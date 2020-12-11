Ожеледиця в Україні протримається до завтра, оголошено жовтий рівень небезпеки, - ДСНС

Ожеледиця в Україні протримається до кінця 11 грудня, а також очікується вдень 12 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища! За даними Укргідрометцентру, в Києві та Київській області вночі 11 і вдень 12 грудня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця. Вдень у західних областях (крім Закарпаття), центральних, східних і в північних областях ожеледь (і рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і просять громадян бути обережними.

Як повідомлялося, дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що вулицями практично неможливо ходити, на дорогах колапс.

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