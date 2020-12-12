Ситуація у Білорусі становить небезпеку для України, - Данілов

Спільні дії лідерів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна для "зміцнення Союзної держави" у вигляді надання озброєння для Білорусі, а також можливе введення військ РФ на територію сусідньої держави небезпечні для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ситуація в Білорусі, ситуація, яка розгортається сьогодні в Молдові ... Ми не перебуваємо в космічному просторі. Це все відбувається поруч з нашим кордоном, і для нас це дуже небезпечно. Перш за все - ситуація в Білорусі, адже вона є партнером РФ, у них там інакше все це називається. У них є спільні зобов'язання. І у нас велике занепокоєння щодо питання, якщо військові (РФ) зайдуть на територію Білорусі в великій кількості. Для нас це буде викликом", - сказав Данілов.

Також читайте: Данілов: Компанія "Біолік" була пов'язана з Богатирьовою, обладнання для виробництва вакцини від COVID-19 там немає