Новым мажоритарным владельцем рынка "Столичный" стал киевский предприниматель Горбач

Новым мажоритарным владельцем рынка "Столичный" 11 декабря 2020 года стал киевский предприниматель Евгений Горбач.

Эту информацию Горбач подтвердил в комментарии для РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в этот день он приобрел 70% ООО "Аграрный маркетинговый центр", которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО "РСГП "Столичний".

В то же время, Евгений Горбач опроверг сообщения о якобы рейдерских атаках на рынок.

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Предприниматель сообщил о намерениях уже в ближайшее время встретиться с текущим руководством и арендаторами рынка "Столичный" во избежание каких-либо недоразумений, а также согласовать планы развития предприятия с другими акционерами.

По словам нового мажоритарного собственника рынка, он не будет осуществлять шаги, которые могли бы создать неудобства в работе предприятия, и убежден в его стабильной работе накануне новогодних и рождественских праздников.