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Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування

Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування

Секретар РНБО Олексій Данілов просить депутатів посилити законодавство про працю медіа, щоб можна було закрити канали, які займаються пропагандою.

Про це він заявив кореспонденту програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є канали, які з ранку до вечора займаються паплюженням нашої держави, паплюженням нашої країни. І, на превеликий жаль, згідно з чинним законодавством ми не можемо на них в такий спосіб впливати", - сказав Данілов.

Він вважає, що депутати повинні посилити законодавство, яке регулює роботу ЗМІ.

"Коли на каналах іде абсолютна ґеббельсівська пропаганда, ці канали треба припиняти, щоб вони існували. Тому що по-інакшому це називати не можна", - сказав Данілов.

Дивіться також: "Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника. ВIДЕО

Він додав, що такий канал в Україні не один, але відмовився вказувати конкретні назви.

"Таких каналів дуже багато у нашій країні, на превеликий жаль. Вони фінансуються всі за рахунок тих внесків, які накопичили, зробили свого часу, награбували в українського народу. І зараз все це вібувається. Такий канал, на превеликий жаль - він не один. Вони відомі всім, і вони з ранку до вечора промивають мозок нашому населенню", - сказав секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) пропаганда (2799) шоу Шустера (309) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+114
Ани Лорак украинцам - "Відчепиться від мене! Я несу любов!" Украинец хорошо ей ответил.
Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование - Цензор.НЕТ 525
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11.12.2020 22:50
+46
на 100% прав!
все ватные 112/zik/newsone/интер доджни быть закрыты!
и будут!дело времени!
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11.12.2020 22:57
+34
Доки вселякі Мертвичуки,Новінські,Рабіновічи ,Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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11.12.2020 23:10
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Ани Лорак украинцам - "Відчепиться від мене! Я несу любов!" Украинец хорошо ей ответил.
Данилов: Каналы, на которых идет геббельсовская пропаганда, должны прекратить существование - Цензор.НЕТ 525
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11.12.2020 22:50 Відповісти
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11.12.2020 23:14 Відповісти
!!Це тобі,Ксюша !!!)))
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11.12.2020 23:18 Відповісти
Дякую, Дмитре !
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11.12.2020 23:18 Відповісти
Шануймося українці!
Або товкти воду в ступі,або діяти ефективно.
Весь дохід,пов"язаний з державою агресором,обкладається
військовим збором в розмірі 50 відсотків!
Хочеш носитися з кацапами-віддай половину на ВІЙСЬКО!!!!!!!!!!!!!!
Ми забудемо проблему,за кілька місяців,як проголосує парламент!
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11.12.2020 23:26 Відповісти
такі да так!
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12.12.2020 00:02 Відповісти
Хто така Ані Лорак, що «несе любов»? Якась відома в Україні повія.
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12.12.2020 00:02 Відповісти
Вокалистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина сообщила об отказе выступать на территории РФ,
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
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12.12.2020 09:16 Відповісти
Ані Порка
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12.12.2020 11:43 Відповісти
УкрТБ відновило "русскоязичний" контент і перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!)))
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11.12.2020 22:53 Відповісти
на 100% прав!
все ватные 112/zik/newsone/интер доджни быть закрыты!
и будут!дело времени!
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11.12.2020 22:57 Відповісти
Діяльність цих каналів ,це злочин проти держави Україна,проти її суверенітета та соборності ,злочин проти українців, як націі !!)))
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11.12.2020 23:12 Відповісти
Национализировать и лучше оставить их пропагандистскими, но только в нашу сторону. Пусть также вещают на русском, но говорят правильные вещи. Через пару лет ОПЗЖ наберет в Украине не больше 3%
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12.12.2020 17:04 Відповісти
«Промедление смерти подобно»
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11.12.2020 22:58 Відповісти
мертвечуку яйца обрезать и они закроются что ж тут непонятного
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11.12.2020 23:00 Відповісти
тупым натфилем и шо б полдня елозить...
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11.12.2020 23:11 Відповісти
На россайта коменти іншими мовами заборонені і відразу баняться ,це з власного досвіда !!))
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11.12.2020 23:07 Відповісти
Я колись до війни писав на їхніх сайтах українською чим доводив лаптєй до білого каління.😎
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11.12.2020 23:16 Відповісти
