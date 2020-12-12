Байден представив нових членів своєї адміністрації
Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Обраний президент США висунув кілька кандидатур на міністерські посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN.
Серед представлених кандидатів - міністр сільського господарства Тім Вілсак, який обіймав цей пост при президенті Бараку Обамі.
Денис МакДона, який при Обамі був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.
Щодо нових осіб в команді Байдена - Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить міністерство житлового будівництва і міського розвитку.
Кетрін Тай стане першою американкою азіатського походження на місці Торгового представника США.
Сьюзан Райс - колишній радник з національної безпеки Обами і колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з питань внутрішньої політики.
"Вона вестиме і координувати мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота", - сказав Байден, представляючи Райс.
Зазначається, що місце генпрокурора поки залишається вакантним.
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"supreme court rejects bid to overturn election, effectively ending trump's legal challenges."
отсосиновики даже в декабре оказывaется растут
https://www.youtube.com/watch?v=Ibxt2LITGI4 Ми сміло в бій підем Ukrainian military song-We will bravely go to battle
І я їх розумію. Вони хвилюються що Байден щось втне. А вони тільки-тільки почали жити. Трамп їх влаштовує всім. Та й ідеологія його щодо іммігрантів викликає у них захват. Це як у мене родич, щойно отримавши карту поляка почав бурчати на українців ;панаєхалі тут;.
Схожа історія не так вже й давно відбулася в Каліфорнії. Раніше, років 20-30 тому, Каліфорнія була твердо прореспубліканськи налаштована. Але змінилася етнічна демографія, - і тепер Каліфорнія голосує вже за демократів.
Варто лише надати американське громадянство 10 мільйонам нелегальних мігрантів, які у рамках возз'єднання сімей завезуть ще пару десятків мільйонів своїх родичів, і США стануть однопартійною державою з монополією на владу демократів.
Трамп, швидше за все, був останнім президентом-республіканцем.
А по суті, Техас вирішив не оспорювати результат голосування, апридовбатися до процедури - після того, як верховний суд закрив усі справи по нібито фальсифікаціях...
Нагадаю, що у верховному суді більшість у республіканців і суддів назначав особисто Трамп. Якщо вже ці судді не найшли нічого, то навряд чи зараз щось буде!
P.S. Губернатор Джорджії (це один із штатів, на які наїхав Техас) - РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ, якщо що!
P.P.S. Виборщики збираються уже в понеділок!
Ну да ладно.
Судьи в кратком постановлении отклонили предложение Техаса подать чрезвычайную жалобу против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина напрямую в Верховный суд, что разрешено в некоторых случаях судебных разбирательств между штатами в соответствии с правовой доктриной, называемой «первоначальной юрисдикцией».
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Не лише членів, а й членкинь! Що за сексистські заголовки?!!
Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итога прошедших выборов в ряде штатов, сообщает Рейтер со ссылкой на решение суда. Ранее этот иск поддержали 17 возглавляемых республиканцами штатов и более 100 республиканцев в конгрессе.
ВАШИНГТОН (Ройтерс). В пятницу Верховный суд США внезапно положил конец последнему судебному иску, поданному Техасом при поддержке президента Дональда Трампа, стремившихся отложить обнародование результатов голосования в четырех штатах, что нанесло Трампу сокрушительную неудачу в его стремлении отменить его поражение на выборах избранному президенту Джо Байдену
Судьи в кратком постановлении отклонили предложение Техаса подать чрезвычайный иск против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина напрямую в Верховный суд, что разрешено в некоторых случаях судебных разбирательств между штатами в соответствии с правовой доктриной, называемой «первоначальной юрисдикцией».
В приказе говорилось, что Техас не имеет законного права предъявлять иск.
«Техас не продемонстрировал признанного в судебном порядке интереса к тому, как другой штат проводит свои выборы», - говорится в постановлении суда.
Правильно, БАЙДЕН. Бо переможцю вже не було б потрібно 270 голосів виборців, які є звичайною більшістю голосів від загальної кількості виборщиків. А звичайну більшість голосів Байден зберігає - 244 голоса проти 234.
Отже, метою цієї маячні з відміною результатів виборів у кількох штатах є не зміна переможця виборів, а спроба викликати громадські заворушення. Це саме той випадок, коли навіть атеїсти говорять: "Боже, бережи Америку".
Висновок: І дії прокурора Техасу, і дописи трампістів-хуйлістів за суттю є підтримкою не Трампа, а *****.
Байден выдвинул на ключевые посты еще трех небелых женщин
https://www.golosameriki.com/a/biden-taps-more-women-of-color-for-top-posts/5695590.html
Кацапские расисты - такие расисты...
Білих цисгендерних супрематистів патріархату в адміністрації Байдена не буде. )))
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Це ви про Шойгу?Там у вас ше й Рамзанчік може вдруг царьом Раісі стать. Так шо нє расслабляйтє булкі.