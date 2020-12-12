Джо Байден представил новых членов своей администрации. Избранный президент США выдвинул несколько кандидатур на министерские должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN.

В числе представленных кандидатов - министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при президенте Бараке Обаме.

Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, теперь станет министром по делам ветеранов.

В числе относительно новых лиц в команде Байдена - Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития.

Кэтрин Тай станет первой американкой азиатского происхождения на месте Торгового представителя США.

Сьюзан Райс - бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.

"Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику. Это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс.

Отмечается, что место генпрокурора пока остается вакантным.

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