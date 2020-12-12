Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом"
В ночь на 12 декабря произошло автоматическое отключение энергоблока №1 на Ривненской АЭС . Причины отключения в настоящий момент выясняются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Энергоатома".
Согласно обнародованным данным, отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - сообщили в "Энергоатоме".
При этом отмечается, что на АЭС продолжает работу энергоблок №2 с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проблема в іншому, в обмеженні допустимих потужностей АЕС.
і тут з борисполя випускають рейс на мінськ...був скандал, по надуманих причинах повернули...командиру цього білоруського повітряного судна погрожували аби тільки повернувся...
потім полетіли через брест...для виду, когось зняли з рейсу
Для ідіотів пояснюю трансформатор то така куйня, яка передає вироблену електроенергію від генератора до мережі, турбіна з генератором працювати не можуть, якщо немає куди передати вироблену енергію.
Тому йди в далеку мандрівку пішкодралом, там ^будешь умничать^. В мене більш достовірна інфа, ніж у сраній пресі.
с уважением патриот ахмет))
Попалось мне случайно видео «Бентли , убийства ....»
Похоже так и в Украине ?
https://youtu.be/LWdAfYKJSKA https://youtu.be/LWdAfYKJSKA
Наверно подобным вопросам надо улелять внимание
Проста технічна причина, спрацювання газого захисту на трансформаторі, ахметки там точно не було.
Э - э - э! Что за сложные вопросы к стране, где с/х стало приоритетным направлением.