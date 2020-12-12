Гроші на вакцину від COVI-19 у разі потреби виділять додатково, - Радуцький

Станом на сьогодні в проєкті державного бюджету на 2021 рік на закупівлю вакцини від коронавірусу закладено 2,6 млрд гривень. Однак в разі потреби кошти на закупівлю вакцини виділять окремо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні (11 грудня) була нарада у президента. На нараді міністр фінансів і прем'єр-міністр запевнили президента, що як тільки постане питання додаткових коштів, які потрібні (на закупівлю вакцини від коронавірусу. - Ред.), гроші будуть переведені з інших статей. Не буде питання з закупівлею додаткових вакцин", - пояснив він.

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