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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники на Донбассе обстреливают наших военных, два украинских воина ранены

Российские наемники на Донбассе обстреливают наших военных, два украинских воина ранены

В субботу, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего ранения получили два украинских воина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.

"По состоянию на данный момент.
Российские террористы обстреливают наших военных, два украинских воина ранены. Война в Украине", - написал он.

Так же он сообщил, что наемники РФ кроме гранатометов и АГС второй день используют минометы калибра 82 и 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. Они эвакуированы, состояние здоровья удовлетворительное, - ООС

Автор: 

обстрел (27071) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+26
"Ні в коєм случає нє отвєчать! А то Путіну не смогу в глаза заглінуть!"
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12.12.2020 16:16
+22
Терміново, "в тему": Всім матюкаться!!! Зателефонував товариш, з чергування: "Блазень" сьогодні приїжджав у Чернігів... Ніякої "помпи", "фанфар" і "барабанів"... Тихцем приїхав, поздоровив штаб Північного оперативного командування з Днем Сухопутних військ і "здриснув"... Представників ЗМІ привозив своїх власних, чернігівські ЗМІ повідомлені не були...
Все... "Ейфорія" у "бубочки" закінчилася остаточно... Розуміє - якщо появиться на широкій публіці, то й матюками обкладуть, а то і морду наб"ють, за нагоди...
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12.12.2020 16:28
+18
странный режим прекращения, его нарушают а он продолжается
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12.12.2020 16:17
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"Ні в коєм случає нє отвєчать! А то Путіну не смогу в глаза заглінуть!"
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12.12.2020 16:16 Ответить
И придётся как всегда заглядывать }{уйлу в очко.
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12.12.2020 16:27 Ответить
За нас всех-"мазу" тянуть.
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12.12.2020 16:51 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1337749151166107651 56 мин

"Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. - ООС" Пресс-ститутки ООС жгут ... остается написать еще по ДТП с миной
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12.12.2020 16:17 Ответить
-- нема фантазии в ООС, как у Бутусова! -- надо не траектории пуль обвинять, а углы отражающих поверхностей...*)
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12.12.2020 16:25 Ответить
странный режим прекращения, его нарушают а он продолжается
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12.12.2020 16:17 Ответить
Та тож тепер ворог регулярно відкриває прикольний, в стилі 95-ої хохми, дружній неприцільний вогонь.
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12.12.2020 22:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k3XNIL3Eox4&feature=emb_logo апостроф Пионтковский -Ермак агент России
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12.12.2020 16:20 Ответить
Самый крепкий Мир -- это, когда ботаники уверяют хулиганов, шо тем неочем волноваться... *)
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12.12.2020 16:23 Ответить
Терміново, "в тему": Всім матюкаться!!! Зателефонував товариш, з чергування: "Блазень" сьогодні приїжджав у Чернігів... Ніякої "помпи", "фанфар" і "барабанів"... Тихцем приїхав, поздоровив штаб Північного оперативного командування з Днем Сухопутних військ і "здриснув"... Представників ЗМІ привозив своїх власних, чернігівські ЗМІ повідомлені не були...
Все... "Ейфорія" у "бубочки" закінчилася остаточно... Розуміє - якщо появиться на широкій публіці, то й матюками обкладуть, а то і морду наб"ють, за нагоди...
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12.12.2020 16:28 Ответить
Так и в "Золотое" не приехал-подтвердить,что не лох.
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12.12.2020 16:53 Ответить
Цій падлі не морду бити треба, а довічне ув'язнення - за державну зраду.
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12.12.2020 21:09 Ответить
вєрю путєну!
вєрю в мірную фашистскую *********!
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12.12.2020 16:29 Ответить
Ну давайте, пишите, что Байден нам поможет. Это Трамп нехороший был, а уж дедушка Джо, он ух, как вжарит. Прямо как в минских угодах по Карабаху. Ох они там все порешали, за 30-лет. (А нет, нихрена не порешали. Но в Украине-то будет по другому)
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12.12.2020 16:31 Ответить
це дуже переконує за рюзгє мір
просто несила втриматись, як його хочеться!
дєржитє міня сємєро!
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12.12.2020 16:34 Ответить
Русский мир - это чисто фашистская конструкция, но это не значит, что США сильно будут вникать в этот вопрос. США запросто дружит с более, чем сомнительными режимами, ну или им не мешает. Когда Байден придумал "перезагрузку" отношений с РФ, тогда что,был какой-то принципиально другой Путин?
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12.12.2020 19:11 Ответить
два ранены... вот так прямолинейно... без "легкие вторичные...как бы от рикошета..."
понимаете - два ранены... в перемирное-перемирие 100500 дней в голове главнокакбыкомандующего длящегося...
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12.12.2020 16:47 Ответить
Чего-то я не понял:в 11.01 была уже эта новость,теперь-снова.Они что,5 часов обстреливают?
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12.12.2020 16:59 Ответить
Російські найманці на Донбасі обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено - Цензор.НЕТ 9260 https://censor.net/ru/user/462738 ***** на Цензоре , уже можно писать так , это имя собственное А чево б русне не стрелять , если знают , что ВСУ не ответит это война , и если в Украине сейчас возглавили армию Долбо......ы , почему этим не воспользоваться
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12.12.2020 17:16 Ответить
.....все это делается для дискредитации ВЛАСТИ , АРМИИ , добровольцев и главное ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ !!! не больше ,не меньше....
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12.12.2020 17:20 Ответить
За війну вже всі забули.
Тобто, люди не хотіли про неї чути - Зеля їм влаштував.
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12.12.2020 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k3XNIL3Eox4&feature=emb_logo апостроф Пионтковский
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12.12.2020 17:33 Ответить
"умно" тут смайлы раскидывать? не думаю.
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12.12.2020 17:36 Ответить
А какая разница?
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12.12.2020 18:58 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).
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12.12.2020 20:20 Ответить
Можна прийняти будь який, навіть "найкращий закон" але проблема в його виконанні і коштах та засобах витрачених державою на цю справу. Ви думаєте закон, на який будуть "класти з прибором" щось змінить? Ні... Може замість законів, які мають "забезпечувати" Авакови з Вєнєдіктовими, просто бити халявами по пиці прокацаплених падлюк...
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13.12.2020 06:39 Ответить
з таким гівнокомандуючим та міністром оборони, та з хомчаками це і не дивно!
Скорішого одужання Хлопчикам!
І бажаю нашій країні справжнього а не іграшкового президента та головнокомандувача !
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12.12.2020 21:01 Ответить
С такими командирами спец.Операция будет длиться лет сто
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13.12.2020 10:32 Ответить
 
 