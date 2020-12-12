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Непогода в Украине: 20 населенных пунктов остаются обесточенными

Непогода в Украине: 20 населенных пунктов остаются обесточенными

По состоянию на утро 12 декабря в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

Так, по данным спасателей в результате дождя и сильных порывов ветра остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Черновицкой, 5 - в Киевской, и 4 - в Житомирской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по данным на вчерашнее утро были обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины.

Автор: 

погода (2819) ГСЧС (4960)


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і де ж перелік цих пунктів або хоча б посилання на цей перелік?
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12.12.2020 14:08 Ответить
 
 