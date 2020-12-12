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Байден представил новых членов своей администрации

Байден представил новых членов своей администрации

Джо Байден представил новых членов своей администрации. Избранный президент США выдвинул несколько кандидатур на министерские должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN.

В числе представленных кандидатов - министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при президенте Бараке Обаме.

Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, теперь станет министром по делам ветеранов.

В числе относительно новых лиц в команде Байдена - Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития.

Кэтрин Тай станет первой американкой азиатского происхождения на месте Торгового представителя США.

Сьюзан Райс - бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.

"Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику. Это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс.

Отмечается, что место генпрокурора пока остается вакантным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден официально выдвинул генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Автор: 

Байден Джо (2787) США (26564)


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Топ комментарии
+13
У Донні буде інхварт мікарда.
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12.12.2020 01:03
+6
Емм, взагалі-то поштою голосували ще за Буша-молодшого, це не новинка... Там через коронавірус трохи змінили сроки доставки пошти і все!

А по суті, Техас вирішив не оспорювати результат голосування, апридовбатися до процедури - після того, як верховний суд закрив усі справи по нібито фальсифікаціях...

Нагадаю, що у верховному суді більшість у республіканців і суддів назначав особисто Трамп. Якщо вже ці судді не найшли нічого, то навряд чи зараз щось буде!

P.S. Губернатор Джорджії (це один із штатів, на які наїхав Техас) - РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ, якщо що!

P.P.S. Виборщики збираються уже в понеділок!
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12.12.2020 01:46
+6
Свяченою водичкою б не завадило увесь Білий дім окропити після цього юного путінця. Хто знає, за шо він цього ху#ла тримав та торкався.
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12.12.2020 02:01
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У Донні буде інхварт мікарда.
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12.12.2020 01:03 Ответить
Коли генпрокурора оголосять))
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12.12.2020 01:09 Ответить
Точно підмітили, дякую.
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12.12.2020 01:11 Ответить
Ты как думаешь - Байдена-младшего посадят ? Дело-то уже есть.
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12.12.2020 01:22 Ответить
👉
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12.12.2020 01:47 Ответить
в ету самую секунду на екране:

"supreme court rejects bid to overturn election, effectively ending trump's legal challenges."
отсосиновики даже в декабре оказывaется растут
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12.12.2020 02:01 Ответить
перефразируя сухарика недохороненого - в бессильной злобе бесятся красноперые рыволюционэры...
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12.12.2020 02:07 Ответить
ну и на закусон мировому заговору банкиров - тебе, шо и людям отправяю...

