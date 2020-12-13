Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата: Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как подчеркивается, саммит имеет значительный политический вес для ведущих международных партнеров, в частности Великобритании и Франции. В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.
В своем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что в текущем году Украина особо остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.
"Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", – подчеркнул президент.
По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития – 2030 и международных климатических соглашений.
"Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определяемый вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", – уточнил Зеленский.
Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над совершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил глава государства.
"Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", – сказал президент.
"Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", – добавил он.
Также, по словам главы государства, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.
"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина является и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды", – подчеркнул президент.
Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к очередной климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Пора уже его отправлять на межгалактическую конференцию где нибудь на Альфа Центавра.
У нас всі скорочення викидів тільки на папері що побільше отримати по кіотському протоколу
Поэтому пиар, это вся его суть.
А вклад Украины в загрязнение окр. среды настолько мал, что не заметен на фоне Китая, который не собирается ничего снижать. До тех пор пока гиганты не перестанут загрязнять экологию, действия карликов ни к чему не приведут.
Тем более с 2014 у нас промышленность наполовину сдохла и так.
https://www.facebook.com/profile.php?id=1611816180&comment_id=Y29tbWVudDozNjQxNDc3MDU5MjQ1MzQ1XzM2NDE0OTEwMjkyNDM5NDg%3D&__cft__[0]=AZXOw-RSrb0KuqMlRe9jmJlE15_1qKZiM22VeWEm5fs7gwz32h84960_WM6KyW8ElCrbf7dEc8X0QAbKznUuL_ukGQSFVSSytwWywT6PMJQGZivW-tO18XmsIbB5BCAhjWqCuG6C55pPbAhgH_ORaHxfguPUThrOdApk-oZY5Dn2OQ&__tn__=R*F Александр Томин
*****, тепер і клімату пісец....
Казки про "парніковий ефєкт" уже всіх притомили, тут вже острови з пластику і пляшок плавають у Світовому океані, а гальма все про "всємірноє потєплєніє" волають, треба вже платівку міняти
цього нелоха43 хтось зупинить ?
что-что, а слова драматично нанизывать на воздух он великий мастер!
климат он в Украине менять будет! сперва саму Украину сохранить нужно
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1607619996090753?__cft__[0]=AZWlaroppP5JIoelbsCRZ1NjPc-kGtn9NlDKxt392Diz7dMz7pkHF5OyKVGjPYXMnCOxUFuZuayeRa2PuxFNgOQgRfAyksOG_9JBAO5MFTD_ytt-9LnVxrKdV88vFNTdH1-cmcM_hN2M_1hArwP6pLhii0PCxnZf1xnHWCAc1LFG5yL0CWGcsHtJ2MQ8eUfYgwY&__tn__=%2CO%2CP-R 11 декабря, 18:14 ·
НАВКОЛО ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ БУДУЮТЬСЯ ВІТРЯКИ
Нещодавно почала будуватися Дністровська вітрова електростанція потужністю біля 150 МВт у Білгород-Дністровському районі Одеської області і буде вона займати велику площу - майже 100 кв. км. Поки невідомо наскільки вона будє небезпечною для довкілля, особливо для мігруючих птахів, адже таки антропогенні конструкції є дуже небезпечними для пернатих. Але, в Висновку оцінки впливу на довкілля Міндовкілля, сказано, що це: "... небезпечно для рожевих пеліканів, червоноволої казарки, сірого журавля та інш...." по різним і науково не обґрунтованим причинам. http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/881/reports/ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228c4.pdf?fbclid=IwAR32CQ9LinqFskgovTUrJupq4Tvp2WRvikj-V7Sa5Mwemi8L3ZXKfvF8lgk http://eia.menr.gov.ua/.../ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228... Що ж , чиновники погано знають місцевість, погано знають фауну, а скоріше просто лукавлять. Там також написано, що поблизу на відстані до 7 км немає жодної природоохоронної території національного або регіонального значення. Це неправда, тому що відстань від найближчого вітряка до Нижньодністровського нацпарку та заповідного урочища «Дністровські плавні", буде всього лише біля 3 км. І там дійсно багато птахів, які мають активні добові переміщення з березня по листопад в бік вітряків, що створює небезпеку, особливо для рідкісних видів.
Вже зараз можна констатувати, що Дністровська вітрова електростанція, для багатьох видів птахів, буде шкідливою. Вона також докорінно змінить ландшафтний вигляд місцевості і біля водних просторів Дністровського лиману та Нижньодністровського нацпарку, з вікна автобусу на трасі Одеса-Рені, він буде виглядати майже як в Голландії або в Австрії.
https://www.youtube.com/watch?v=U4z1j9qr_P0&feature=emb_logo
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе"
1826 год. А.Пушкин "Евгений Онегин"