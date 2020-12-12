Один з енергоблоків Рівненської АЕС відключено. Причини з'ясовуються, - "Енергоатом"
У ніч на 12 грудня відбулося автоматичне відключення енергоблоку №1 на Рівненській АЕС. Причини відключення зараз з'ясовуються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Енергоатому".
Згідно з оприлюдненими даними, відключення відбулося в результаті спрацьовування автоматичного захисту за фактом відключення турбін блоку.
"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Наразі причина відключення енергоблока №1 з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.
Станом на 2 годину 12 грудня 2020 року у роботі перебуває енергоблок №2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає".
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Проблема в іншому, в обмеженні допустимих потужностей АЕС.
і тут з борисполя випускають рейс на мінськ...був скандал, по надуманих причинах повернули...командиру цього білоруського повітряного судна погрожували аби тільки повернувся...
потім полетіли через брест...для виду, когось зняли з рейсу
Для ідіотів пояснюю трансформатор то така куйня, яка передає вироблену електроенергію від генератора до мережі, турбіна з генератором працювати не можуть, якщо немає куди передати вироблену енергію.
Тому йди в далеку мандрівку пішкодралом, там ^будешь умничать^. В мене більш достовірна інфа, ніж у сраній пресі.
с уважением патриот ахмет))
Попалось мне случайно видео «Бентли , убийства ....»
Похоже так и в Украине ?
https://youtu.be/LWdAfYKJSKA https://youtu.be/LWdAfYKJSKA
Наверно подобным вопросам надо улелять внимание
Проста технічна причина, спрацювання газого захисту на трансформаторі, ахметки там точно не було.
Э - э - э! Что за сложные вопросы к стране, где с/х стало приоритетным направлением.