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Новини Коронавірус і карантин
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Гроші на вакцину від COVI-19 у разі потреби виділять додатково, - Радуцький

Гроші на вакцину від COVI-19 у разі потреби виділять додатково, - Радуцький

Станом на сьогодні в проєкті державного бюджету на 2021 рік на закупівлю вакцини від коронавірусу закладено 2,6 млрд гривень. Однак в разі потреби кошти на закупівлю вакцини виділять окремо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні (11 грудня) була нарада у президента. На нараді міністр фінансів і прем'єр-міністр запевнили президента, що як тільки постане питання додаткових коштів, які потрібні (на закупівлю вакцини від коронавірусу. - Ред.), гроші будуть переведені з інших статей. Не буде питання з закупівлею додаткових вакцин", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Himikus@MrHimikus· 12 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими. Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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12.12.2020 00:43
+5
Стоимость вакцин известна. Какую вакцину этот осел собрался покупать? Чтобы вакцинация имела смысл, в Украине нужно привить более 20 млн человек, т.е. нужно как минимум 40 млн доз. Т.е. если прививать Файзером (такого варианта не будет, но все же), нужно 22 640 000 000 грн, если AZ, то 4 528 000 000 грн. А дешевле вакцин просто нет. Даже кацапская пародия на вакцину дороже. И везде предоплата. О какой необходимости этот клоун говорит?
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12.12.2020 00:56
+4
Головне,щоб дороги були гладенькі.На цвинтар.
Половина ще не випущеної вакцини вже викуплена десятком найбагатших країн,а ці ублюдки навіть не почали перемовин з виробниками ! Бо відкатів не получиться !
https://www.radiosvoboda.org/a/1901472.html Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні закликає Кабінет Міністрів продовжувати переговори про купівлю вакцини для профілактики вірусу грипу А/H1N1 у світових виробників, незважаючи на обіцяні ВООЗ п'ять мільйонів доз.
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12.12.2020 00:41
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Головне,щоб дороги були гладенькі.На цвинтар.
Половина ще не випущеної вакцини вже викуплена десятком найбагатших країн,а ці ублюдки навіть не почали перемовин з виробниками ! Бо відкатів не получиться !
https://www.radiosvoboda.org/a/1901472.html Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні закликає Кабінет Міністрів продовжувати переговори про купівлю вакцини для профілактики вірусу грипу А/H1N1 у світових виробників, незважаючи на обіцяні ВООЗ п'ять мільйонів доз.
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12.12.2020 00:41 Відповісти
Himikus@MrHimikus· 12 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими. Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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12.12.2020 00:43 Відповісти
Стоимость вакцин известна. Какую вакцину этот осел собрался покупать? Чтобы вакцинация имела смысл, в Украине нужно привить более 20 млн человек, т.е. нужно как минимум 40 млн доз. Т.е. если прививать Файзером (такого варианта не будет, но все же), нужно 22 640 000 000 грн, если AZ, то 4 528 000 000 грн. А дешевле вакцин просто нет. Даже кацапская пародия на вакцину дороже. И везде предоплата. О какой необходимости этот клоун говорит?
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12.12.2020 00:56 Відповісти
Тоже села считать математику , а Вы успели раньше 😀😀😀
Вот только не поняла - нужно делать прививку 2 раза?
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12.12.2020 01:15 Відповісти
Да. Все известные вакцины предполагают двухкратную прививку.
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12.12.2020 01:19 Відповісти
От ковида я имел ввиду.
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12.12.2020 01:20 Відповісти
Вы сами того не подозревая задали правильный вопрос, а я об этом даже не задумывался. Представьте как в Украине будет выглядеть вакцинация при ограниченном количестве вакцин и неподготовленной системе. Нужно колоть грубо говоря с месячным интервалом. Это будет что-то.
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12.12.2020 01:26 Відповісти
Я этих прививок не понимаю. Вакцина до конца не проверена. Говорят, что она что-то меняет на клеточном уровне ?

Конечно это от безисходности - бо надо как-то спасать людей
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12.12.2020 01:44 Відповісти
Зачем вакцине что-то менять на клеточном уровне? Смотрите, я знаю 3 основных типа вакцин, которые сейчас в разработке от короны (я не медик, если что - просто интересовался темой):
1. Вакцины на основе убитого (инактивированного) вируса. С этим все понятно. Вирус лишают способности заражать и вводят в организм (не факт, что целиком). Не знаю, каким путем это делают, но антивакцинаторы бесятся и рассказывают о ртути, свинце и т. п добавках. В случае с плохим производителем проблемы реально могут быть.
2. Векторные вакцины. Берут обычный аденовирус, который для человека обычно практически безвреден, "цепляют" на него элемент вируса, к которому нужно выработать иммунитет. Проблема в том, что у человека иммунитет к большинству аденовирусов, который убьет аденовирус раньше, чем выработается достаточное количество антител к "присадке".
3. Новые РНК-вакцины. Там вообще нет ни вируса ни его частей. Берут кусок РНК вируса, "заворачивают" в липидную оболочку и вводят в организм. Клетки начинают синтезировать эту РНК, что очень не нравится нашему иммунитету. По сути вырабатываются антитела на картинку, которую организму показали без возможности заражения. При этом происходит все естественным образом.
В общем, если производитель нормальный, то ни одна вакцина вреда не принесет. Но если был бы выбор, то я бы выбрал третий вариант.
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12.12.2020 02:22 Відповісти
Расплачиваться за вакцину будут асфальтом...
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12.12.2020 01:12 Відповісти
кРадуцкий должен на параше тюремной куковать а не на телеканалы ходить
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12.12.2020 01:26 Відповісти
господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирусИсточник: https://censor.net/ru/n3179292
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12.12.2020 01:32 Відповісти
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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13.12.2020 13:02 Відповісти
 
 