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Гололедица в Украине продержится до завтра, объявлен желтый уровень опасности, - ГСЧС

Гололедица в Украине продержится до завтра, объявлен желтый уровень опасности, - ГСЧС

Гололедица в Украине продержится до конца 11 декабря, а также ожидается днем 12 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях! По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области ночью 11 и днем 12 декабря на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). 12 декабря в Украине на дорогах гололедица. Днем в западных областях (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напоминают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и просят граждан быть осторожными.

Как сообщалось, дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На улицах Киева работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - мэр Кличко

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гололедица (113) погода (2819) ГСЧС (4960)


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Дороги в Києві абсолютно нормальні, їздити можна- а от у двори не заїхати та по тротуарах не пройти, це факт.
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11.12.2020 17:05 Ответить
Дійсно буквально жопний рівень. Ще гірша була ситуація коли булаву Києва мав Черновецький, памятаю тоді був лід 25 см як в блокадному Леніграді. Тому ще не вечір. Жнива жваво йдуть в травмопунктах.
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11.12.2020 17:58 Ответить
 
 