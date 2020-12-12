Непогода в Украине: 20 населенных пунктов остаются обесточенными

По состоянию на утро 12 декабря в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

Так, по данным спасателей в результате дождя и сильных порывов ветра остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Черновицкой, 5 - в Киевской, и 4 - в Житомирской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гололедица в Украине продержится до завтра, объявлен желтый уровень опасности, - ГСЧС

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по данным на вчерашнее утро были обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины.