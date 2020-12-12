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Новини
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Байден представив нових членів своєї адміністрації

Байден представив нових членів своєї адміністрації

Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Обраний президент США висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  телеканал CNN.

Серед представлених кандидатів - міністр сільського господарства Тім Вілсак, який обіймав цей пост при президенті Бараку Обамі.

Денис МакДона, який при Обамі був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

Щодо нових осіб в команді Байдена - Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

Кетрін Тай стане першою американкою азіатського походження на місці Торгового представника США.

Сьюзан Райс - колишній радник з національної безпеки Обами і колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з питань внутрішньої політики.

"Вона  вестиме і координувати мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота", - сказав Байден, представляючи Райс.

Зазначається, що місце генпрокурора поки залишається вакантним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена

Байден Джо (2886) США (22713)


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Топ коментарі
+13
У Донні буде інхварт мікарда.
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12.12.2020 01:03
+6
Емм, взагалі-то поштою голосували ще за Буша-молодшого, це не новинка... Там через коронавірус трохи змінили сроки доставки пошти і все!

А по суті, Техас вирішив не оспорювати результат голосування, апридовбатися до процедури - після того, як верховний суд закрив усі справи по нібито фальсифікаціях...

Нагадаю, що у верховному суді більшість у республіканців і суддів назначав особисто Трамп. Якщо вже ці судді не найшли нічого, то навряд чи зараз щось буде!

P.S. Губернатор Джорджії (це один із штатів, на які наїхав Техас) - РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ, якщо що!

P.P.S. Виборщики збираються уже в понеділок!
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12.12.2020 01:46
+6
Свяченою водичкою б не завадило увесь Білий дім окропити після цього юного путінця. Хто знає, за шо він цього ху#ла тримав та торкався.
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12.12.2020 02:01
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У Донні буде інхварт мікарда.
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12.12.2020 01:03 Відповісти
Коли генпрокурора оголосять))
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12.12.2020 01:09 Відповісти
Точно підмітили, дякую.
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12.12.2020 01:11 Відповісти
Ты как думаешь - Байдена-младшего посадят ? Дело-то уже есть.
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12.12.2020 01:22 Відповісти
👉
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12.12.2020 01:47 Відповісти
в ету самую секунду на екране:

"supreme court rejects bid to overturn election, effectively ending trump's legal challenges."
отсосиновики даже в декабре оказывaется растут
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12.12.2020 02:01 Відповісти
перефразируя сухарика недохороненого - в бессильной злобе бесятся красноперые рыволюционэры...
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12.12.2020 02:07 Відповісти
ну и на закусон мировому заговору банкиров - тебе, шо и людям отправяю...

