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Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование

Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит депутатов ужесточить законодательство о работе медиа, чтобы можно было закрыть каналы, занимающиеся пропагандой.

Об этом он заявил корреспонденту программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть каналы, которые с утра до вечера занимаются осквернением нашего государства, осквернением нашей страны. И, к сожалению, согласно действующему законодательству, мы не можем на них таким образом влиять", - сказал Данилов.

Он считает, что депутаты должны ужесточить законодательство, регулирующее работу СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей

"Когда на каналах идет абсолютная геббельсовская пропаганда, существование этих каналов надо прекращать. Потому что по-другому это назвать нельзя", - сказал Данилов.

Он добавил, что такой канал в Украине не один, но отказался называть конкретные названия.

"Таких каналов очень много в нашей стране, к сожалению. Они финансируются все за счет тех взносов, которые накопили, сделали свое время, награбили у украинского народа. И сейчас все это происходит. Такой канал, к сожалению - он не один. Они известны всем, и они с утра до вечера промывают мозги нашему населению", - сказал секретарь СНБО.

Также на Цензор.НЕТ: Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность, - Арестович

Автор: 

Данилов Алексей (1066) пропаганда (3673) шоу Шустера (315) телевидение (897)


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Топ комментарии
+114
Ани Лорак украинцам - "Відчепиться від мене! Я несу любов!" Украинец хорошо ей ответил.
Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование - Цензор.НЕТ 525
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11.12.2020 22:50
+46
на 100% прав!
все ватные 112/zik/newsone/интер доджни быть закрыты!
и будут!дело времени!
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11.12.2020 22:57
+34
Доки вселякі Мертвичуки,Новінські,Рабіновічи ,Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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11.12.2020 23:10
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Ани Лорак украинцам - "Відчепиться від мене! Я несу любов!" Украинец хорошо ей ответил.
Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование - Цензор.НЕТ 525
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11.12.2020 22:50 Ответить
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11.12.2020 23:14 Ответить
!!Це тобі,Ксюша !!!)))
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11.12.2020 23:18 Ответить
Дякую, Дмитре !
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11.12.2020 23:18 Ответить
Шануймося українці!
Або товкти воду в ступі,або діяти ефективно.
Весь дохід,пов"язаний з державою агресором,обкладається
військовим збором в розмірі 50 відсотків!
Хочеш носитися з кацапами-віддай половину на ВІЙСЬКО!!!!!!!!!!!!!!
Ми забудемо проблему,за кілька місяців,як проголосує парламент!
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11.12.2020 23:26 Ответить
такі да так!
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12.12.2020 00:02 Ответить
Хто така Ані Лорак, що «несе любов»? Якась відома в Україні повія.
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12.12.2020 00:02 Ответить
Вокалистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина сообщила об отказе выступать на территории РФ,
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
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12.12.2020 09:16 Ответить
Ані Порка
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12.12.2020 11:43 Ответить
УкрТБ відновило "русскоязичний" контент і перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!)))
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11.12.2020 22:53 Ответить
на 100% прав!
все ватные 112/zik/newsone/интер доджни быть закрыты!
и будут!дело времени!
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11.12.2020 22:57 Ответить
Діяльність цих каналів ,це злочин проти держави Україна,проти її суверенітета та соборності ,злочин проти українців, як націі !!)))
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11.12.2020 23:12 Ответить
Национализировать и лучше оставить их пропагандистскими, но только в нашу сторону. Пусть также вещают на русском, но говорят правильные вещи. Через пару лет ОПЗЖ наберет в Украине не больше 3%
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12.12.2020 17:04 Ответить
«Промедление смерти подобно»
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11.12.2020 22:58 Ответить
мертвечуку яйца обрезать и они закроются что ж тут непонятного
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11.12.2020 23:00 Ответить
тупым натфилем и шо б полдня елозить...
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11.12.2020 23:11 Ответить
На россайта коменти іншими мовами заборонені і відразу баняться ,це з власного досвіда !!))
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11.12.2020 23:07 Ответить
Я колись до війни писав на їхніх сайтах українською чим доводив лаптєй до білого каління.😎