Я вже десь в 14-17 р.р. намогався писати ,баніли зльоту !!)))
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11.12.2020 23:20 Відповісти
еще круче на наших форумах писать на русском языке антироссийские посты, у онтехвожиздав косабчегоф ум за разум заходит
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12.12.2020 18:05 Відповісти
От Мертведчука разлетаются навозные мухи, неся гниль на Украинские СМИ ! Арестовичь тому свидетель.
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11.12.2020 23:05 Відповісти
В работе всех каналов участвуют люди,за деньги хая свою родину- Украину. Найдите возможность повлиять на них так, чтоб они близко не подходили к таким заработкам, вы власть? Или тряпка ,господин Данилов ?
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11.12.2020 23:09 Відповісти
Доки вселякі Мертвичуки,Новінські,Рабіновічи ,Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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11.12.2020 23:10 Відповісти
А достатньо лише викрасти відьму Оксану, то мертвечук і канали всі свої закриє, і ху#ло нам всіх наших заручників віддасть.
Янелох там колись погрожував мертвечуку, шо візьметься за його діяльність, але ми бачимо лише, як в черговий раз намагаються закрити «Прямий» один з небагатьох, який не належить куму ху#ла та олігархам.
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11.12.2020 23:14 Відповісти
!!! А це тобі ,Іренко !!!)))
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11.12.2020 23:25 Відповісти
Дякую.
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11.12.2020 23:37 Відповісти
"Вам", шановный, "Вам" - до жинкі завжди тільки ввічливо і ніяк інакше...
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11.12.2020 23:45 Відповісти
Перепрошую ,вельмишановне панство !!))
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11.12.2020 23:49 Відповісти
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11.12.2020 23:52 Відповісти
Джентельмени!!!
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11.12.2020 23:55 Відповісти
не знаю як Дмитро, а я почервонив и чомусь став струнко
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12.12.2020 00:13 Відповісти
Вільно!
Це ж був комплімент, дарма Ви злякались.
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12.12.2020 00:22 Відповісти
та то чисто на инстинкте... )))))
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12.12.2020 00:34 Відповісти
Вільно,Юсам рядовий !!))))
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12.12.2020 01:03 Відповісти
Зеля назвав ті канали дружніми.
Чи то був Арестович ?
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11.12.2020 23:15 Відповісти
Чи ще якісь Рабінович !!!)))
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11.12.2020 23:22 Відповісти
о да...
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12.12.2020 00:10 Відповісти
Закроют пятаков и перший Вместе с Эспрессо...
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11.12.2020 23:21 Відповісти
Льогко!!)))
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11.12.2020 23:23 Відповісти
Боюсь вони критику влади розцінять як пропаганду. Отож влетить не тим.
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11.12.2020 23:22 Відповісти
У меня нету времени выяснять, что он имел в виду, иначе он теряет свой шарм, а залазить в его голову не считаю нужным, он не настолько загадочный или сложный.
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11.12.2020 23:42 Відповісти
вот что прокацапские Мертвечуковские каналы прпагандируют Newsone На столичной Софийской площади в ходе акции протеста активисты сожгли чучело Патриарха Варфоломея.
В Киеве на Софийской площади в ходе акции протеста сожгли чучело Вселенского Патриарха Варфоломея. Об этом сообщает телеканал https://newsone.ua/news/society/na_sofiyskoy_ploshhadi_veruyushhie_v_hode_protesta_sozhgli_chuchelo_patriarha_varfolomeya.html NewsOne .
Акция протеста была организована людьми, которые недовольны заявлением Патриарха Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой Украинской православной церкви.вместе с титушней а ранее транслировал с под посольства сша протест против внешнего управления копия что повторяет Мордор https://www.youtube.com/watch?v=PSbJhMUvz_U&feature=emb_logo Верующие сожгли чучело Варфоломея в ходе протестов на Софийской площади в Киеве Newsone
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11.12.2020 23:50 Відповісти
Рашка націоналізує українське майно в Криму... націоналізувати канали мертвеччука, самого посадити, а сволоту з каналів в ордло копняками!
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11.12.2020 23:59 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.12.2020 00:01 Відповісти
хм... "будєм посмотрєть"(с)...
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12.12.2020 00:08 Відповісти
однобоко смотрит пан Данилов... Нужно говорить, мол, стоп просоветско-геббельсовской пропаганде.
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12.12.2020 00:16 Відповісти
Ці канали треба обкласти драконівськими податком. І вони самі втечуть.
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12.12.2020 00:20 Відповісти