https://www.youtube.com/watch?v=Ibxt2LITGI4 Ми сміло в бій підем Ukrainian military song-We will bravely go to battle
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12.12.2020 02:34 Ответить
Слава Україні! Шось в око попало...
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12.12.2020 02:41 Ответить
Щось від вас сраліном запахло. Той тоже казав, була б людина, а діло знайдеться.
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12.12.2020 02:52 Ответить
Эт ты ***** своего так кличешь?
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12.12.2020 08:04 Ответить
Іммігранти як з РФ, так і з України, причому в будь-яку країну- всі проти Байдена.
І я їх розумію. Вони хвилюються що Байден щось втне. А вони тільки-тільки почали жити. Трамп їх влаштовує всім. Та й ідеологія його щодо іммігрантів викликає у них захват. Це як у мене родич, щойно отримавши карту поляка почав бурчати на українців ;панаєхалі тут;.
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12.12.2020 08:26 Ответить
Далеко не всі з украінців проти Байдена. Всіх кого я знаю, всі за нього. А от кацапи - так, всі проти. Це видно ж по Цензору.
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12.12.2020 13:04 Ответить
оголошення генпрокурора Байден приготував Трампу на десерт у Новорічну Ніч))
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12.12.2020 03:33 Ответить
Сынок, в новогоднюю ночь Байден ещё никто. Ты проверь: какого числа инаугурация.
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12.12.2020 05:11 Ответить
отвали, сосунок, ты даже не понял о чем речь идет
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12.12.2020 05:34 Ответить
Это бункерное ***** твоё никто, а там люди нормальные
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12.12.2020 08:05 Ответить
Фрик шоу. Да и вообще...20 штатов присоединились к иску Техаса в верховный суд о фактах захвата избирательного процесса в пользу демократов....Хотя какие они демократы...это не либералы глобалисты.
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12.12.2020 01:10 Ответить
На глобалистский проект больше нет денег... Это как "слуги народа" без денег. Дефолт маячит на всех горизонтах.
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12.12.2020 01:21 Ответить
беня, пейсы подслюнявь,а лучше перелогинься под QА
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12.12.2020 02:36 Ответить
Не бачу логіки, в Техасі ж Трамп виграв. Чо вони тоді в суд подають???
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12.12.2020 01:29 Ответить
Ген.прокурор-коррупционер Техаса Пакстон и прокуроры некоторых других штатов занервничали, что лоддались давлению и сфальсифицировали выборы в пользу Трампа, а в Пенсильвании и Джорджии республиканцы честными оказались и утвердили итоги выборов согласно цифр
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12.12.2020 01:37 Ответить
Та я думаю якраз в Техасі за Трампа справді проголосували, бо Техас 100% республіканський штат і демократи там не вигравали дуже і дуже давно...
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12.12.2020 01:41 Ответить
В Техасі, насправді, перевага республіканців над демократами дуже невелика. Кількість нацменшин, мігрантів і їх нащадків постійно збільшується. А вони переважно схильні голосувати за демократів.
Схожа історія не так вже й давно відбулася в Каліфорнії. Раніше, років 20-30 тому, Каліфорнія була твердо прореспубліканськи налаштована. Але змінилася етнічна демографія, - і тепер Каліфорнія голосує вже за демократів.
Варто лише надати американське громадянство 10 мільйонам нелегальних мігрантів, які у рамках возз'єднання сімей завезуть ще пару десятків мільйонів своїх родичів, і США стануть однопартійною державою з монополією на владу демократів.
Трамп, швидше за все, був останнім президентом-республіканцем.
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12.12.2020 02:04 Ответить
В суд подают, потому что по подсчету голосов выиграл демакрат и по их мнению, штаты где якобы были нарушения нарушили Конституцию сша, котороя едина для всех штатов. Так вот, по мнению Техаса, правила голосования в этих штатах были изменены не задогло до выборов. Изменения были приняты (голосование по почте и тд) не через "референдум" внутри штата, а "приказом" губернатора и его кабинета, что нарушает процесс изменений в порядок голосования, предусмотренный Конституцией США.
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12.12.2020 01:41 Ответить
Емм, взагалі-то поштою голосували ще за Буша-молодшого, це не новинка... Там через коронавірус трохи змінили сроки доставки пошти і все!

А по суті, Техас вирішив не оспорювати результат голосування, апридовбатися до процедури - після того, як верховний суд закрив усі справи по нібито фальсифікаціях...

Нагадаю, що у верховному суді більшість у республіканців і суддів назначав особисто Трамп. Якщо вже ці судді не найшли нічого, то навряд чи зараз щось буде!

P.S. Губернатор Джорджії (це один із штатів, на які наїхав Техас) - РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ, якщо що!