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11.12.2020 23:16 Ответить
Я вже десь в 14-17 р.р. намогався писати ,баніли зльоту !!)))
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11.12.2020 23:20 Ответить
еще круче на наших форумах писать на русском языке антироссийские посты, у онтехвожиздав косабчегоф ум за разум заходит
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12.12.2020 18:05 Ответить
От Мертведчука разлетаются навозные мухи, неся гниль на Украинские СМИ ! Арестовичь тому свидетель.
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11.12.2020 23:05 Ответить
В работе всех каналов участвуют люди,за деньги хая свою родину- Украину. Найдите возможность повлиять на них так, чтоб они близко не подходили к таким заработкам, вы власть? Или тряпка ,господин Данилов ?
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11.12.2020 23:09 Ответить
Доки вселякі Мертвичуки,Новінські,Рабіновічи ,Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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11.12.2020 23:10 Ответить
А достатньо лише викрасти відьму Оксану, то мертвечук і канали всі свої закриє, і ху#ло нам всіх наших заручників віддасть.
Янелох там колись погрожував мертвечуку, шо візьметься за його діяльність, але ми бачимо лише, як в черговий раз намагаються закрити «Прямий» один з небагатьох, який не належить куму ху#ла та олігархам.
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11.12.2020 23:14 Ответить
!!! А це тобі ,Іренко !!!)))
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11.12.2020 23:25 Ответить
Дякую.
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11.12.2020 23:37 Ответить
"Вам", шановный, "Вам" - до жинкі завжди тільки ввічливо і ніяк інакше...
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11.12.2020 23:45 Ответить
Перепрошую ,вельмишановне панство !!))
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11.12.2020 23:49 Ответить
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11.12.2020 23:52 Ответить
Джентельмени!!!
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11.12.2020 23:55 Ответить
не знаю як Дмитро, а я почервонив и чомусь став струнко
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12.12.2020 00:13 Ответить
Вільно!
Це ж був комплімент, дарма Ви злякались.
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12.12.2020 00:22 Ответить
та то чисто на инстинкте... )))))
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12.12.2020 00:34 Ответить
Вільно,Юсам рядовий !!))))
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12.12.2020 01:03 Ответить
Зеля назвав ті канали дружніми.
Чи то був Арестович ?
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11.12.2020 23:15 Ответить
Чи ще якісь Рабінович !!!)))
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11.12.2020 23:22 Ответить
о да...
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12.12.2020 00:10 Ответить
Закроют пятаков и перший Вместе с Эспрессо...
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11.12.2020 23:21 Ответить
Льогко!!)))
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11.12.2020 23:23 Ответить
Боюсь вони критику влади розцінять як пропаганду. Отож влетить не тим.
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11.12.2020 23:22 Ответить
У меня нету времени выяснять, что он имел в виду, иначе он теряет свой шарм, а залазить в его голову не считаю нужным, он не настолько загадочный или сложный.
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11.12.2020 23:42 Ответить
вот что прокацапские Мертвечуковские каналы прпагандируют Newsone На столичной Софийской площади в ходе акции протеста активисты сожгли чучело Патриарха Варфоломея.
В Киеве на Софийской площади в ходе акции протеста сожгли чучело Вселенского Патриарха Варфоломея. Об этом сообщает телеканал https://newsone.ua/news/society/na_sofiyskoy_ploshhadi_veruyushhie_v_hode_protesta_sozhgli_chuchelo_patriarha_varfolomeya.html NewsOne .
Акция протеста была организована людьми, которые недовольны заявлением Патриарха Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой Украинской православной церкви.вместе с титушней а ранее транслировал с под посольства сша протест против внешнего управления копия что повторяет Мордор https://www.youtube.com/watch?v=PSbJhMUvz_U&feature=emb_logo Верующие сожгли чучело Варфоломея в ходе протестов на Софийской площади в Киеве Newsone
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11.12.2020 23:50 Ответить
Рашка націоналізує українське майно в Криму... націоналізувати канали мертвеччука, самого посадити, а сволоту з каналів в ордло копняками!
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11.12.2020 23:59 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.12.2020 00:01 Ответить
хм... "будєм посмотрєть"(с)...
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12.12.2020 00:08 Ответить
однобоко смотрит пан Данилов... Нужно говорить, мол, стоп просоветско-геббельсовской пропаганде.
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12.12.2020 00:16 Ответить
Ці канали треба обкласти драконівськими податком. І вони самі втечуть.
