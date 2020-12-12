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Богослужения по воскресениям и праздникам, - Андреевская церковь открывается после реконструкции

Богослужения по воскресениям и праздникам, - Андреевская церковь открывается после реконструкции

Сегодня, 12 декабря, отреставрированную Андреевскую церковь официально открыли. Уже со вторника, 15 декабря, церковь откроет свои двери для посетителей.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует открытие отреставрированной Андреевской церкви, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Подчеркивается, что по воскресеньям и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

"Радуюсь, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большая стройка". Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков ", - подчеркнул Зеленский. 

Отметим, что реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон и фундаменты церкви. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, сооруженная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве, - посольство США

Автор: 

реставрация (52) церковь (1323) Андреевский спуск (65)


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Топ комментарии
+18
Вселенський патріархат. Константинополь.
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12.12.2020 16:02
+18
Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції - Цензор.НЕТ 6641
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12.12.2020 16:35
+17
Так. Храм передали Вселенському патріархату. Риги з гундяївцями на стіни лізли, в 2018, звинувачуючи Пороха в усіх смертних гріхах.
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12.12.2020 16:10
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Самое время молится, за отмену тарифов за коммуналку.
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12.12.2020 15:55 Ответить
Проню Прокопивню -- без черги!

А шо там с Ричардом -- кому достался?
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12.12.2020 15:58 Ответить
А чий це патріархат??))
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12.12.2020 15:58 Ответить
Вселенський патріархат. Константинополь.
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12.12.2020 16:02 Ответить
Добре,якщо це так!!)))
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12.12.2020 16:03 Ответить
Голвне що не Московіі!!))
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12.12.2020 16:08 Ответить
Що, гундяєвський, підгорає?
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12.12.2020 16:11 Ответить
Знімися з ручніка. Церква залишається в державній власності, а Константинополь лише нею користується. Точно так, як ваш сатанат поки що користується Києво-Печерською лаврою.
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12.12.2020 16:17 Ответить
Московія,це споконвічний ворог України!!!Цього достатньо !!)))
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12.12.2020 16:12 Ответить
Війна з агресором, який напав на Україну, окупувавши частину території і вбивши більше 14 тисяч українців, достатньо логічно?
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12.12.2020 16:12 Ответить
Московія,це споконвічний ворог України та українців !!)))
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12.12.2020 16:16 Ответить
А Растреллі - це москаль? І ті робітники, що будували, - теж москалі?
Брали участь лише 2 москалі - лисавета і Мічурін.
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12.12.2020 16:13 Ответить
КстатІ.
Вже у https://uk.wikipedia.org/wiki/1215 1215 році на місці ******** Андріївської церкви була побудована Хрестовоздвиженська церква, яка проіснувала до початку XVII ст. Згодом на її місці була споруджена дерев'яна церква, що згоріла під час пожежі в кінці XVII ст.
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12.12.2020 16:14 Ответить
І що тепер? Вам, кацапє*здалам її подарувати? Оближетесь, онучі гундяєвські. Скоро і з усіх трьох Лавр накацапію поскачете, убогі.
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12.12.2020 16:18 Ответить
Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції - Цензор.НЕТ 6641
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12.12.2020 16:35 Ответить
Так. Храм передали Вселенському патріархату. Риги з гундяївцями на стіни лізли, в 2018, звинувачуючи Пороха в усіх смертних гріхах.
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12.12.2020 16:10 Ответить
Цілком вірне рішення !! Проти Константинополя москалі не попрут !!))
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12.12.2020 16:13 Ответить
рпц вже пре...не згадують патріарха, називають турецьким
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12.12.2020 17:36 Ответить
Ну слава богу, що не москалям!
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12.12.2020 17:41 Ответить
С Новым Ковидом!
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12.12.2020 15:59 Ответить
йди на йух
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12.12.2020 21:28 Ответить
Zůstaň tam sám, kohoutku...
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14.12.2020 14:32 Ответить
Взять Стебанова за шкирку и мордой возить по облобызаннм доскам, пока не обгадитсяя от вируса.
Почему после беснований и шабаша, стадо может заразить тя в маршрутке, если даже тебе эти оргии - до одного места?
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12.12.2020 16:32 Ответить
Вы ничего не понимаете! В Воскресенье в церкви святой дух, а в ресторане вирус. Это две большие разницы.
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12.12.2020 16:42 Ответить
Сказати - "...цей пам"ятник архітектури відчиняє двері для відвідувачів...". міг тільки не українець і не християнин (обдолбаний аморал). ХРАМ БОЖИЙ ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ ДЛЯ ВІРЯН.
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12.12.2020 16:48 Ответить
Не тільки для вірян насправді.
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12.12.2020 16:53 Ответить
а чого же Боб свои храмики не спасает например от:
Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції - Цензор.НЕТ 5710 ?? хорош божок что его каждый на бутылку усадить может?

\\\\\\\ і не християнин (обдолбаний аморал).\\\\\\\

т.е. каждый кто не ползает перед "мужиком" в палтье - "аморал"?
хорошо шо "моралы" те кто "во сраву" своих комиксов - тясячами жгли "еретиков", "колдунов", "ведьм" и даже кошек(!!) при этом визжа шо всех "создал Бок"
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12.12.2020 17:43 Ответить
Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить...
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13.12.2020 19:53 Ответить
какой Бок из миллиона этих ссуществ? Зевс - да, всех любит, как и Микки Маус впрочем. Или ты о Яхве, который "от любви" - нахер уничтожил 99.99999999999999% всего живого, даже зверей, кои емУ ничего плохого не сделали. Так это я больной шо не верю шо в кораблик, построенный пятью мужичками, поместилось 100500 тонн корма и 10005000 тонн мяса?
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14.12.2020 11:10 Ответить
 
 