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Ситуація у Білорусі становить небезпеку для України, - Данілов

Ситуація у Білорусі становить небезпеку для України, - Данілов

Спільні дії лідерів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна для "зміцнення Союзної держави" у вигляді надання озброєння для Білорусі, а також можливе введення військ РФ на територію сусідньої держави небезпечні для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ситуація в Білорусі, ситуація, яка розгортається сьогодні в Молдові ... Ми не перебуваємо в космічному просторі. Це все відбувається поруч з нашим кордоном, і для нас це дуже небезпечно. Перш за все - ситуація в Білорусі, адже вона є партнером РФ, у них там інакше все це називається. У них є спільні зобов'язання. І у нас велике занепокоєння щодо питання, якщо військові (РФ) зайдуть на територію Білорусі в великій кількості. Для нас це буде викликом", - сказав Данілов.

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Білорусь (7927) Данілов Олексій (1259) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+8
А ведь истину глаголит
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12.12.2020 00:19
+7
Нахрена чушь городить и морочить украинцам головы. Ну сколько можно об этом "союзном государстве". Беларусь "строит" с московией "союзное государство" 26 лет. Но на территории Беларуси до сих пор нет ни одного танка, ни одной пушки или ракетной установки, которые бы управлялись московскими военначальниками. И не будет, пока будет президентом Лукашенко. А что за москальская военная база в Беларуси находятся, то Гугл в помощь.
Украине намного больше угрозы от украинских олигархов и подконтрольных им политиков,которые действуя по принципу "разделяй и властвуй" раскалывают Украину, чем подставляют ее Хутину. Они как раз и помогли Хутину захватить Крым и затеять войну на донбассе. СНБО занялись бы лучше этим вопросом. Надоели болтуны.
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12.12.2020 03:39
+6
Ракеты клепать и днем и ночью, воно и папустит.
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12.12.2020 01:03
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А ведь истину глаголит
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12.12.2020 00:19 Відповісти
Ога. А до этого дня - не представляли
И ниче,что там у мацкалей уже фиг его знает сколько ваенные базы
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12.12.2020 00:22 Відповісти
А ведь недавно зеленый обнималася с этой усатой путинской подстилкой на международном форуме в Житомире...
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12.12.2020 00:46 Відповісти
Ракеты клепать и днем и ночью, воно и папустит.
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12.12.2020 01:03 Відповісти
Да и вообще...жизнь штука опасная.
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12.12.2020 01:13 Відповісти
Нахрена чушь городить и морочить украинцам головы. Ну сколько можно об этом "союзном государстве". Беларусь "строит" с московией "союзное государство" 26 лет. Но на территории Беларуси до сих пор нет ни одного танка, ни одной пушки или ракетной установки, которые бы управлялись московскими военначальниками. И не будет, пока будет президентом Лукашенко. А что за москальская военная база в Беларуси находятся, то Гугл в помощь.
Украине намного больше угрозы от украинских олигархов и подконтрольных им политиков,которые действуя по принципу "разделяй и властвуй" раскалывают Украину, чем подставляют ее Хутину. Они как раз и помогли Хутину захватить Крым и затеять войну на донбассе. СНБО занялись бы лучше этим вопросом. Надоели болтуны.
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12.12.2020 03:39 Відповісти
Не отнять не добавить,именно так было и есть.Более того,Луке сегодня даже выгодна внешняя угроза со стороны россии силовым путем.Именно внешняя угроза позволит ему сплотить хоть часть народа,который его уже просто ненавидит, и получить международную поддержку с гарантиями на будущее его и семьи.А что Запад их даст понимает и он и здравые.Он МН17 не сбивал,к убийству поляков в Катыни не причастен,Крым не крал,в лугандонии войну не развязывал,Скрипалей новичком не травил...
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12.12.2020 10:01 Відповісти
Не ври. По поводу союзного гос ва путин лишь в прошлом году поставил лукашенко в известность, а ранее действовал таможенный союз, который россиянам дал возможность узурпировать белорусскую экономику и загнать белорусов в угол.
А то, что мафия в Украине в лице олигархов это проблема, здесь никоим образом белорусскую проблему не снимает. Бесят такие балаболы
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12.12.2020 10:25 Відповісти
Тем кто не понимают простой сути происходящего вообще не следует комментировать. "Союзное государство строят" уже очень давно. В принципах такого государства расходятся Лукашенко и хутин. Поэтому оно не работает. Недавно хутин предложил Беларуси войти в состав Московии. Неужели разница не понятна? Все же очень просто. И все это знают. С какой луны ты свалился. Или с детства?
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12.12.2020 12:03 Відповісти
Озброюйтесь і не будете боятися московського ворога.
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12.12.2020 06:39 Відповісти
Но, украинские политики, пытаясь дестабилизировать обстановку на Беларуси, прилагают все усилия для оккупации нашей страны войсками х/ла! Просто удивительно, как стараются! 😡
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12.12.2020 08:01 Відповісти
Там границу надо укреплять, вводить санкции, это явно не дружественное государство, как и рашка
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12.12.2020 08:59 Відповісти
От Харькова до Мариуполя по линии границы и линии разграничения вражеские военные формирования и со стороны Украинского Крыма, а теперь спохватились когда со стороны Беларуси начнут подпирать, как казали діди пізно всрались.
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12.12.2020 09:23 Відповісти
А чого "спохватілісь"? Оборону ми будуємо з 2015 року по всьому периметру, ви просто не в темі.
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12.12.2020 11:32 Відповісти
Да быть в такой теме, это мечта пересичного человека.
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12.12.2020 11:41 Відповісти
Соседи всегда представляют опасность!
Даже в быту.
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12.12.2020 09:48 Відповісти
Лукашенко без внешних вливаний скоро издохнет. Бесплатно его 'любить' даже ОМОН не станет, президентом которого он является. Нелегитимному денег никто не даст, а у рашки , сателлитом которой есть Беларусь, и своих проблем в избытке. Рашка к тому же приготовилась к новым бедам и санкциям авторства Байдена.
Белорусам можно пожелать только стойкости. Нельзя отступать, победа очень близка
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12.12.2020 10:47 Відповісти
Победа над чем, стесняюсь спросить, над отлаженным промышленным производством? Как только это произойдет переводчица света растворится и прийдут к власти совершенно другие барыги-нелюди как произошло во многих странах.
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12.12.2020 11:39 Відповісти
Вот мы и хотим - патриота Луку скинуть, развалить советское производство, отдать все на гомосексуалистское поругание, на буржуазные нано технологические извращения. Поменять скрепы победы 1945 - на либеральные демократические ценности хотим. Хотим в одну семью с гейропейцами и пиндосами. Представляете?!
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12.12.2020 16:26 Відповісти
"над отлаженным промышленным производством?"
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12.12.2020 19:21 Відповісти
Промышленное производство (заводское производство, фабричное производство; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. manufacturing) - производство товаров с использованием машин, инструментов и привлечением рабочей силы, в каком месте и над каким словом смеяться?
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12.12.2020 19:34 Відповісти
Производство калош, фуфаек и спичечных этикеток.
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12.12.2020 19:37 Відповісти
Танюша, вы как луч света в темном царстве Цензора.
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12.12.2020 16:16 Відповісти
Почему? Я всем сердцем за белорусов. Я считаю что мотылек дошел до крайней низости пытаясь удержать свою воровскую власть и таким образом превратился в настоящего таракана. Я это понял сейчас, а в Беларуси поняли давно. И справедливо выставили анафему паразиту у власти.
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12.12.2020 19:25 Відповісти
В чем паразитизм заключается, можно на примере нашей Страны
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12.12.2020 19:36 Відповісти
Лукашенко паразитирует на желании силовых структур выполнять функцию надстройки над обществом и таким образом получать льготы и дополнительную прибыль. Работа не пыльная (избивать студентов и отстреливать неугодных) а денежное вознаграждение ого го!
Поэтому эти тараканы и держат тараканище уже 26 лет у власти...
Это так же на примере той же России.
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12.12.2020 19:41 Відповісти
"у нас большое беспокойство по вопросу, если военные (РФ.) зайдут на территорию Беларуси...".