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12.12.2020 00:20 Ответить
Не податком, а штрафами. І нехай хоч цілий день називають війну з Рашою - громадянською, за кожен раз штраф - 10 млн. А не будуть платити - арешт майна. Ось і рішення.
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12.12.2020 10:28 Ответить
Слуги слуг получили вказивку перед НГ мацкалей обоссать?
Для поднятия рейтингу или чего истчо?
Седня Данилов прям светится холодной яростью.
От че только в остальное время он вааще никак не виден?
Та и его профпринадлежности прям скажем смущают: ветеринар, учитель истории, менеджмент, юрист...И шатания по партиям - кто чего лучше предложит...
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12.12.2020 00:29 Ответить
учитель истории, менеджер и юрист тебя смущают? тебе профессиональный КВН-щик нравится больше?
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12.12.2020 01:39 Ответить
Если Зеленский реально закроет пророссийские СМИ, то я его даже зауважаю. Но к сожалению это скорей всего пустой треп.
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12.12.2020 00:42 Ответить
Что-то он начал провозглашать правильные вещи. Наверное, скоро уйдут его.
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12.12.2020 00:48 Ответить
...мельком послушал Лукаш....за одно это нужно закрывать канал( ньюз ван) НАВСЕГДА!!
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12.12.2020 06:09 Ответить
а начальников - к стенке (за измену)... Пыня з такими не панькаеться.
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12.12.2020 07:03 Ответить
Перестаньте волноваться . Никто ничего не закроет. Этот спектакль сугубо для администрации найдена. Ибо запахло смаленой жопой .
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12.12.2020 07:21 Ответить
Байдена* ,лядски кацсловарь,сорри. Или вы наивно думаете- что это чмо Данилов ,молчало год и 8 месяцев, а тут внезапно "прозрели"😉😉😉
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12.12.2020 07:26 Ответить
Тут в этом 90 процентов уверенны
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12.12.2020 16:09 Ответить
Правильно. 73% всего лишь продукт пропаганды. Значит обязательство государства руководить этой пропагандой и защищать население от вражеской пропаганды.
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12.12.2020 07:56 Ответить
ТАК КОГДА ЗАКРОЮТ !!!??? А ТО ПЗДЕТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ !!!
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12.12.2020 08:06 Ответить
Такое впечатление, что политики читают комменты на Цензоре и потом некоторые из них выдают за свои мысли. На днях я об этом и написал. Вместо того, чтобы гоняться за лайками и написать лозунг по типу "Мертветчука на виселицу" я написал о том, что надо, чтобы ВР приняла жесткое законодательство о коллаборантах и пропаганде так называемых их "СМИ". Почему Данилов имея такое ресурс только сейчас об этом говорит? Да он должен не говорить об этом в интервью, а написать открытое письмо спикеру, президенту и СБУ с пошаговыми рекомендациями, что надо делать. Иначе зачем вообще СНБО? В любом случае, хорошо, что Данилов об этом уже говорит...
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12.12.2020 08:06 Ответить
Заспокойся... Політики - такі самі люди, як і ми... І після них у туалеті пахне точно так само, як і після нас, а не "фіалками"... Просто, під тиском обставин - просером "блазенятами зовнішньої і внутрішньої політики, економіки, результату виборів у США, рішеннями МВФ, "реб"ята" починають "чухать потилицю" і мінять нарративи, щоб не спалахнув "Майдан"... От і "повертають голоблі", потроху...
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12.12.2020 08:29 Ответить
там треба чітко прописувати що є пропагандою, а то так нормальні канали прикриють, а гебельсовські і надалі віщатимуть
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12.12.2020 12:11 Ответить
Данилов мене приємно вразив вже двічі. Щось зрушилося з місця. Дай, Боже.
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12.12.2020 08:11 Ответить
Вчера случайно набрел на рейтинговый видос страны.юа на ютубе. Чисто поржать оставил комент-ответ под наиболее полайканному коментарию. Оказалась интересная штука - 100% ответов мне, написали кацапы (троли и полезные идиоты). Поэтому у меня сложилось двоякое впечатление: с одной стороны кацапы навязыввают нам свою повестку информации, а с другой - кремлефашисты, через "украинские сми"... промывают мозги своим же гражданам(!). вот это поворот!
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12.12.2020 08:57 Ответить
Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування - Цензор.НЕТ 1299
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12.12.2020 09:13 Ответить
Вокалистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина сообщила об отказе выступать на территории РФ,
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування - Цензор.НЕТ 1649
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12.12.2020 09:15 Ответить
А кто ей предложил выступать? Пусть назовёт организаторов
В Украине , к сожалению, работают компании , которые организовывают подобные концерты .

