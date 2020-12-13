РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9365 посетителей онлайн
Новости
6 258 162
Зеленский (19005) климат (163)

Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата: Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики

Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата: Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Как подчеркивается, саммит имеет значительный политический вес для ведущих международных партнеров, в частности Великобритании и Франции. В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.

В своем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что в текущем году Украина особо остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.

"Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", – подчеркнул президент.

По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития – 2030 и международных климатических соглашений.

"Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определяемый вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", – уточнил Зеленский.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над совершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил глава государства.

"Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", – сказал президент.

Читайте также: Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов

"Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", – добавил он.

Также, по словам главы государства, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина является и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды", – подчеркнул президент.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к очередной климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутерреш призывает мир к глобальному чрезвычайному положению из-за проблем климата

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
Он н6е дебил, как считают многие, т.к. дебилы мультимиллионерами в долларах не становятся и от налогов в офшорах не прячут, он ЛОХОТРОНЩИК.
Вот такой. Он в центре, а вокруг него его ЛОХторат. Узнаёте себя, ЗеДолбоДятлы?
Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики, - Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата - Цензор.НЕТ 3469
показать весь комментарий
13.12.2020 09:39
+23
Зеленый мародер-дегенерат решил окончательно похоронить экономику Украины? Или Ахметову еще 20 ярдов накинуть за его золотую "зеленую" энергетику? Или на наркошу так Байден повлиял? Или все вместе?
показать весь комментарий
13.12.2020 09:37
+20
Танкісту видніше

Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики, - Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата - Цензор.НЕТ 9372
показать весь комментарий
13.12.2020 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да, но если их не сожгу я, то сэкономит на газе кто-то другой, ибо они уже дрова а не деревья. Газ вообще не возобновляемый и по цене в 3 раза дороже. Мне не до экологии, стоит выбор между долгами, судебными исками, голодом, потерей имущества, холодом...или сбережением дубовых обрезков. Я за глобальное потепление, в отдельно взятом поселке - мне не придется топить ни газом ни дровами
показать весь комментарий
13.12.2020 11:51 Ответить
топите дровами, то хоть молчите, потому что завтра приедете к месторождению дров,а там табличка :"Приватизировано" и охрана в черньіх робах. Или думаете заменитель газа долго будет безхозньій? Или хозяинам газа продавать газ не надо? От они вам и перекроют дрова
показать весь комментарий
13.12.2020 14:47 Ответить
Думаю тот дуб они тоже крадут с хорошей крышей наверху, а дрова - побочка. Но согласен с вами полностью - перекроют...чтоб они посдохли
показать весь комментарий
13.12.2020 15:32 Ответить
Ідіот ти Едуард. Є рослини, які https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02JinUw1sSDNAsOKKZIdnBLohDSCg:1607879203498&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9lpDmuMvtAhVjmYsKHRuvAAsQkeECKAB6BAgGEDU ростуть щороку і якраз дерева лишаються цілими але вам невігласам все до сраки як жили одним днем так і живете. Ідіоти одним словом
показать весь комментарий
13.12.2020 19:07 Ответить
Идиот ты Вовочка, незнакомого человека идиотом называть. Ты ничего не знаешь о моей ситуации, кто я и как живу. Может я старый дед или инвалид с одной рукой, живущий на пенсию и у меня нет денег на газ или земли для выращивание биомассы. Невіглас ты самый что ни на есть вульгарис.
показать весь комментарий
14.12.2020 09:53 Ответить
где то хитро заулыбался Ахметов и пустил слезу "Энергоатом"
показать весь комментарий
13.12.2020 11:41 Ответить
Что за очередной бред " сивой кобылы" этого дебила зеленского??
показать весь комментарий
13.12.2020 11:45 Ответить
Починай боротись з вітряками зеДон Кіхот, цю витівку клована люди зрозуміють.
показать весь комментарий
13.12.2020 19:55 Ответить
Если Ахметову прикрутить краник - выброс парниковых газов в Украине прекратится.
показать весь комментарий
13.12.2020 11:51 Ответить
Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 2733
показать весь комментарий
13.12.2020 11:54 Ответить
Все так называемые достижения в борьбе за сокращения вредных выбросов целиком и полностью происходят за счет падения экономики Украины. В этом отношении мы впереди планеты всей, а с Бубочкой, благодаря его вселенской глупости, то и впереди всей галактики.
Пора уже его отправлять на межгалактическую конференцию где нибудь на Альфа Центавра.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:02 Ответить
Що від економіки лишилося
показать весь комментарий
13.12.2020 12:52 Ответить
Сейчас подождём пару лет, пока Илон Маск "подкрутит" свою новую ракету Starship до надёжного состояния и вот тогда можно будет делать заказ на космическое путешествие.))
показать весь комментарий
13.12.2020 13:15 Ответить
а ВИЄ Зеленский развивает накапливая долги перед инвесторами готовя к международному позору в арбитражах
показать весь комментарий
13.12.2020 12:10 Ответить
Ну все, - хана климату, раз зебил взялся его спасать...
показать весь комментарий
13.12.2020 12:14 Ответить
Нехай приїде на Бурштинську ТЕС і розкаже там про скорочення викидів і головне не заблудиться вона димить на пів області..
У нас всі скорочення викидів тільки на папері що побільше отримати по кіотському протоколу
показать весь комментарий
13.12.2020 12:14 Ответить
окрім ТЕС було ще виробництво, так вот останнє загиняється. У нас вся електорніка закордонна.
показать весь комментарий
13.12.2020 19:11 Ответить
М у у у да к
показать весь комментарий
13.12.2020 12:50 Ответить
Вова любит пиар.
показать весь комментарий
13.12.2020 13:11 Ответить
Оно всю жизнь было медиашлюхой.
Поэтому пиар, это вся его суть.
показать весь комментарий
13.12.2020 13:16 Ответить
Оно хоть знает, какие газы называют парниковыми?
показать весь комментарий
13.12.2020 13:15 Ответить
"Это когда Ермак в офисе президента напердел?"
показать весь комментарий
13.12.2020 13:19 Ответить
Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 8714
показать весь комментарий
13.12.2020 13:32 Ответить
Ну и кретин, снова будет подыгрывать Ахметову с его зелёной энергией.
А вклад Украины в загрязнение окр. среды настолько мал, что не заметен на фоне Китая, который не собирается ничего снижать. До тех пор пока гиганты не перестанут загрязнять экологию, действия карликов ни к чему не приведут.
Тем более с 2014 у нас промышленность наполовину сдохла и так.
показать весь комментарий
13.12.2020 13:23 Ответить
я за зеленую энергию - это круто. Но чем зе подыгрывает? Долгами перед инвесторами и сказками про страшный зеленый тариф расчитаные на таких недалеких как ты?
показать весь комментарий
13.12.2020 14:22 Ответить
Зеленая энергия - повод разводить таких баранов, как ты и навариваться таким, как Ахметов.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:28 Ответить
не знаю от куда у тебя такие фантазии тупорылые, но зеленая энергия мне приносит коло 5000 долларов в год
показать весь комментарий
13.12.2020 14:40 Ответить
а - вон почему ты за зеленую энергетику! ты сам разводила
показать весь комментарий
13.12.2020 15:20 Ответить
обоснуй что разводила, балабол. Все законно
показать весь комментарий
13.12.2020 15:23 Ответить
проделай над собой эксперимент - начни платить за электричество в 5-10 раз больше с мыслью что теперь покупаешь зеленую энергетику! потом расскажешь как всё прошло и какие ощущения
показать весь комментарий
13.12.2020 15:19 Ответить
зачем мне платить в 5-10 раз больше за электричество из-за зеленой энергии, если так никто не делает?
показать весь комментарий
13.12.2020 15:23 Ответить
опять пердеть начал пердун зеленый
показать весь комментарий
13.12.2020 13:32 Ответить
Будь який відосік дегенерата не вартий часу витраченого на перегляд.
показать весь комментарий
13.12.2020 13:36 Ответить
Планы,планы,планы....Когда и что в реальности,а не абицянки-цяцянки?
показать весь комментарий
13.12.2020 13:41 Ответить
Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 7715

https://www.facebook.com/profile.php?id=1611816180&comment_id=Y29tbWVudDozNjQxNDc3MDU5MjQ1MzQ1XzM2NDE0OTEwMjkyNDM5NDg%3D&__cft__[0]=AZXOw-RSrb0KuqMlRe9jmJlE15_1qKZiM22VeWEm5fs7gwz32h84960_WM6KyW8ElCrbf7dEc8X0QAbKznUuL_ukGQSFVSSytwWywT6PMJQGZivW-tO18XmsIbB5BCAhjWqCuG6C55pPbAhgH_ORaHxfguPUThrOdApk-oZY5Dn2OQ&__tn__=R*F Александр Томин

