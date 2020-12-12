Один з енергоблоків Рівненської АЕС відключено. Причини з'ясовуються, - "Енергоатом"

У ніч на 12 грудня відбулося автоматичне відключення енергоблоку №1 на Рівненській АЕС. Причини відключення зараз з'ясовуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Енергоатому".

Згідно з оприлюдненими даними, відключення відбулося в результаті спрацьовування автоматичного захисту за фактом відключення турбін блоку.

"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Наразі причина відключення енергоблока №1 з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Станом на 2 годину 12 грудня 2020 року у роботі перебуває енергоблок №2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає".

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