Потому так часто случаются скандалы с кацапскими артистами в Украине.
Просто надо с организаторами разбираться, бо работают они ЗА НАЛ без налогов , а деньги выводят с Украины . А отдуваться в налогах должны евробляхеры 😀😀😀
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12.12.2020 11:23 Ответить
це точно. цю концертно-бабловідмивочну діяльність треба згортати.
А то наплодять нам тут кварталів 69-их що українцям на естраду і не пробитись буде
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12.12.2020 12:13 Ответить
Долой евроб л яшанки! ДаЙОшь отечественные авто!
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12.12.2020 17:58 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців )
ДЕ Ж патріоти - депутати? ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПОДАНИЙ ЧОМУ НЕ ПРИЙМАЮТЬ
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12.12.2020 09:30 Ответить
А геббельсовская или нет будет решать он сам?
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12.12.2020 09:49 Ответить
должны прекратить существование/ МВФ может смело высылать транши кодлану Коломойского. В кодлане есть не только воры-крадуны от масок до энергетики но и правдорубы как Данилов. / Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов/ Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов/ В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов/"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов/ Никакого Советского Союза в ОПК не будет, - Данилов.
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12.12.2020 10:07 Ответить
Все как хочет *****: росиянскую пропаганду вливают мертвечуковские помойки, а зе-влада шмонает Прямий.
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12.12.2020 10:14 Ответить
Отличить пропаганду от критики - как отличить порнуху от эротики!
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12.12.2020 10:21 Ответить
Данилов молодец. Сепар должен сидеть тюрьме, в лучшем случае.
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12.12.2020 11:32 Ответить
КАКИЕ И КОГДА? Заметили на каком году правления Зе?
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12.12.2020 13:53 Ответить
Гебельсівська пропаганда - найефективніша за всю історію. А наші "можновладці" - самодури - клоуни - тупі і недалекоглядні політики. Гебельсівську антиукраїнську пропаганду треба випалити до кореня. А аналогічну проукраїнську - розвернути і забезпечити і силами і засобами Не "просити депутатів" (шоблу обдолбаних аморалів).Данилов - московський агент, як і Таран, Нач генштабу
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12.12.2020 14:00 Ответить
пропаганда Геббельса и повторяющая ее российская построены на лжи. Поэтому при игре в долгую и них шансов нет. Пропаганда Запада может что-то приукрасить, что-то преувеличить, на что-то закрыть глаза, но во лжи их нельзя обвинить никогда. Поэтому Запад всегда побеждает
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12.12.2020 18:12 Ответить
Давно пора закрыть все каналы медведчуа . а самого этого козла посадить или выслать в россию!!
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12.12.2020 15:16 Ответить
у Данилова хоть и номера ВВ, но голова на месте
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12.12.2020 18:07 Ответить
Прямо как при конце СССРа. Тогда специальные станции глушилки, ставили помехи для вражеских радио голосов. Только эффект получался обратным от ожидаемого. Люди понимали, что от них что то скрывают и искали всякие альтернативные источники информации. В наш век интернета, эта борьба с телеканалами, нанесёт вред Украине.
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12.12.2020 21:33 Ответить
 
 