Ситуація у Білорусі становить небезпеку для України, - Данілов
Спільні дії лідерів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна для "зміцнення Союзної держави" у вигляді надання озброєння для Білорусі, а також можливе введення військ РФ на територію сусідньої держави небезпечні для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Ситуація в Білорусі, ситуація, яка розгортається сьогодні в Молдові ... Ми не перебуваємо в космічному просторі. Це все відбувається поруч з нашим кордоном, і для нас це дуже небезпечно. Перш за все - ситуація в Білорусі, адже вона є партнером РФ, у них там інакше все це називається. У них є спільні зобов'язання. І у нас велике занепокоєння щодо питання, якщо військові (РФ) зайдуть на територію Білорусі в великій кількості. Для нас це буде викликом", - сказав Данілов.
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И ниче,что там у мацкалей уже фиг его знает сколько ваенные базы
Украине намного больше угрозы от украинских олигархов и подконтрольных им политиков,которые действуя по принципу "разделяй и властвуй" раскалывают Украину, чем подставляют ее Хутину. Они как раз и помогли Хутину захватить Крым и затеять войну на донбассе. СНБО занялись бы лучше этим вопросом. Надоели болтуны.
А то, что мафия в Украине в лице олигархов это проблема, здесь никоим образом белорусскую проблему не снимает. Бесят такие балаболы
Даже в быту.
Белорусам можно пожелать только стойкости. Нельзя отступать, победа очень близка
Поэтому эти тараканы и держат тараканище уже 26 лет у власти...
Это так же на примере той же России.
То нехай воєнні США зайдуть на територію України, як зайшли в Польщу, Литву, Естонію і ніякого беспокойства у вас не буде.
Да. Думаю что уже давно в Беларуси создали свои базы рашисткие диверсанты где им дают возможность просачиваться к границе с Украиной а оттуда наносить диверсионные удары по ней. Помните как были взорваны склады с боеприпасом, это русские диверсионные группы просачивались через леса и взрывали склады, совершали подпалы. "Русские стратеги не раз говорили что им нужно воевать на чужих территориях, это якобы "геополитическая защита Раши".
по методичке - натравить сябров на нас и загребать жар, а то и миротворцем пристроиться в Полесье каком нибудь
изучай матчасть и у Пастора спроси