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Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом"

Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, -

В ночь на 12 декабря произошло автоматическое отключение энергоблока №1 на Ривненской АЭС . Причины отключения в настоящий момент выясняются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Энергоатома".

Согласно обнародованным данным, отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - сообщили в "Энергоатоме".

При этом отмечается, что на АЭС продолжает работу энергоблок №2 с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

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Автор: 

АЭС (542) отключение (204) Энергоатом (410)


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Топ комментарии
+12
Причина? ахметка.
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12.12.2020 10:41
+7
Кому то на отделку дворца не хватает денег 😀😀😀
Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 7248
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12.12.2020 11:13
+6
осталось отключить последние пару штук и пАбеда))) уголёк мой уголёёёёёёк)) так шо лохи готовьте бабло на новый замок, вас там докуя аж 73% мне бабла на всё хватит

с уважением патриот ахмет))
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12.12.2020 10:59
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Причина? ахметка.
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12.12.2020 10:41 Ответить
Старый электрик знает дело туго.
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12.12.2020 12:08 Ответить
Проста технічна причина, спрацювання газого захисту на трансформаторі, ахметки там точно не було.
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12.12.2020 15:03 Ответить
Но Ахметыч адназначна начал потирать ручки
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12.12.2020 15:12 Ответить
Ні, не почав, атомній енергетиці є чим скомпенсувати втрати виробництва.

Проблема в іншому, в обмеженні допустимих потужностей АЕС.
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12.12.2020 15:18 Ответить
колись, після мн17, вздовж кордону білоруського літав руский бомбардіровщик, перевіряв готовність української системи пво
і тут з борисполя випускають рейс на мінськ...був скандал, по надуманих причинах повернули...командиру цього білоруського повітряного судна погрожували аби тільки повернувся...
потім полетіли через брест...для виду, когось зняли з рейсу
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12.12.2020 10:47 Ответить
Отключение генераторов отключается автоматически при низком потреблении электричества,радует что автоматика сработала четко.А вот по какой причине резко упало потребление обязаны разбираться СБУ,похоже на саботаж.
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12.12.2020 10:57 Ответить
та какой там саботаж, энергоатом загоняется в жопу, точнее готовится отмена запрета на продажу с последующей продажей за копейки алигархам и иже с ними, реактор это не чайник, даже во время простоя за ним нужен уход и вложение денег т.к. он начинает разрушать сам себя и ему необходима ежедневная реанимация на химическом уровне.
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12.12.2020 11:08 Ответить
Олигархам АЭС и даром не нужны,слышком хлопотно и опасно,их интересует первый столб за територией АЭС.
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12.12.2020 11:43 Ответить
P.S.А так как электричество АЭС самое дешевое то им ненужны киловаты по 42-45коп за киловат,доход минимален.А вот энергозатратная генерация электричества выходит для населения дорого и больше выходит 20%ПДВ которое население платит из своего кармана и за уже налогообложенные деньги.А эсли к этому еще добавить намеренное уничтожение всей энергетики страны Украина то все красиво складывается в кацапский пазл.
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12.12.2020 11:49 Ответить
Держи +5 за 'ежедневную реанимацию на химическом уровне'. Порадовал.
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12.12.2020 13:19 Ответить
в кислотах и щелочах я не силён, знаю одно хлопотное это дело))
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14.12.2020 12:30 Ответить
Ваша маячня, у даному випадку не має відношення до реальності, робота газового зашисту на трансформаторі, хибна, чи реальна поки невідомо. Хибна - трансформатор неушкоджено, турбогенератор буде увімкнено в мережу найближчим часом, реальна робота захисту, доведеться чекати або заміни тр-ру, або його ремонту.
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12.12.2020 15:12 Ответить
Тільки не говоріть що у трансформатора вибив захист від перегрузки.Нащі АЕС працюють тільки на 20-30% від своєї потужності та і відключилась,як що вірити вище вказаній інформації, турбіна а не трансформатор.
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12.12.2020 16:45 Ответить
Газовий захист і наші аес працююиь в бідьшості на 100% потужності.

Для ідіотів пояснюю трансформатор то така куйня, яка передає вироблену електроенергію від генератора до мережі, турбіна з генератором працювати не можуть, якщо немає куди передати вироблену енергію.

Тому йди в далеку мандрівку пішкодралом, там ^будешь умничать^. В мене більш достовірна інфа, ніж у сраній пресі.
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12.12.2020 18:43 Ответить
Взагалі то відключилися обидві турбіни, а не одна, це так, для розуміння достовірності новин)
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12.12.2020 18:53 Ответить
осталось отключить последние пару штук и пАбеда))) уголёк мой уголёёёёёёк)) так шо лохи готовьте бабло на новый замок, вас там докуя аж 73% мне бабла на всё хватит

с уважением патриот ахмет))
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12.12.2020 10:59 Ответить
меня интересует мнение криворожских ученых-стипендиатов
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12.12.2020 10:59 Ответить
Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 879
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12.12.2020 11:05 Ответить
Кстати , про олигархов и кланы в Украине
Попалось мне случайно видео «Бентли , убийства ....»
Похоже так и в Украине ?

https://youtu.be/LWdAfYKJSKA https://youtu.be/LWdAfYKJSKA


Наверно подобным вопросам надо улелять внимание
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12.12.2020 11:17 Ответить
В 2021 році на українців чекає http://zik.ua/blogs/*************************************************************** гарантоване подорожчання електроенергії вдвічі або навіть вчетверо. Здогадайтесь чому.
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12.12.2020 11:07 Ответить
Причины - воровство энергетики олигархами
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12.12.2020 11:12 Ответить
Кому то на отделку дворца не хватает денег 😀😀😀
Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 7248
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12.12.2020 11:13 Ответить
В даному випадку ви помиляєтися.
Проста технічна причина, спрацювання газого захисту на трансформаторі, ахметки там точно не було.
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12.12.2020 15:05 Ответить
Ахметов мимо проезжал
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12.12.2020 12:23 Ответить
нихе..се ))) Это как это ....причины выясняются? Они что всех нас за лохов держат? Автоматическое типа отключение...А что там дежурной смены не было? ,Один компьютер работает? А все что на карантине? И никто не в курсе почему, зачем и кто отключил турбины?
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12.12.2020 12:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/21297
Э - э - э! Что за сложные вопросы к стране, где с/х стало приоритетным направлением.
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12.12.2020 13:24 Ответить
Цікаво що тільки вчора продовжили експлуатацію цього блоку №1 до 2030.
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12.12.2020 14:43 Ответить
причина ? - Закупівля електрики у московитів.
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12.12.2020 16:04 Ответить
Наказ начальника(ахметки) - закон для підлеглого(шмигаля).
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12.12.2020 22:07 Ответить
 
 