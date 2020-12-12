Российские наемники на Донбассе обстреливают наших военных, два украинских воина ранены
В субботу, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего ранения получили два украинских воина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.
"По состоянию на данный момент.
Российские террористы обстреливают наших военных, два украинских воина ранены. Война в Украине", - написал он.
Так же он сообщил, что наемники РФ кроме гранатометов и АГС второй день используют минометы калибра 82 и 120 мм.
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"Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. - ООС" Пресс-ститутки ООС жгут ... остается написать еще по ДТП с миной
Все... "Ейфорія" у "бубочки" закінчилася остаточно... Розуміє - якщо появиться на широкій публіці, то й матюками обкладуть, а то і морду наб"ють, за нагоди...
вєрю в мірную фашистскую *********!
просто несила втриматись, як його хочеться!
дєржитє міня сємєро!
понимаете - два ранены... в перемирное-перемирие 100500 дней в голове главнокакбыкомандующего длящегося...
Тобто, люди не хотіли про неї чути - Зеля їм влаштував.
Скорішого одужання Хлопчикам!
І бажаю нашій країні справжнього а не іграшкового президента та головнокомандувача !