P.P.S. Виборщики збираються уже в понеділок!
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12.12.2020 01:46 Ответить
Я говорю про изменения в процесс голосования в штатах, где голосование по почте не было предусмотрено. Те штаты, где голосование по почте было и так разрешено --- вопросов нету. А в тех, где не было разрешено и было принято решение разрешить голосовать по почте -- нарушили Конституцию США.
Ну да ладно.
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12.12.2020 01:53 Ответить
По вашій логіці, губернатор Джорджії республіканець Кемп пішов проти свого шефа Трампа чи підставив його?
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12.12.2020 01:57 Ответить
Какие изменения? Голосование по почте было разрешено давно. Простораньше по почте голосовало мало избирателей, а сейчас - много, из-за пандемии. Но число избирателей, которые могут голосоать по почте - никак не ограничено законодательно. Поэтому никакого нарушения законов в этом нет. И если бы в этих штатах вдруг выиграл Трамп - никто бы на голосование по почте и внимания не обратил, и и всякие Пакстоны сказали бы, что все правильно и законно.
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12.12.2020 01:49 Ответить
Что же ты такое безграмотное? На раиси последние школы позакрывали?
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12.12.2020 08:06 Ответить
І да,14 грудня виборщики збираються вже, тому якось пізнувато вже... Не кажучи про те, що усі попередні позови верховний суд США ВІДКИНУВ!
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12.12.2020 01:36 Ответить
ВАШИНГТОН (Рейтер) - В пятницу Верховный суд США внезапно положил конец давнему судебному процессу, поданному Техасом при поддержке президента Дональда Трампа, стремящегося обнародовать результаты голосования в четырех штатах, что нанесло ему сокрушительную неудачу в его стремлении отменить его поражение на выборах избранному президенту Джо Байдену.
Судьи в кратком постановлении отклонили предложение Техаса подать чрезвычайную жалобу против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина напрямую в Верховный суд, что разрешено в некоторых случаях судебных разбирательств между штатами в соответствии с правовой доктриной, называемой «первоначальной юрисдикцией».
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12.12.2020 01:57 Ответить
Нехай біоробот на батарейках побавиться в президентики. Бо реальним президентом воно ніколи не стане. Як і колишня елітна проститутка гаріс. Всіх корисних ідіотів хотілося б спитати: звідки у вас, убогих, така впевненість, що китайський шпигун чжоу бай-ден є великим другом України? Лише побіжного погляду на діяльність цього фрукта достатньо, аби переконатися, що це - не так. Тоді напрошується висновок, що всі ви годуєтеся з тієї ж контори, що і Цензор. Фонд "Відродження" називається.
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12.12.2020 19:18 Ответить
Сьюзан Райз значит будет по ниггерам политику вести внутри США, а то Камаллу они не воспринимают за свою - она слишком светлая
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12.12.2020 01:26 Ответить
Камала Харрис потомок рабовладельцев с Ямайки.
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12.12.2020 02:53 Ответить
тетка злая на самом деле...
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12.12.2020 03:06 Ответить
я в курсе, но она еще потомок тамильцев из Шри-Ланки и ходила индуистский храм и кожа у нее слишком белая, как у квартеронки - она не своя для черных (p.s. в ЮАР цветные тоже с белыми, а не с банту-неграми, они чужие для ниггеров и язык родной у них африкаанс)
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12.12.2020 03:08 Ответить
Байден представив нових членів своєї адміністрації.
***********
Не лише членів, а й членкинь! Що за сексистські заголовки?!! Байден представил новых членов своей администрации - Цензор.НЕТ 8111
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12.12.2020 01:36 Ответить
Трамп проиграл свой иск "последней надежды".

Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итога прошедших выборов в ряде штатов, сообщает Рейтер со ссылкой на решение суда. Ранее этот иск поддержали 17 возглавляемых республиканцами штатов и более 100 республиканцев в конгрессе.
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12.12.2020 01:44 Ответить
Белый дом после Трампа тщательно продезинфицируют, сообщили Politico в Администрации общих служб. Обработка всех поверхностей, к которым могли прикасаться руками, пройдет в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Под дезинфекцию попадет вся мебель, поручни, ручки дверей, выключатели. Кроме того, будет проведена обработка воздуха. Как ожидается, Байден въедет в здание в тот же день.
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12.12.2020 01:49 Ответить
Свяченою водичкою б не завадило увесь Білий дім окропити після цього юного путінця. Хто знає, за шо він цього ху#ла тримав та торкався.
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12.12.2020 02:01 Ответить
Прєсвятєйший Гундяй готов освятіть Бєлий дом в любоє времья...

Байден представил новых членов своей администрации - Цензор.НЕТ 2765
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12.12.2020 02:07 Ответить
ahuhu! Шо ж ви палите свою контору?
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12.12.2020 02:23 Ответить
Изыди нечистое
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12.12.2020 08:08 Ответить
ірландець Байден ще принесе з собою ліхтар Джека для відлякування злих духів і поставить в Овальному кабінеті у куту), до речі у спецслужбах він вже взяв собі позивний Celtic
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12.12.2020 03:13 Ответить
Трампа уже слили в унитаз, осталось только смыть
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12.12.2020 06:06 Ответить
Трампук-пук і не мав жодної надії, бо відміна результатів виборів у цих кількох штатах всеодно лише зменшують, а не ліквідують перевагу Байдена у кількості виборщиків.
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12.12.2020 09:20 Ответить
Верховный суд США отклоняет иск Техаса и попытку Трампа отменить поражение на выборах