Не податком, а штрафами. І нехай хоч цілий день називають війну з Рашою - громадянською, за кожен раз штраф - 10 млн. А не будуть платити - арешт майна. Ось і рішення.
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12.12.2020 10:28 Відповісти
Слуги слуг получили вказивку перед НГ мацкалей обоссать?
Для поднятия рейтингу или чего истчо?
Седня Данилов прям светится холодной яростью.
От че только в остальное время он вааще никак не виден?
Та и его профпринадлежности прям скажем смущают: ветеринар, учитель истории, менеджмент, юрист...И шатания по партиям - кто чего лучше предложит...
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12.12.2020 00:29 Відповісти
учитель истории, менеджер и юрист тебя смущают? тебе профессиональный КВН-щик нравится больше?
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12.12.2020 01:39 Відповісти
Если Зеленский реально закроет пророссийские СМИ, то я его даже зауважаю. Но к сожалению это скорей всего пустой треп.
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12.12.2020 00:42 Відповісти
Что-то он начал провозглашать правильные вещи. Наверное, скоро уйдут его.
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12.12.2020 00:48 Відповісти
...мельком послушал Лукаш....за одно это нужно закрывать канал( ньюз ван) НАВСЕГДА!!
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12.12.2020 06:09 Відповісти
а начальников - к стенке (за измену)... Пыня з такими не панькаеться.
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12.12.2020 07:03 Відповісти
Перестаньте волноваться . Никто ничего не закроет. Этот спектакль сугубо для администрации найдена. Ибо запахло смаленой жопой .
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12.12.2020 07:21 Відповісти
Байдена* ,лядски кацсловарь,сорри. Или вы наивно думаете- что это чмо Данилов ,молчало год и 8 месяцев, а тут внезапно "прозрели"😉😉😉
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12.12.2020 07:26 Відповісти
Тут в этом 90 процентов уверенны
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12.12.2020 16:09 Відповісти
Правильно. 73% всего лишь продукт пропаганды. Значит обязательство государства руководить этой пропагандой и защищать население от вражеской пропаганды.
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12.12.2020 07:56 Відповісти
ТАК КОГДА ЗАКРОЮТ !!!??? А ТО ПЗДЕТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ !!!
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12.12.2020 08:06 Відповісти
Такое впечатление, что политики читают комменты на Цензоре и потом некоторые из них выдают за свои мысли. На днях я об этом и написал. Вместо того, чтобы гоняться за лайками и написать лозунг по типу "Мертветчука на виселицу" я написал о том, что надо, чтобы ВР приняла жесткое законодательство о коллаборантах и пропаганде так называемых их "СМИ". Почему Данилов имея такое ресурс только сейчас об этом говорит? Да он должен не говорить об этом в интервью, а написать открытое письмо спикеру, президенту и СБУ с пошаговыми рекомендациями, что надо делать. Иначе зачем вообще СНБО? В любом случае, хорошо, что Данилов об этом уже говорит...
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12.12.2020 08:06 Відповісти
Заспокойся... Політики - такі самі люди, як і ми... І після них у туалеті пахне точно так само, як і після нас, а не "фіалками"... Просто, під тиском обставин - просером "блазенятами зовнішньої і внутрішньої політики, економіки, результату виборів у США, рішеннями МВФ, "реб"ята" починають "чухать потилицю" і мінять нарративи, щоб не спалахнув "Майдан"... От і "повертають голоблі", потроху...
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12.12.2020 08:29 Відповісти
там треба чітко прописувати що є пропагандою, а то так нормальні канали прикриють, а гебельсовські і надалі віщатимуть
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12.12.2020 12:11 Відповісти
Данилов мене приємно вразив вже двічі. Щось зрушилося з місця. Дай, Боже.
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12.12.2020 08:11 Відповісти
Вчера случайно набрел на рейтинговый видос страны.юа на ютубе. Чисто поржать оставил комент-ответ под наиболее полайканному коментарию. Оказалась интересная штука - 100% ответов мне, написали кацапы (троли и полезные идиоты). Поэтому у меня сложилось двоякое впечатление: с одной стороны кацапы навязыввают нам свою повестку информации, а с другой - кремлефашисты, через "украинские сми"... промывают мозги своим же гражданам(!). вот это поворот!
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12.12.2020 08:57 Відповісти
Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування - Цензор.НЕТ 1299
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12.12.2020 09:13 Відповісти
Вокалистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина сообщила об отказе выступать на территории РФ,
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" - лицемерие.
Группа The Hardkiss перестала давать концерты в России в 2014 году.
Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування - Цензор.НЕТ 1649
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12.12.2020 09:15 Відповісти
А кто ей предложил выступать? Пусть назовёт организаторов
В Украине , к сожалению, работают компании , которые организовывают подобные концерты .

