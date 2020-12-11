Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование
Секретарь СНБО Алексей Данилов просит депутатов ужесточить законодательство о работе медиа, чтобы можно было закрыть каналы, занимающиеся пропагандой.
Об этом он заявил корреспонденту программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть каналы, которые с утра до вечера занимаются осквернением нашего государства, осквернением нашей страны. И, к сожалению, согласно действующему законодательству, мы не можем на них таким образом влиять", - сказал Данилов.
Он считает, что депутаты должны ужесточить законодательство, регулирующее работу СМИ.
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"Когда на каналах идет абсолютная геббельсовская пропаганда, существование этих каналов надо прекращать. Потому что по-другому это назвать нельзя", - сказал Данилов.
Он добавил, что такой канал в Украине не один, но отказался называть конкретные названия.
"Таких каналов очень много в нашей стране, к сожалению. Они финансируются все за счет тех взносов, которые накопили, сделали свое время, награбили у украинского народа. И сейчас все это происходит. Такой канал, к сожалению - он не один. Они известны всем, и они с утра до вечера промывают мозги нашему населению", - сказал секретарь СНБО.
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Або товкти воду в ступі,або діяти ефективно.
Весь дохід,пов"язаний з державою агресором,обкладається
військовим збором в розмірі 50 відсотків!
Хочеш носитися з кацапами-віддай половину на ВІЙСЬКО!!!!!!!!!!!!!!
Ми забудемо проблему,за кілька місяців,як проголосує парламент!
датак!
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
все ватные 112/zik/newsone/интер доджни быть закрыты!
и будут!дело времени!
Янелох там колись погрожував мертвечуку, шо візьметься за його діяльність, але ми бачимо лише, як в черговий раз намагаються закрити «Прямий» один з небагатьох, який не належить куму ху#ла та олігархам.
Це ж був комплімент, дарма Ви злякались.
Чи то був Арестович ?
В Киеве на Софийской площади в ходе акции протеста сожгли чучело Вселенского Патриарха Варфоломея. Об этом сообщает телеканал https://newsone.ua/news/society/na_sofiyskoy_ploshhadi_veruyushhie_v_hode_protesta_sozhgli_chuchelo_patriarha_varfolomeya.html NewsOne .
Акция протеста была организована людьми, которые недовольны заявлением Патриарха Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой Украинской православной церкви.вместе с титушней а ранее транслировал с под посольства сша протест против внешнего управления копия что повторяет Мордор https://www.youtube.com/watch?v=PSbJhMUvz_U&feature=emb_logo Верующие сожгли чучело Варфоломея в ходе протестов на Софийской площади в Киеве Newsone
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Для поднятия рейтингу или чего истчо?
Седня Данилов прям светится холодной яростью.
От че только в остальное время он вааще никак не виден?
Та и его профпринадлежности прям скажем смущают: ветеринар, учитель истории, менеджмент, юрист...И шатания по партиям - кто чего лучше предложит...
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
В Украине , к сожалению, работают компании , которые организовывают подобные концерты .
Потому так часто случаются скандалы с кацапскими артистами в Украине.
Просто надо с организаторами разбираться, бо работают они ЗА НАЛ без налогов , а деньги выводят с Украины . А отдуваться в налогах должны евробляхеры 😀😀😀
А то наплодять нам тут кварталів 69-их що українцям на естраду і не пробитись буде
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців )
ДЕ Ж патріоти - депутати? ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПОДАНИЙ ЧОМУ НЕ ПРИЙМАЮТЬ