*****, тепер і клімату пісец....
показать весь комментарий
13.12.2020 13:48 Ответить
Если бы ЗЕлёносопельный ЗЕ-брехун, равно как и возглавляемое им падлючее ЗЕ-шапито, в одночасье сдохли, тем бы они и обеспечили снижение объёмов выброса парниковых газов в атмосферу (один только Юзик пердит как боров). Ничего другого кроме вреда от ЗЕ-балагана уже не будет.
показать весь комментарий
13.12.2020 13:54 Ответить
тупая квартальная скотина...
показать весь комментарий
13.12.2020 14:25 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате. Источник: https://censor.net/ru/n3236645

Казки про "парніковий ефєкт" уже всіх притомили, тут вже острови з пластику і пляшок плавають у Світовому океані, а гальма все про "всємірноє потєплєніє" волають, треба вже платівку міняти
показать весь комментарий
13.12.2020 14:48 Ответить
"гальма"? а підлога країни нє?
показать весь комментарий
13.12.2020 15:21 Ответить
У Макартні спитай вєсєлун
показать весь комментарий
13.12.2020 16:26 Ответить
як тобі теперішня зима? Веселуне? Смішно чи не дуже? От це і є наслідки потепління. Але не зважай природній відбір працює на повну..
показать весь комментарий
13.12.2020 19:14 Ответить
а что с этой зимой не так?
показать весь комментарий
14.12.2020 00:47 Ответить
Ой ти і дебілику, загляни в архіви і хроніки погоди на 100 і 200 і більше років назад (а вони є) і побачиш прохфєсор і сніг влітку і літню осінь і зиму без снігу і літо з мінусовими температурами. Це тоді потепління всесвітнє було і парніковий ефект? ))))))
показать весь комментарий
14.12.2020 00:48 Ответить
зелений бовдуре, промисловості вже практично немає, які плани по викидам!? що ти, ідіот, куриш!?
показать весь комментарий
13.12.2020 14:51 Ответить
Поправка - нюхає, бо димом попалитись можна при зустрічі з дипломатами ...
показать весь комментарий
13.12.2020 16:27 Ответить
промисловість нах ...газове опалення нах ...ахметка "свої" ТЕС теж нах ... ДАЕШЬ ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЬМО !
цього нелоха43 хтось зупинить ?
показать весь комментарий
13.12.2020 14:57 Ответить
на тебе вся надія, Юра! Зупиняй, ми підтримаємо!
показать весь комментарий
13.12.2020 15:22 Ответить
питання риторичне якщо тобі звісно знайомо що це ...
показать весь комментарий
13.12.2020 15:30 Ответить
Зтот зеленый идиот еще и эколух
показать весь комментарий
13.12.2020 15:40 Ответить
Это бы китайцам в уши засрали все так, что воздух продают.
показать весь комментарий
13.12.2020 15:43 Ответить
конгениально и космично!!! выдающийся актер всех жанров!
что-что, а слова драматично нанизывать на воздух он великий мастер!
климат он в Украине менять будет! сперва саму Украину сохранить нужно
показать весь комментарий
13.12.2020 15:51 Ответить
Закроются предприятия,вот и снижение) п.с.коров всех отправить в Индию ,тогда вообще -90%)))
показать весь комментарий
13.12.2020 18:39 Ответить
Среди меня строятся более приземлённые планы - насладиться зрелищем, как падлючему ЗЕ-брехуну врежут пендель промеж полужопий и с манатками выкинут с Банковой и госрезиденций. Если при этом у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня как бы невзначай ещё и субтильная шейка переломится - сей бонус возражений не встретит.
показать весь комментарий
13.12.2020 18:44 Ответить
а, он же зеленый...
показать весь комментарий
13.12.2020 19:27 Ответить
Также, по словам главы государства, идет процесс постепенной замены ископаемых видов топлива, в частности угля... -оно хоть понимает , шо сказало? С его слов получается, шо углем и дровами прекращают топить в домах, даже в самых отдаленных селах, тобто - это полная газификация страны. Вова также блеет о развития водородной энергетики - ента чта электролиз воды в масштабах страны. ДЫк, электролиз потребует затрат энергии, то и зачем тот водород, если электро энергию можно использовать напрямую. И то все пустяки... Вова хоть заикнулся , что под все эти его блеянья в бюджете последующих лет заполнена ли денежная ниша по сокращению выброса парниковых газов на 58-64%? Шлепер конченый, ляпает шо попало.
показать весь комментарий
13.12.2020 20:38 Ответить
https://www.facebook.com/rusevivan?__cft__[0]=AZWlaroppP5JIoelbsCRZ1NjPc-kGtn9NlDKxt392Diz7dMz7pkHF5OyKVGjPYXMnCOxUFuZuayeRa2PuxFNgOQgRfAyksOG_9JBAO5MFTD_ytt-9LnVxrKdV88vFNTdH1-cmcM_hN2M_1hArwP6pLhii0PCxnZf1xnHWCAc1LFG5yL0CWGcsHtJ2MQ8eUfYgwY&__tn__=-UC%2CP-R Ivan Rusev

