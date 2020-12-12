Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції

Сьогодні, 12 грудня, відреставровану Андріївську церкву офіційно відкрили. Уже з вівторка, 15 грудня, церква відчинить свої двері для відвідувачів.

Президент України Володимир Зеленський вітає відкриття відреставрованої Андріївської церкви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

"Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис. Упевнений, що наступного року матимемо ще більше таких приємних приводів для радості, адже у 2021 році розпочинаємо відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури України в межах Національної програми "Велике будівництво". Спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних об’єктів і зберегти їх для нащадків", – зазначив Глава держави.

Генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська подякувала всім, хто допомагав реалізувати масштабний проект.

Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

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У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.