Негода в Україні: 20 населених пунктів залишаються знеструмленими
Станом на ранок 12 грудня в Україні через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
Так, за даними рятувальників у результаті дощу і сильних поривів вітру залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Чернівецькій, 5 - в Київській, і 4 - в Житомирській областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що за даними на вчорашній ранок було знеструмлено 173 населених пункти в трьох областях України.
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Alex #455380
показати весь коментар12.12.2020 14:08 Відповісти Мені подобається 0
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