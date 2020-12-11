Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит депутатов ужесточить законодательство о работе медиа, чтобы можно было закрыть каналы, занимающиеся пропагандой.

Об этом он заявил корреспонденту программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть каналы, которые с утра до вечера занимаются осквернением нашего государства, осквернением нашей страны. И, к сожалению, согласно действующему законодательству, мы не можем на них таким образом влиять", - сказал Данилов.

Он считает, что депутаты должны ужесточить законодательство, регулирующее работу СМИ.

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"Когда на каналах идет абсолютная геббельсовская пропаганда, существование этих каналов надо прекращать. Потому что по-другому это назвать нельзя", - сказал Данилов.

Он добавил, что такой канал в Украине не один, но отказался называть конкретные названия.

"Таких каналов очень много в нашей стране, к сожалению. Они финансируются все за счет тех взносов, которые накопили, сделали свое время, награбили у украинского народа. И сейчас все это происходит. Такой канал, к сожалению - он не один. Они известны всем, и они с утра до вечера промывают мозги нашему населению", - сказал секретарь СНБО.

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