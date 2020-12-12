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Новости Коронавирус и карантин
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Деньги на вакцину от COVID-19 в случае необходимости выделят дополнительно, - Радуцкий

Деньги на вакцину от COVID-19 в случае необходимости выделят дополнительно, - Радуцкий

По состоянию на сегодня в проекте государственного бюджета на 2021 год на закупку вакцины от коронавируса заложено 2,6 миллиарда гривен. Однако в случае необходимости средства на закупку вакцины выделят отдельно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сегодня было совещание у президента. На совещании министр финансов и премьер-министр заверили президента, что как только встанет вопрос дополнительных средств, которые нужны (на закупку вакцины от коронавируса - ред.), деньги будут переведены с других статей. Не будет вопроса с закупкой дополнительных вакцин", - пояснил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Himikus@MrHimikus· 12 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими. Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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12.12.2020 00:43
+5
Стоимость вакцин известна. Какую вакцину этот осел собрался покупать? Чтобы вакцинация имела смысл, в Украине нужно привить более 20 млн человек, т.е. нужно как минимум 40 млн доз. Т.е. если прививать Файзером (такого варианта не будет, но все же), нужно 22 640 000 000 грн, если AZ, то 4 528 000 000 грн. А дешевле вакцин просто нет. Даже кацапская пародия на вакцину дороже. И везде предоплата. О какой необходимости этот клоун говорит?
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12.12.2020 00:56
+4
Головне,щоб дороги були гладенькі.На цвинтар.
Половина ще не випущеної вакцини вже викуплена десятком найбагатших країн,а ці ублюдки навіть не почали перемовин з виробниками ! Бо відкатів не получиться !
https://www.radiosvoboda.org/a/1901472.html Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні закликає Кабінет Міністрів продовжувати переговори про купівлю вакцини для профілактики вірусу грипу А/H1N1 у світових виробників, незважаючи на обіцяні ВООЗ п'ять мільйонів доз.
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12.12.2020 00:41
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Головне,щоб дороги були гладенькі.На цвинтар.
Половина ще не випущеної вакцини вже викуплена десятком найбагатших країн,а ці ублюдки навіть не почали перемовин з виробниками ! Бо відкатів не получиться !
https://www.radiosvoboda.org/a/1901472.html Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні закликає Кабінет Міністрів продовжувати переговори про купівлю вакцини для профілактики вірусу грипу А/H1N1 у світових виробників, незважаючи на обіцяні ВООЗ п'ять мільйонів доз.
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12.12.2020 00:41 Ответить
Himikus@MrHimikus· 12 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими. Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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12.12.2020 00:43 Ответить
Стоимость вакцин известна. Какую вакцину этот осел собрался покупать? Чтобы вакцинация имела смысл, в Украине нужно привить более 20 млн человек, т.е. нужно как минимум 40 млн доз. Т.е. если прививать Файзером (такого варианта не будет, но все же), нужно 22 640 000 000 грн, если AZ, то 4 528 000 000 грн. А дешевле вакцин просто нет. Даже кацапская пародия на вакцину дороже. И везде предоплата. О какой необходимости этот клоун говорит?
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12.12.2020 00:56 Ответить
Тоже села считать математику , а Вы успели раньше 😀😀😀
Вот только не поняла - нужно делать прививку 2 раза?
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12.12.2020 01:15 Ответить
Да. Все известные вакцины предполагают двухкратную прививку.
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12.12.2020 01:19 Ответить
От ковида я имел ввиду.
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12.12.2020 01:20 Ответить
Вы сами того не подозревая задали правильный вопрос, а я об этом даже не задумывался. Представьте как в Украине будет выглядеть вакцинация при ограниченном количестве вакцин и неподготовленной системе. Нужно колоть грубо говоря с месячным интервалом. Это будет что-то.
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12.12.2020 01:26 Ответить
Я этих прививок не понимаю. Вакцина до конца не проверена. Говорят, что она что-то меняет на клеточном уровне ?

Конечно это от безисходности - бо надо как-то спасать людей
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12.12.2020 01:44 Ответить
Зачем вакцине что-то менять на клеточном уровне? Смотрите, я знаю 3 основных типа вакцин, которые сейчас в разработке от короны (я не медик, если что - просто интересовался темой):
1. Вакцины на основе убитого (инактивированного) вируса. С этим все понятно. Вирус лишают способности заражать и вводят в организм (не факт, что целиком). Не знаю, каким путем это делают, но антивакцинаторы бесятся и рассказывают о ртути, свинце и т. п добавках. В случае с плохим производителем проблемы реально могут быть.
2. Векторные вакцины. Берут обычный аденовирус, который для человека обычно практически безвреден, "цепляют" на него элемент вируса, к которому нужно выработать иммунитет. Проблема в том, что у человека иммунитет к большинству аденовирусов, который убьет аденовирус раньше, чем выработается достаточное количество антител к "присадке".
3. Новые РНК-вакцины. Там вообще нет ни вируса ни его частей. Берут кусок РНК вируса, "заворачивают" в липидную оболочку и вводят в организм. Клетки начинают синтезировать эту РНК, что очень не нравится нашему иммунитету. По сути вырабатываются антитела на картинку, которую организму показали без возможности заражения. При этом происходит все естественным образом.
В общем, если производитель нормальный, то ни одна вакцина вреда не принесет. Но если был бы выбор, то я бы выбрал третий вариант.
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12.12.2020 02:22 Ответить
Расплачиваться за вакцину будут асфальтом...
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12.12.2020 01:12 Ответить
кРадуцкий должен на параше тюремной куковать а не на телеканалы ходить
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12.12.2020 01:26 Ответить
господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирусИсточник: https://censor.net/ru/n3179292
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12.12.2020 01:32 Ответить
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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13.12.2020 13:02 Ответить
 
 