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1607619996090753?__cft__[0]=AZWlaroppP5JIoelbsCRZ1NjPc-kGtn9NlDKxt392Diz7dMz7pkHF5OyKVGjPYXMnCOxUFuZuayeRa2PuxFNgOQgRfAyksOG_9JBAO5MFTD_ytt-9LnVxrKdV88vFNTdH1-cmcM_hN2M_1hArwP6pLhii0PCxnZf1xnHWCAc1LFG5yL0CWGcsHtJ2MQ8eUfYgwY&__tn__=%2CO%2CP-R 11 декабря, 18:14 ·

НАВКОЛО ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ БУДУЮТЬСЯ ВІТРЯКИ

Нещодавно почала будуватися Дністровська вітрова електростанція потужністю біля 150 МВт у Білгород-Дністровському районі Одеської області і буде вона займати велику площу - майже 100 кв. км. Поки невідомо наскільки вона будє небезпечною для довкілля, особливо для мігруючих птахів, адже таки антропогенні конструкції є дуже небезпечними для пернатих. Але, в Висновку оцінки впливу на довкілля Міндовкілля, сказано, що це: "... небезпечно для рожевих пеліканів, червоноволої казарки, сірого журавля та інш...." по різним і науково не обґрунтованим причинам. http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/881/reports/ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228c4.pdf?fbclid=IwAR32CQ9LinqFskgovTUrJupq4Tvp2WRvikj-V7Sa5Mwemi8L3ZXKfvF8lgk http://eia.menr.gov.ua/.../ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228... Що ж , чиновники погано знають місцевість, погано знають фауну, а скоріше просто лукавлять. Там також написано, що поблизу на відстані до 7 км немає жодної природоохоронної території національного або регіонального значення. Це неправда, тому що відстань від найближчого вітряка до Нижньодністровського нацпарку та заповідного урочища «Дністровські плавні", буде всього лише біля 3 км. І там дійсно багато птахів, які мають активні добові переміщення з березня по листопад в бік вітряків, що створює небезпеку, особливо для рідкісних видів.

Вже зараз можна констатувати, що Дністровська вітрова електростанція, для багатьох видів птахів, буде шкідливою. Вона також докорінно змінить ландшафтний вигляд місцевості і біля водних просторів Дністровського лиману та Нижньодністровського нацпарку, з вікна автобусу на трасі Одеса-Рені, він буде виглядати майже як в Голландії або в Австрії.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:53 Ответить
Обіцянки-цяцянки. Обещания и реальность Зеленского. Итоги года.
https://www.youtube.com/watch?v=U4z1j9qr_P0&feature=emb_logo
показать весь комментарий
13.12.2020 23:42 Ответить
"В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе"
1826 год. А.Пушкин "Евгений Онегин"
показать весь комментарий
14.12.2020 07:03 Ответить
украинскому президенту нужно либо самообразованием заняться, либо найти нормальных советников, либо перестать быть подстилкой воров, загнавших экономику Украины в тупик... и обязательно выгнать энергетических и финансовых ыхспэрдов - потому что их анализмы не просто никуда не влазят и противоречат здравому смыслу, но и свидетельствуют об их полнейшей дебильности и, как, следствие вызывают огромнейшее сомнение в наличии какой-либо даже хреновой научной школы...
показать весь комментарий
14.12.2020 07:35 Ответить
Сокращение выброса парниковых газов на 58-64% за счёт уменьшения обсиров ОП
показать весь комментарий
14.12.2020 16:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 