https://www.youtube.com/watch?v=Ibxt2LITGI4 Ми сміло в бій підем Ukrainian military song-We will bravely go to battle
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12.12.2020 02:34 Відповісти
Слава Україні! Шось в око попало...
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12.12.2020 02:41 Відповісти
Щось від вас сраліном запахло. Той тоже казав, була б людина, а діло знайдеться.
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12.12.2020 02:52 Відповісти
Эт ты ***** своего так кличешь?
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12.12.2020 08:04 Відповісти
Іммігранти як з РФ, так і з України, причому в будь-яку країну- всі проти Байдена.
І я їх розумію. Вони хвилюються що Байден щось втне. А вони тільки-тільки почали жити. Трамп їх влаштовує всім. Та й ідеологія його щодо іммігрантів викликає у них захват. Це як у мене родич, щойно отримавши карту поляка почав бурчати на українців ;панаєхалі тут;.
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12.12.2020 08:26 Відповісти
Далеко не всі з украінців проти Байдена. Всіх кого я знаю, всі за нього. А от кацапи - так, всі проти. Це видно ж по Цензору.
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12.12.2020 13:04 Відповісти
оголошення генпрокурора Байден приготував Трампу на десерт у Новорічну Ніч))
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12.12.2020 03:33 Відповісти
Сынок, в новогоднюю ночь Байден ещё никто. Ты проверь: какого числа инаугурация.
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12.12.2020 05:11 Відповісти
отвали, сосунок, ты даже не понял о чем речь идет
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12.12.2020 05:34 Відповісти
Это бункерное ***** твоё никто, а там люди нормальные
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12.12.2020 08:05 Відповісти
Фрик шоу. Да и вообще...20 штатов присоединились к иску Техаса в верховный суд о фактах захвата избирательного процесса в пользу демократов....Хотя какие они демократы...это не либералы глобалисты.
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12.12.2020 01:10 Відповісти
На глобалистский проект больше нет денег... Это как "слуги народа" без денег. Дефолт маячит на всех горизонтах.
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12.12.2020 01:21 Відповісти
беня, пейсы подслюнявь,а лучше перелогинься под QА
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12.12.2020 02:36 Відповісти
Не бачу логіки, в Техасі ж Трамп виграв. Чо вони тоді в суд подають???
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12.12.2020 01:29 Відповісти
Ген.прокурор-коррупционер Техаса Пакстон и прокуроры некоторых других штатов занервничали, что лоддались давлению и сфальсифицировали выборы в пользу Трампа, а в Пенсильвании и Джорджии республиканцы честными оказались и утвердили итоги выборов согласно цифр
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12.12.2020 01:37 Відповісти
Та я думаю якраз в Техасі за Трампа справді проголосували, бо Техас 100% республіканський штат і демократи там не вигравали дуже і дуже давно...
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12.12.2020 01:41 Відповісти
В Техасі, насправді, перевага республіканців над демократами дуже невелика. Кількість нацменшин, мігрантів і їх нащадків постійно збільшується. А вони переважно схильні голосувати за демократів.
Схожа історія не так вже й давно відбулася в Каліфорнії. Раніше, років 20-30 тому, Каліфорнія була твердо прореспубліканськи налаштована. Але змінилася етнічна демографія, - і тепер Каліфорнія голосує вже за демократів.
Варто лише надати американське громадянство 10 мільйонам нелегальних мігрантів, які у рамках возз'єднання сімей завезуть ще пару десятків мільйонів своїх родичів, і США стануть однопартійною державою з монополією на владу демократів.
Трамп, швидше за все, був останнім президентом-республіканцем.
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12.12.2020 02:04 Відповісти
В суд подают, потому что по подсчету голосов выиграл демакрат и по их мнению, штаты где якобы были нарушения нарушили Конституцию сша, котороя едина для всех штатов. Так вот, по мнению Техаса, правила голосования в этих штатах были изменены не задогло до выборов. Изменения были приняты (голосование по почте и тд) не через "референдум" внутри штата, а "приказом" губернатора и его кабинета, что нарушает процесс изменений в порядок голосования, предусмотренный Конституцией США.
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12.12.2020 01:41 Відповісти
Емм, взагалі-то поштою голосували ще за Буша-молодшого, це не новинка... Там через коронавірус трохи змінили сроки доставки пошти і все!

А по суті, Техас вирішив не оспорювати результат голосування, апридовбатися до процедури - після того, як верховний суд закрив усі справи по нібито фальсифікаціях...

Нагадаю, що у верховному суді більшість у республіканців і суддів назначав особисто Трамп. Якщо вже ці судді не найшли нічого, то навряд чи зараз щось буде!

P.S. Губернатор Джорджії (це один із штатів, на які наїхав Техас) - РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ, якщо що!

