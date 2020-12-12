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Негода в Україні: 20 населених пунктів залишаються знеструмленими

Негода в Україні: 20 населених пунктів залишаються знеструмленими

Станом на ранок 12 грудня в Україні через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

Так, за даними рятувальників у результаті дощу і сильних поривів вітру залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Чернівецькій, 5 - в Київській, і 4 - в Житомирській областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що за даними на вчорашній ранок було знеструмлено 173 населених пункти в трьох областях України.

погода (789) ДСНС (5099)


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і де ж перелік цих пунктів або хоча б посилання на цей перелік?
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12.12.2020 14:08 Відповісти
 
 