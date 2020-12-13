Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата: Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркивается, саммит имеет значительный политический вес для ведущих международных партнеров, в частности Великобритании и Франции. В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.

В своем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что в текущем году Украина особо остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.

"Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", – подчеркнул президент.

По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития – 2030 и международных климатических соглашений.

"Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определяемый вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", – уточнил Зеленский.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над совершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил глава государства.

"Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", – сказал президент.

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"Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", – добавил он.

Также, по словам главы государства, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина является и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды", – подчеркнул президент.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к очередной климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

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