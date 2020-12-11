Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування
Секретар РНБО Олексій Данілов просить депутатів посилити законодавство про працю медіа, щоб можна було закрити канали, які займаються пропагандою.
Про це він заявив кореспонденту програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є канали, які з ранку до вечора займаються паплюженням нашої держави, паплюженням нашої країни. І, на превеликий жаль, згідно з чинним законодавством ми не можемо на них в такий спосіб впливати", - сказав Данілов.
Він вважає, що депутати повинні посилити законодавство, яке регулює роботу ЗМІ.
"Коли на каналах іде абсолютна ґеббельсівська пропаганда, ці канали треба припиняти, щоб вони існували. Тому що по-інакшому це називати не можна", - сказав Данілов.
Він додав, що такий канал в Україні не один, але відмовився вказувати конкретні назви.
"Таких каналів дуже багато у нашій країні, на превеликий жаль. Вони фінансуються всі за рахунок тих внесків, які накопичили, зробили свого часу, награбували в українського народу. І зараз все це вібувається. Такий канал, на превеликий жаль - він не один. Вони відомі всім, і вони з ранку до вечора промивають мозок нашому населенню", - сказав секретар РНБО.
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Весь дохід,пов"язаний з державою агресором,обкладається
військовим збором в розмірі 50 відсотків!
Хочеш носитися з кацапами-віддай половину на ВІЙСЬКО!!!!!!!!!!!!!!
Ми забудемо проблему,за кілька місяців,як проголосує парламент!
датак!
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
все ватные 112/zik/newsone/интер доджни быть закрыты!
и будут!дело времени!
Янелох там колись погрожував мертвечуку, шо візьметься за його діяльність, але ми бачимо лише, як в черговий раз намагаються закрити «Прямий» один з небагатьох, який не належить куму ху#ла та олігархам.
Це ж був комплімент, дарма Ви злякались.
Чи то був Арестович ?
В Киеве на Софийской площади в ходе акции протеста сожгли чучело Вселенского Патриарха Варфоломея. Об этом сообщает телеканал https://newsone.ua/news/society/na_sofiyskoy_ploshhadi_veruyushhie_v_hode_protesta_sozhgli_chuchelo_patriarha_varfolomeya.html NewsOne .
Акция протеста была организована людьми, которые недовольны заявлением Патриарха Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой Украинской православной церкви.вместе с титушней а ранее транслировал с под посольства сша протест против внешнего управления копия что повторяет Мордор https://www.youtube.com/watch?v=PSbJhMUvz_U&feature=emb_logo Верующие сожгли чучело Варфоломея в ходе протестов на Софийской площади в Киеве Newsone
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Для поднятия рейтингу или чего истчо?
Седня Данилов прям светится холодной яростью.
От че только в остальное время он вааще никак не виден?
Та и его профпринадлежности прям скажем смущают: ветеринар, учитель истории, менеджмент, юрист...И шатания по партиям - кто чего лучше предложит...
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
В Украине , к сожалению, работают компании , которые организовывают подобные концерты .
Потому так часто случаются скандалы с кацапскими артистами в Украине.
Просто надо с организаторами разбираться, бо работают они ЗА НАЛ без налогов , а деньги выводят с Украины . А отдуваться в налогах должны евробляхеры 😀😀😀
А то наплодять нам тут кварталів 69-их що українцям на естраду і не пробитись буде
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців )
ДЕ Ж патріоти - депутати? ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПОДАНИЙ ЧОМУ НЕ ПРИЙМАЮТЬ