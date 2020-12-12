Новим мажоритарним власником ринку "Столичний" став київський підприємець Горбач

Новим мажоритарним власником ринку "Столичний" 11 грудня 2020 року став київський підприємець Євген Горбач.

Цю інформацію Горбач підтвердив у коментарі для РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цього дня він придбав 70% ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", яке також є власником 77% ТОВ "РСГП "Столичний".

Водночас Євген Горбач спростував повідомлення про нібито рейдерські атаки на ринок.

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Підприємець повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом і орендарями ринку "Столичний", аби уникнути всіляких непорозумінь, а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.

За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності в роботі підприємства, і переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.