Потому так часто случаются скандалы с кацапскими артистами в Украине.
Просто надо с организаторами разбираться, бо работают они ЗА НАЛ без налогов , а деньги выводят с Украины . А отдуваться в налогах должны евробляхеры 😀😀😀
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12.12.2020 11:23 Відповісти
це точно. цю концертно-бабловідмивочну діяльність треба згортати.
А то наплодять нам тут кварталів 69-их що українцям на естраду і не пробитись буде
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12.12.2020 12:13 Відповісти
Долой евроб л яшанки! ДаЙОшь отечественные авто!
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12.12.2020 17:58 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців )
ДЕ Ж патріоти - депутати? ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПОДАНИЙ ЧОМУ НЕ ПРИЙМАЮТЬ
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12.12.2020 09:30 Відповісти
А геббельсовская или нет будет решать он сам?
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12.12.2020 09:49 Відповісти
должны прекратить существование/ МВФ может смело высылать транши кодлану Коломойского. В кодлане есть не только воры-крадуны от масок до энергетики но и правдорубы как Данилов. / Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов/ Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов/ В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов/"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - Данилов/ Никакого Советского Союза в ОПК не будет, - Данилов.
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12.12.2020 10:07 Відповісти
Все как хочет *****: росиянскую пропаганду вливают мертвечуковские помойки, а зе-влада шмонает Прямий.
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12.12.2020 10:14 Відповісти
Отличить пропаганду от критики - как отличить порнуху от эротики!
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12.12.2020 10:21 Відповісти
Данилов молодец. Сепар должен сидеть тюрьме, в лучшем случае.
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12.12.2020 11:32 Відповісти
КАКИЕ И КОГДА? Заметили на каком году правления Зе?
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12.12.2020 13:53 Відповісти
Гебельсівська пропаганда - найефективніша за всю історію. А наші "можновладці" - самодури - клоуни - тупі і недалекоглядні політики. Гебельсівську антиукраїнську пропаганду треба випалити до кореня. А аналогічну проукраїнську - розвернути і забезпечити і силами і засобами Не "просити депутатів" (шоблу обдолбаних аморалів).Данилов - московський агент, як і Таран, Нач генштабу
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12.12.2020 14:00 Відповісти
пропаганда Геббельса и повторяющая ее российская построены на лжи. Поэтому при игре в долгую и них шансов нет. Пропаганда Запада может что-то приукрасить, что-то преувеличить, на что-то закрыть глаза, но во лжи их нельзя обвинить никогда. Поэтому Запад всегда побеждает
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12.12.2020 18:12 Відповісти
Давно пора закрыть все каналы медведчуа . а самого этого козла посадить или выслать в россию!!
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12.12.2020 15:16 Відповісти
у Данилова хоть и номера ВВ, но голова на месте
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12.12.2020 18:07 Відповісти
Прямо как при конце СССРа. Тогда специальные станции глушилки, ставили помехи для вражеских радио голосов. Только эффект получался обратным от ожидаемого. Люди понимали, что от них что то скрывают и искали всякие альтернативные источники информации. В наш век интернета, эта борьба с телеканалами, нанесёт вред Украине.
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12.12.2020 21:33 Відповісти
 
 