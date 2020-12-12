Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Обраний президент США висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN.

Серед представлених кандидатів - міністр сільського господарства Тім Вілсак, який обіймав цей пост при президенті Бараку Обамі.

Денис МакДона, який при Обамі був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

Щодо нових осіб в команді Байдена - Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

Кетрін Тай стане першою американкою азіатського походження на місці Торгового представника США.

Сьюзан Райс - колишній радник з національної безпеки Обами і колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з питань внутрішньої політики.

"Вона вестиме і координувати мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота", - сказав Байден, представляючи Райс.

Зазначається, що місце генпрокурора поки залишається вакантним.

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