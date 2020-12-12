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Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції

Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції

Сьогодні, 12 грудня, відреставровану Андріївську церкву офіційно відкрили. Уже з вівторка, 15 грудня, церква відчинить свої двері для відвідувачів.

Президент України Володимир Зеленський вітає відкриття відреставрованої Андріївської церкви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

"Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис. Упевнений, що наступного року матимемо ще більше таких приємних приводів для радості, адже у 2021 році розпочинаємо відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури України в межах Національної програми "Велике будівництво". Спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних об’єктів і зберегти їх для нащадків", – зазначив Глава держави.

Генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська подякувала всім, хто допомагав реалізувати масштабний проект.

Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

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У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

реставрація (67) церква (699) Андріївський узвіз (35)


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Топ коментарі
+18
Вселенський патріархат. Константинополь.
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12.12.2020 16:02
+18
Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції - Цензор.НЕТ 6641
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12.12.2020 16:35
+17
Так. Храм передали Вселенському патріархату. Риги з гундяївцями на стіни лізли, в 2018, звинувачуючи Пороха в усіх смертних гріхах.
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12.12.2020 16:10
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Самое время молится, за отмену тарифов за коммуналку.
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12.12.2020 15:55 Відповісти
Проню Прокопивню -- без черги!

А шо там с Ричардом -- кому достался?
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12.12.2020 15:58 Відповісти
А чий це патріархат??))
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12.12.2020 15:58 Відповісти
Вселенський патріархат. Константинополь.
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12.12.2020 16:02 Відповісти
Добре,якщо це так!!)))
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12.12.2020 16:03 Відповісти
Голвне що не Московіі!!))
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12.12.2020 16:08 Відповісти
Що, гундяєвський, підгорає?
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12.12.2020 16:11 Відповісти
Знімися з ручніка. Церква залишається в державній власності, а Константинополь лише нею користується. Точно так, як ваш сатанат поки що користується Києво-Печерською лаврою.
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12.12.2020 16:17 Відповісти
Московія,це споконвічний ворог України!!!Цього достатньо !!)))
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12.12.2020 16:12 Відповісти
Війна з агресором, який напав на Україну, окупувавши частину території і вбивши більше 14 тисяч українців, достатньо логічно?
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12.12.2020 16:12 Відповісти
Московія,це споконвічний ворог України та українців !!)))
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12.12.2020 16:16 Відповісти
А Растреллі - це москаль? І ті робітники, що будували, - теж москалі?
Брали участь лише 2 москалі - лисавета і Мічурін.
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12.12.2020 16:13 Відповісти
КстатІ.
Вже у https://uk.wikipedia.org/wiki/1215 1215 році на місці ******** Андріївської церкви була побудована Хрестовоздвиженська церква, яка проіснувала до початку XVII ст. Згодом на її місці була споруджена дерев'яна церква, що згоріла під час пожежі в кінці XVII ст.
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12.12.2020 16:14 Відповісти
І що тепер? Вам, кацапє*здалам її подарувати? Оближетесь, онучі гундяєвські. Скоро і з усіх трьох Лавр накацапію поскачете, убогі.
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12.12.2020 16:18 Відповісти
Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції - Цензор.НЕТ 6641
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12.12.2020 16:35 Відповісти
Так. Храм передали Вселенському патріархату. Риги з гундяївцями на стіни лізли, в 2018, звинувачуючи Пороха в усіх смертних гріхах.
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12.12.2020 16:10 Відповісти
Цілком вірне рішення !! Проти Константинополя москалі не попрут !!))
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12.12.2020 16:13 Відповісти
рпц вже пре...не згадують патріарха, називають турецьким
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12.12.2020 17:36 Відповісти
Ну слава богу, що не москалям!
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12.12.2020 17:41 Відповісти
С Новым Ковидом!
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12.12.2020 15:59 Відповісти
йди на йух
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12.12.2020 21:28 Відповісти
Zůstaň tam sám, kohoutku...
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14.12.2020 14:32 Відповісти
Взять Стебанова за шкирку и мордой возить по облобызаннм доскам, пока не обгадитсяя от вируса.
Почему после беснований и шабаша, стадо может заразить тя в маршрутке, если даже тебе эти оргии - до одного места?
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12.12.2020 16:32 Відповісти
Вы ничего не понимаете! В Воскресенье в церкви святой дух, а в ресторане вирус. Это две большие разницы.
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12.12.2020 16:42 Відповісти
Сказати - "...цей пам"ятник архітектури відчиняє двері для відвідувачів...". міг тільки не українець і не християнин (обдолбаний аморал). ХРАМ БОЖИЙ ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ ДЛЯ ВІРЯН.
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12.12.2020 16:48 Відповісти
Не тільки для вірян насправді.
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12.12.2020 16:53 Відповісти
а чого же Боб свои храмики не спасает например от:
Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції - Цензор.НЕТ 5710 ?? хорош божок что его каждый на бутылку усадить может?

\\\\\\\ і не християнин (обдолбаний аморал).\\\\\\\

т.е. каждый кто не ползает перед "мужиком" в палтье - "аморал"?
хорошо шо "моралы" те кто "во сраву" своих комиксов - тясячами жгли "еретиков", "колдунов", "ведьм" и даже кошек(!!) при этом визжа шо всех "создал Бок"
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12.12.2020 17:43 Відповісти
Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить...
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13.12.2020 19:53 Відповісти
какой Бок из миллиона этих ссуществ? Зевс - да, всех любит, как и Микки Маус впрочем. Или ты о Яхве, который "от любви" - нахер уничтожил 99.99999999999999% всего живого, даже зверей, кои емУ ничего плохого не сделали. Так это я больной шо не верю шо в кораблик, построенный пятью мужичками, поместилось 100500 тонн корма и 10005000 тонн мяса?
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14.12.2020 11:10 Відповісти
 
 