P.P.S. Виборщики збираються уже в понеділок!
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12.12.2020 01:46 Відповісти
Я говорю про изменения в процесс голосования в штатах, где голосование по почте не было предусмотрено. Те штаты, где голосование по почте было и так разрешено --- вопросов нету. А в тех, где не было разрешено и было принято решение разрешить голосовать по почте -- нарушили Конституцию США.
Ну да ладно.
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12.12.2020 01:53 Відповісти
По вашій логіці, губернатор Джорджії республіканець Кемп пішов проти свого шефа Трампа чи підставив його?
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12.12.2020 01:57 Відповісти
Какие изменения? Голосование по почте было разрешено давно. Простораньше по почте голосовало мало избирателей, а сейчас - много, из-за пандемии. Но число избирателей, которые могут голосоать по почте - никак не ограничено законодательно. Поэтому никакого нарушения законов в этом нет. И если бы в этих штатах вдруг выиграл Трамп - никто бы на голосование по почте и внимания не обратил, и и всякие Пакстоны сказали бы, что все правильно и законно.
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12.12.2020 01:49 Відповісти
Что же ты такое безграмотное? На раиси последние школы позакрывали?
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12.12.2020 08:06 Відповісти
І да,14 грудня виборщики збираються вже, тому якось пізнувато вже... Не кажучи про те, що усі попередні позови верховний суд США ВІДКИНУВ!
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12.12.2020 01:36 Відповісти
ВАШИНГТОН (Рейтер) - В пятницу Верховный суд США внезапно положил конец давнему судебному процессу, поданному Техасом при поддержке президента Дональда Трампа, стремящегося обнародовать результаты голосования в четырех штатах, что нанесло ему сокрушительную неудачу в его стремлении отменить его поражение на выборах избранному президенту Джо Байдену.
Судьи в кратком постановлении отклонили предложение Техаса подать чрезвычайную жалобу против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина напрямую в Верховный суд, что разрешено в некоторых случаях судебных разбирательств между штатами в соответствии с правовой доктриной, называемой «первоначальной юрисдикцией».
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12.12.2020 01:57 Відповісти
Нехай біоробот на батарейках побавиться в президентики. Бо реальним президентом воно ніколи не стане. Як і колишня елітна проститутка гаріс. Всіх корисних ідіотів хотілося б спитати: звідки у вас, убогих, така впевненість, що китайський шпигун чжоу бай-ден є великим другом України? Лише побіжного погляду на діяльність цього фрукта достатньо, аби переконатися, що це - не так. Тоді напрошується висновок, що всі ви годуєтеся з тієї ж контори, що і Цензор. Фонд "Відродження" називається.
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12.12.2020 19:18 Відповісти
Сьюзан Райз значит будет по ниггерам политику вести внутри США, а то Камаллу они не воспринимают за свою - она слишком светлая
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12.12.2020 01:26 Відповісти
Камала Харрис потомок рабовладельцев с Ямайки.
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12.12.2020 02:53 Відповісти
тетка злая на самом деле...
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12.12.2020 03:06 Відповісти
я в курсе, но она еще потомок тамильцев из Шри-Ланки и ходила индуистский храм и кожа у нее слишком белая, как у квартеронки - она не своя для черных (p.s. в ЮАР цветные тоже с белыми, а не с банту-неграми, они чужие для ниггеров и язык родной у них африкаанс)
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12.12.2020 03:08 Відповісти
Байден представив нових членів своєї адміністрації.
***********
Не лише членів, а й членкинь! Що за сексистські заголовки?!! Байден представил новых членов своей администрации - Цензор.НЕТ 8111
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12.12.2020 01:36 Відповісти
Трамп проиграл свой иск "последней надежды".

Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итога прошедших выборов в ряде штатов, сообщает Рейтер со ссылкой на решение суда. Ранее этот иск поддержали 17 возглавляемых республиканцами штатов и более 100 республиканцев в конгрессе.
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12.12.2020 01:44 Відповісти
Белый дом после Трампа тщательно продезинфицируют, сообщили Politico в Администрации общих служб. Обработка всех поверхностей, к которым могли прикасаться руками, пройдет в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Под дезинфекцию попадет вся мебель, поручни, ручки дверей, выключатели. Кроме того, будет проведена обработка воздуха. Как ожидается, Байден въедет в здание в тот же день.
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12.12.2020 01:49 Відповісти
Свяченою водичкою б не завадило увесь Білий дім окропити після цього юного путінця. Хто знає, за шо він цього ху#ла тримав та торкався.
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12.12.2020 02:01 Відповісти
Прєсвятєйший Гундяй готов освятіть Бєлий дом в любоє времья...

Байден представил новых членов своей администрации - Цензор.НЕТ 2765
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12.12.2020 02:07 Відповісти
ahuhu! Шо ж ви палите свою контору?
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12.12.2020 02:23 Відповісти
Изыди нечистое
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12.12.2020 08:08 Відповісти
ірландець Байден ще принесе з собою ліхтар Джека для відлякування злих духів і поставить в Овальному кабінеті у куту), до речі у спецслужбах він вже взяв собі позивний Celtic
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12.12.2020 03:13 Відповісти
Трампа уже слили в унитаз, осталось только смыть
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12.12.2020 06:06 Відповісти
Трампук-пук і не мав жодної надії, бо відміна результатів виборів у цих кількох штатах всеодно лише зменшують, а не ліквідують перевагу Байдена у кількості виборщиків.
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12.12.2020 09:20 Відповісти
Верховный суд США отклоняет иск Техаса и попытку Трампа отменить поражение на выборах

