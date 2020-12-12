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Гроші на вакцину від COVI-19 у разі потреби виділять додатково, - Радуцький
Станом на сьогодні в проєкті державного бюджету на 2021 рік на закупівлю вакцини від коронавірусу закладено 2,6 млрд гривень. Однак в разі потреби кошти на закупівлю вакцини виділять окремо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Сьогодні (11 грудня) була нарада у президента. На нараді міністр фінансів і прем'єр-міністр запевнили президента, що як тільки постане питання додаткових коштів, які потрібні (на закупівлю вакцини від коронавірусу. - Ред.), гроші будуть переведені з інших статей. Не буде питання з закупівлею додаткових вакцин", - пояснив він.
Топ коментарі
+6 olele
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+5 Gar
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+4 Павло Макаренко
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Половина ще не випущеної вакцини вже викуплена десятком найбагатших країн,а ці ублюдки навіть не почали перемовин з виробниками ! Бо відкатів не получиться !
https://www.radiosvoboda.org/a/1901472.html Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні закликає Кабінет Міністрів продовжувати переговори про купівлю вакцини для профілактики вірусу грипу А/H1N1 у світових виробників, незважаючи на обіцяні ВООЗ п'ять мільйонів доз.
Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими. Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
Вот только не поняла - нужно делать прививку 2 раза?
Конечно это от безисходности - бо надо как-то спасать людей
1. Вакцины на основе убитого (инактивированного) вируса. С этим все понятно. Вирус лишают способности заражать и вводят в организм (не факт, что целиком). Не знаю, каким путем это делают, но антивакцинаторы бесятся и рассказывают о ртути, свинце и т. п добавках. В случае с плохим производителем проблемы реально могут быть.
2. Векторные вакцины. Берут обычный аденовирус, который для человека обычно практически безвреден, "цепляют" на него элемент вируса, к которому нужно выработать иммунитет. Проблема в том, что у человека иммунитет к большинству аденовирусов, который убьет аденовирус раньше, чем выработается достаточное количество антител к "присадке".
3. Новые РНК-вакцины. Там вообще нет ни вируса ни его частей. Берут кусок РНК вируса, "заворачивают" в липидную оболочку и вводят в организм. Клетки начинают синтезировать эту РНК, что очень не нравится нашему иммунитету. По сути вырабатываются антитела на картинку, которую организму показали без возможности заражения. При этом происходит все естественным образом.
В общем, если производитель нормальный, то ни одна вакцина вреда не принесет. Но если был бы выбор, то я бы выбрал третий вариант.