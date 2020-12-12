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Один з енергоблоків Рівненської АЕС відключено. Причини з'ясовуються, - "Енергоатом"

Один з енергоблоків Рівненської АЕС відключено. Причини з'ясовуються, -

У ніч на 12 грудня відбулося автоматичне відключення енергоблоку №1 на Рівненській АЕС. Причини відключення зараз з'ясовуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Енергоатому".

Згідно з оприлюдненими даними, відключення відбулося в результаті спрацьовування автоматичного захисту за фактом відключення турбін блоку.

"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Наразі причина відключення енергоблока №1 з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Станом на 2 годину 12 грудня 2020 року у роботі перебуває енергоблок №2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає".

Також читайте: "Енергоатом" просить НКРЕКП не скасовувати підтримку генеруючих компаній

АЕС (1146) вимкнення (150) Енергоатом (1634)


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Топ коментарі
+12
Причина? ахметка.
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12.12.2020 10:41
+7
Кому то на отделку дворца не хватает денег 😀😀😀
Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 7248
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12.12.2020 11:13
+6
осталось отключить последние пару штук и пАбеда))) уголёк мой уголёёёёёёк)) так шо лохи готовьте бабло на новый замок, вас там докуя аж 73% мне бабла на всё хватит

с уважением патриот ахмет))
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12.12.2020 10:59
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Причина? ахметка.
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12.12.2020 10:41 Відповісти
Старый электрик знает дело туго.
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12.12.2020 12:08 Відповісти
Проста технічна причина, спрацювання газого захисту на трансформаторі, ахметки там точно не було.
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12.12.2020 15:03 Відповісти
Но Ахметыч адназначна начал потирать ручки
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12.12.2020 15:12 Відповісти
Ні, не почав, атомній енергетиці є чим скомпенсувати втрати виробництва.

Проблема в іншому, в обмеженні допустимих потужностей АЕС.
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12.12.2020 15:18 Відповісти
колись, після мн17, вздовж кордону білоруського літав руский бомбардіровщик, перевіряв готовність української системи пво
і тут з борисполя випускають рейс на мінськ...був скандал, по надуманих причинах повернули...командиру цього білоруського повітряного судна погрожували аби тільки повернувся...
потім полетіли через брест...для виду, когось зняли з рейсу
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12.12.2020 10:47 Відповісти
Отключение генераторов отключается автоматически при низком потреблении электричества,радует что автоматика сработала четко.А вот по какой причине резко упало потребление обязаны разбираться СБУ,похоже на саботаж.
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12.12.2020 10:57 Відповісти
та какой там саботаж, энергоатом загоняется в жопу, точнее готовится отмена запрета на продажу с последующей продажей за копейки алигархам и иже с ними, реактор это не чайник, даже во время простоя за ним нужен уход и вложение денег т.к. он начинает разрушать сам себя и ему необходима ежедневная реанимация на химическом уровне.
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12.12.2020 11:08 Відповісти
Олигархам АЭС и даром не нужны,слышком хлопотно и опасно,их интересует первый столб за територией АЭС.
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12.12.2020 11:43 Відповісти
P.S.А так как электричество АЭС самое дешевое то им ненужны киловаты по 42-45коп за киловат,доход минимален.А вот энергозатратная генерация электричества выходит для населения дорого и больше выходит 20%ПДВ которое население платит из своего кармана и за уже налогообложенные деньги.А эсли к этому еще добавить намеренное уничтожение всей энергетики страны Украина то все красиво складывается в кацапский пазл.
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12.12.2020 11:49 Відповісти
Держи +5 за 'ежедневную реанимацию на химическом уровне'. Порадовал.
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12.12.2020 13:19 Відповісти
в кислотах и щелочах я не силён, знаю одно хлопотное это дело))
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14.12.2020 12:30 Відповісти
Ваша маячня, у даному випадку не має відношення до реальності, робота газового зашисту на трансформаторі, хибна, чи реальна поки невідомо. Хибна - трансформатор неушкоджено, турбогенератор буде увімкнено в мережу найближчим часом, реальна робота захисту, доведеться чекати або заміни тр-ру, або його ремонту.
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12.12.2020 15:12 Відповісти
Тільки не говоріть що у трансформатора вибив захист від перегрузки.Нащі АЕС працюють тільки на 20-30% від своєї потужності та і відключилась,як що вірити вище вказаній інформації, турбіна а не трансформатор.
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12.12.2020 16:45 Відповісти
Газовий захист і наші аес працююиь в бідьшості на 100% потужності.

Для ідіотів пояснюю трансформатор то така куйня, яка передає вироблену електроенергію від генератора до мережі, турбіна з генератором працювати не можуть, якщо немає куди передати вироблену енергію.

Тому йди в далеку мандрівку пішкодралом, там ^будешь умничать^. В мене більш достовірна інфа, ніж у сраній пресі.
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12.12.2020 18:43 Відповісти
Взагалі то відключилися обидві турбіни, а не одна, це так, для розуміння достовірності новин)
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12.12.2020 18:53 Відповісти
осталось отключить последние пару штук и пАбеда))) уголёк мой уголёёёёёёк)) так шо лохи готовьте бабло на новый замок, вас там докуя аж 73% мне бабла на всё хватит

с уважением патриот ахмет))
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12.12.2020 10:59 Відповісти
меня интересует мнение криворожских ученых-стипендиатов
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12.12.2020 10:59 Відповісти
Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 879
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12.12.2020 11:05 Відповісти
Кстати , про олигархов и кланы в Украине
Попалось мне случайно видео «Бентли , убийства ....»
Похоже так и в Украине ?

https://youtu.be/LWdAfYKJSKA https://youtu.be/LWdAfYKJSKA


Наверно подобным вопросам надо улелять внимание
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12.12.2020 11:17 Відповісти
В 2021 році на українців чекає http://zik.ua/blogs/*************************************************************** гарантоване подорожчання електроенергії вдвічі або навіть вчетверо. Здогадайтесь чому.
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12.12.2020 11:07 Відповісти
Причины - воровство энергетики олигархами
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12.12.2020 11:12 Відповісти
Кому то на отделку дворца не хватает денег 😀😀😀
Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 7248
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12.12.2020 11:13 Відповісти
В даному випадку ви помиляєтися.
Проста технічна причина, спрацювання газого захисту на трансформаторі, ахметки там точно не було.
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12.12.2020 15:05 Відповісти
Ахметов мимо проезжал
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12.12.2020 12:23 Відповісти
нихе..се ))) Это как это ....причины выясняются? Они что всех нас за лохов держат? Автоматическое типа отключение...А что там дежурной смены не было? ,Один компьютер работает? А все что на карантине? И никто не в курсе почему, зачем и кто отключил турбины?
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12.12.2020 12:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/21297
Э - э - э! Что за сложные вопросы к стране, где с/х стало приоритетным направлением.
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12.12.2020 13:24 Відповісти
Цікаво що тільки вчора продовжили експлуатацію цього блоку №1 до 2030.
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12.12.2020 14:43 Відповісти
причина ? - Закупівля електрики у московитів.
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12.12.2020 16:04 Відповісти
Наказ начальника(ахметки) - закон для підлеглого(шмигаля).
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12.12.2020 22:07 Відповісти
 
 