Российские наемники на Донбассе обстреливают наших военных, два украинских воина ранены

В субботу, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего ранения получили два украинских воина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.

"По состоянию на данный момент.

Российские террористы обстреливают наших военных, два украинских воина ранены. Война в Украине", - написал он.

Так же он сообщил, что наемники РФ кроме гранатометов и АГС второй день используют минометы калибра 82 и 120 мм.

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