ВАШИНГТОН (Ройтерс). В пятницу Верховный суд США внезапно положил конец последнему судебному иску, поданному Техасом при поддержке президента Дональда Трампа, стремившихся отложить обнародование результатов голосования в четырех штатах, что нанесло Трампу сокрушительную неудачу в его стремлении отменить его поражение на выборах избранному президенту Джо Байдену
Судьи в кратком постановлении отклонили предложение Техаса подать чрезвычайный иск против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина напрямую в Верховный суд, что разрешено в некоторых случаях судебных разбирательств между штатами в соответствии с правовой доктриной, называемой «первоначальной юрисдикцией».
В приказе говорилось, что Техас не имеет законного права предъявлять иск.
«Техас не продемонстрировал признанного в судебном порядке интереса к тому, как другой штат проводит свои выборы», - говорится в постановлении суда.
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12.12.2020 02:19 Відповісти
как я и предполагал Пенсильвания это штат-основатель, никакой приблудный штат не имеет права ему диктовать условия, .. а вообще Суприм Корт не вмешивается в процесс на этой стадии выборов в дела штатов, а уже только после Голосования выборщиков он может вступить в процесс дел Конгресса
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12.12.2020 03:16 Відповісти
Навіть, якщо ВС США прийняв би цю маячню трампістів за правду і анулював вибори у цих штатах, перемогу на виборах отримав би… отримав би… отримав би…
Правильно, БАЙДЕН. Бо переможцю вже не було б потрібно 270 голосів виборців, які є звичайною більшістю голосів від загальної кількості виборщиків. А звичайну більшість голосів Байден зберігає - 244 голоса проти 234.
Отже, метою цієї маячні з відміною результатів виборів у кількох штатах є не зміна переможця виборів, а спроба викликати громадські заворушення. Це саме той випадок, коли навіть атеїсти говорять: "Боже, бережи Америку".
Висновок: І дії прокурора Техасу, і дописи трампістів-хуйлістів за суттю є підтримкою не Трампа, а *****.
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12.12.2020 09:08 Відповісти
В женском батальоне Байдена пополнение.

Байден выдвинул на ключевые посты еще трех небелых женщин

https://www.golosameriki.com/a/biden-taps-more-women-of-color-for-top-posts/5695590.html

Байден представил новых членов своей администрации - Цензор.НЕТ 621
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12.12.2020 02:49 Відповісти
А обязан выдвигать только белых? А евреев можно?

Кацапские расисты - такие расисты...
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12.12.2020 02:52 Відповісти
Ну, евреи должны ВЕЗДЕ иметь преимущество. Они же "избранный Богом народ", как утверждается в Ветхом Завете и в Торе.
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12.12.2020 08:56 Відповісти
До речі, жЮля теж з богообраного народу.
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12.12.2020 12:27 Відповісти
Євреї вже отримали посаду держсекретаря. А вакансії для білих віддадуть гомосексуалістам.
Білих цисгендерних супрематистів патріархату в адміністрації Байдена не буде. )))
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12.12.2020 09:04 Відповісти
А гомосексуалисты какого-то особенного цвета?
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12.12.2020 12:25 Відповісти
А у кацапни по-прежнему не затухает. Хотя тление их пуканов абсолютно бессмысленно.
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12.12.2020 05:16 Відповісти
Это не просто так пуканы тлеют. Это их жопная чуйка предсказывает что-то очень серьёзное и недоброе.
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12.12.2020 06:10 Відповісти
Дональд Владимирович Трамп нацарапал маляву на Байдена
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12.12.2020 08:25 Відповісти
Черненко пришёл к власти и вице президентом поставил бурята
*******
Це ви про Шойгу?Там у вас ше й Рамзанчік може вдруг царьом Раісі стать. Так шо нє расслабляйтє булкі.
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12.12.2020 09:14 Відповісти
Ссыкливая команда Обамы возвращается.Тот случай,когда американцы хотели видеть президента-республиканца,но голосовать за Трампа рука не поднималась.Одного не пойму:нахрена вообще республиканцам нужен был этот Трамп?
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12.12.2020 11:34 Відповісти
 
 