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Ожеледиця в Україні протримається до завтра, оголошено жовтий рівень небезпеки, - ДСНС

Ожеледиця в Україні протримається до завтра, оголошено жовтий рівень небезпеки, - ДСНС

Ожеледиця в Україні протримається до кінця 11 грудня, а також очікується вдень 12 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища! За даними Укргідрометцентру, в Києві та Київській області вночі 11 і вдень 12 грудня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця. Вдень у західних областях (крім Закарпаття), центральних, східних і в північних областях ожеледь (і рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і просять громадян бути обережними.

Як повідомлялося, дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що вулицями практично неможливо ходити, на дорогах колапс.

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Автор: 

ожеледиця (83) погода (789) ДСНС (5098)


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Дороги в Києві абсолютно нормальні, їздити можна- а от у двори не заїхати та по тротуарах не пройти, це факт.
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11.12.2020 17:05 Відповісти
Дійсно буквально жопний рівень. Ще гірша була ситуація коли булаву Києва мав Черновецький, памятаю тоді був лід 25 см як в блокадному Леніграді. Тому ще не вечір. Жнива жваво йдуть в травмопунктах.
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11.12.2020 17:58 Відповісти
 
 