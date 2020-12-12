Богослужения по воскресениям и праздникам, - Андреевская церковь открывается после реконструкции

Сегодня, 12 декабря, отреставрированную Андреевскую церковь официально открыли. Уже со вторника, 15 декабря, церковь откроет свои двери для посетителей.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует открытие отреставрированной Андреевской церкви, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Подчеркивается, что по воскресеньям и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

"Радуюсь, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большая стройка". Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков ", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон и фундаменты церкви. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, сооруженная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

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