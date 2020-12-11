Данілов: Канали, на яких йде ґеббельсівська пропаганда, мають припинити існування

Секретар РНБО Олексій Данілов просить депутатів посилити законодавство про працю медіа, щоб можна було закрити канали, які займаються пропагандою.

Про це він заявив кореспонденту програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є канали, які з ранку до вечора займаються паплюженням нашої держави, паплюженням нашої країни. І, на превеликий жаль, згідно з чинним законодавством ми не можемо на них в такий спосіб впливати", - сказав Данілов.

Він вважає, що депутати повинні посилити законодавство, яке регулює роботу ЗМІ.

"Коли на каналах іде абсолютна ґеббельсівська пропаганда, ці канали треба припиняти, щоб вони існували. Тому що по-інакшому це називати не можна", - сказав Данілов.

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Він додав, що такий канал в Україні не один, але відмовився вказувати конкретні назви.

"Таких каналів дуже багато у нашій країні, на превеликий жаль. Вони фінансуються всі за рахунок тих внесків, які накопичили, зробили свого часу, награбували в українського народу. І зараз все це вібувається. Такий канал, на превеликий жаль - він не один. Вони відомі всім, і вони з ранку до вечора промивають мозок нашому населенню", - сказав секретар РНБО.