для Украины, - Данилов

Совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для "укрепления Союзного государства" в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможно введение войск РФ на территорию соседнего государства опасны для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

"Ситуация в Беларуси, ситуация, которая разворачивается сегодня в Молдове ... Мы не находимся в космическом пространстве. Это все происходит рядом с нашей границей, и для нас это очень опасно. Прежде всего - ситуация в Беларуси, ведь она является партнером РФ. У них там по-другому все это называется. У них есть общие обязательства. И у нас большое беспокойство по вопросу, если военные (РФ.) зайдут на территорию Беларуси в большом количестве. Для нас это будет вызовом", - сказал Данилов.

Добавим, что ранее секретарь СНБО заявлял, что после выборов в Молдове Россия может ввести свои войска в Беларусь.

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