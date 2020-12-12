Непогода в Украине: 20 населенных пунктов остаются обесточенными
По состоянию на утро 12 декабря в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
Так, по данным спасателей в результате дождя и сильных порывов ветра остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Черновицкой, 5 - в Киевской, и 4 - в Житомирской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по данным на вчерашнее утро были обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины.
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Alex #455380
показать весь комментарий12.12.2020 14:08 Ответить Мне нравится 0
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