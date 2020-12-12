Деньги на вакцину от COVID-19 в случае необходимости выделят дополнительно, - Радуцкий

По состоянию на сегодня в проекте государственного бюджета на 2021 год на закупку вакцины от коронавируса заложено 2,6 миллиарда гривен. Однако в случае необходимости средства на закупку вакцины выделят отдельно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сегодня было совещание у президента. На совещании министр финансов и премьер-министр заверили президента, что как только встанет вопрос дополнительных средств, которые нужны (на закупку вакцины от коронавируса - ред.), деньги будут переведены с других статей. Не будет вопроса с закупкой дополнительных вакцин", - пояснил он

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