Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом"

В ночь на 12 декабря произошло автоматическое отключение энергоблока №1 на Ривненской АЭС . Причины отключения в настоящий момент выясняются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Энергоатома".

Согласно обнародованным данным, отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - сообщили в "Энергоатоме".

При этом отмечается, что на АЭС продолжает работу энергоблок №2 с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

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