ВАШИНГТОН (Ройтерс). В пятницу Верховный суд США внезапно положил конец последнему судебному иску, поданному Техасом при поддержке президента Дональда Трампа, стремившихся отложить обнародование результатов голосования в четырех штатах, что нанесло Трампу сокрушительную неудачу в его стремлении отменить его поражение на выборах избранному президенту Джо Байдену
Судьи в кратком постановлении отклонили предложение Техаса подать чрезвычайный иск против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина напрямую в Верховный суд, что разрешено в некоторых случаях судебных разбирательств между штатами в соответствии с правовой доктриной, называемой «первоначальной юрисдикцией».
В приказе говорилось, что Техас не имеет законного права предъявлять иск.
«Техас не продемонстрировал признанного в судебном порядке интереса к тому, как другой штат проводит свои выборы», - говорится в постановлении суда.
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12.12.2020 02:19 Ответить
как я и предполагал Пенсильвания это штат-основатель, никакой приблудный штат не имеет права ему диктовать условия, .. а вообще Суприм Корт не вмешивается в процесс на этой стадии выборов в дела штатов, а уже только после Голосования выборщиков он может вступить в процесс дел Конгресса
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12.12.2020 03:16 Ответить
Навіть, якщо ВС США прийняв би цю маячню трампістів за правду і анулював вибори у цих штатах, перемогу на виборах отримав би… отримав би… отримав би…
Правильно, БАЙДЕН. Бо переможцю вже не було б потрібно 270 голосів виборців, які є звичайною більшістю голосів від загальної кількості виборщиків. А звичайну більшість голосів Байден зберігає - 244 голоса проти 234.
Отже, метою цієї маячні з відміною результатів виборів у кількох штатах є не зміна переможця виборів, а спроба викликати громадські заворушення. Це саме той випадок, коли навіть атеїсти говорять: "Боже, бережи Америку".
Висновок: І дії прокурора Техасу, і дописи трампістів-хуйлістів за суттю є підтримкою не Трампа, а *****.
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12.12.2020 09:08 Ответить
В женском батальоне Байдена пополнение.

Байден выдвинул на ключевые посты еще трех небелых женщин

https://www.golosameriki.com/a/biden-taps-more-women-of-color-for-top-posts/5695590.html

Байден представил новых членов своей администрации - Цензор.НЕТ 621
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12.12.2020 02:49 Ответить
А обязан выдвигать только белых? А евреев можно?

Кацапские расисты - такие расисты...
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12.12.2020 02:52 Ответить
Ну, евреи должны ВЕЗДЕ иметь преимущество. Они же "избранный Богом народ", как утверждается в Ветхом Завете и в Торе.
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12.12.2020 08:56 Ответить
До речі, жЮля теж з богообраного народу.
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12.12.2020 12:27 Ответить
Євреї вже отримали посаду держсекретаря. А вакансії для білих віддадуть гомосексуалістам.
Білих цисгендерних супрематистів патріархату в адміністрації Байдена не буде. )))
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12.12.2020 09:04 Ответить
А гомосексуалисты какого-то особенного цвета?
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12.12.2020 12:25 Ответить
А у кацапни по-прежнему не затухает. Хотя тление их пуканов абсолютно бессмысленно.
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12.12.2020 05:16 Ответить
Это не просто так пуканы тлеют. Это их жопная чуйка предсказывает что-то очень серьёзное и недоброе.
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12.12.2020 06:10 Ответить
Дональд Владимирович Трамп нацарапал маляву на Байдена
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12.12.2020 08:25 Ответить
Черненко пришёл к власти и вице президентом поставил бурята
*******
Це ви про Шойгу?Там у вас ше й Рамзанчік може вдруг царьом Раісі стать. Так шо нє расслабляйтє булкі.
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12.12.2020 09:14 Ответить
Ссыкливая команда Обамы возвращается.Тот случай,когда американцы хотели видеть президента-республиканца,но голосовать за Трампа рука не поднималась.Одного не пойму:нахрена вообще республиканцам нужен был этот Трамп?
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12.12.2020 11:34 Ответить
 
 