То нехай воєнні США зайдуть на територію України, як зайшли в Польщу, Литву, Естонію і ніякого беспокойства у вас не буде.
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12.12.2020 12:21 Відповісти
А как тогда чиновники будут грабить собственный Народ?
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12.12.2020 19:37 Відповісти
Непонятно чем Белоруссия угрожает Украине.
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12.12.2020 16:22 Відповісти
Я думал что он мотылек. Оказался червяком, а скорее всего метамарфоза довела его до состояния большого таракана.
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12.12.2020 19:08 Відповісти
"Совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для "укрепления Союзного государства" в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможно введение войск РФ на территорию соседнего государства опасны для Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3236547".
Да. Думаю что уже давно в Беларуси создали свои базы рашисткие диверсанты где им дают возможность просачиваться к границе с Украиной а оттуда наносить диверсионные удары по ней. Помните как были взорваны склады с боеприпасом, это русские диверсионные группы просачивались через леса и взрывали склады, совершали подпалы. "Русские стратеги не раз говорили что им нужно воевать на чужих территориях, это якобы "геополитическая защита Раши".
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12.12.2020 19:16 Відповісти
Взрывы зачастую для того что бы скрыть следы хищения, если кто не в курсе.
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12.12.2020 19:39 Відповісти
Ну нет уж! Подорвали несколько складов, совершили подрыв самолета с учениками в Чугуеве.
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12.12.2020 19:43 Відповісти
Разгильдяйство, алкоголизм, и отсутствие элементарной дисциплины всему виной, и хорошо что враг под боком на которого можно списать 95% своих боков, беспроигрышная ситуация.
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12.12.2020 19:47 Відповісти
Московитам нет надобности забрасывать диверсантов через Беларусь. В самой Украине полно для этого агентуры. В самой СБУ наверняка процентов 20 мацковской агентуры.
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12.12.2020 20:06 Відповісти
Подрыв самолета, серьезно? Где можно прочитать заключение экспертов?
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12.12.2020 19:49 Відповісти
ЗЕлупам чтобы отвлечь от того, что они вместе с другими политиками ведут Украину в пропасть, надо придумывать врагов. Конечно, Московия есть врагом и только глупцы могут сомневаться. Но почему бы не придумать что-то новенькое. Почему бы на Беларусь не примерить образ врага.
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12.12.2020 19:49 Відповісти
проснулся, слуга
по методичке - натравить сябров на нас и загребать жар, а то и миротворцем пристроиться в Полесье каком нибудь
изучай матчасть и у Пастора спроси
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13.12.2020 00:21 Відповісти
 
 