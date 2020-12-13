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Зеленський (22389) клімат (178)

Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики

Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit), який відбувся 12 грудня в онлайнформаті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Саміт має значну політичну вагу для провідних міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та Франції. Цього року в заході взяли участь понад 70 глав держав та урядів, які записали короткі відеозвернення з викладенням "нових та амбіційних" зобов’язань своїх держав за Паризькою кліматичною угодою.

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Україна особливо гостро відчула негативний вплив від зміни клімату: у низці регіонів тривала посуха знищила врожай, на сході країни сталися масштабні лісові пожежі, а на заході – руйнівні паводки.

"Кожен мешканець планети вже відчуває подих глобального потепління та зазнає втрат через пасивне ставлення до кліматичної політики", – наголосив Президент.

За його словами, Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку – 2030 та міжнародних кліматичних угод.

"Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди у Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%", – повідомив Володимир Зеленський.

Крім нових зобов’язань за Паризькою угодою, Україна також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики, зазначив Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату

"Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів", – сказав Президент.

"Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі", – додав він.

Також, за словами Глави держави, триває процес перегляду Енергетичної стратегії України, що передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.

"Ми розпочали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ координуватиме роботу різних органів влади на національному й місцевому рівнях. Україна є й залишатиметься одним з активних і відповідальних учасників глобального процесу боротьби зі зміною клімату й захисту довкілля", – наголосив Президент.

Міжнародний саміт кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit) – 2020 присвячений п'ятій річниці Паризької кліматичної угоди (2015) та підготовці до наступної кліматичної Конференції ООН зі зміни клімату (СОР26), яка відбудеться у Глазго (Велика Британія) у листопаді 2021 року.
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Топ коментарі
+45
Он н6е дебил, как считают многие, т.к. дебилы мультимиллионерами в долларах не становятся и от налогов в офшорах не прячут, он ЛОХОТРОНЩИК.
Вот такой. Он в центре, а вокруг него его ЛОХторат. Узнаёте себя, ЗеДолбоДятлы?
Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики, - Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата - Цензор.НЕТ 3469
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13.12.2020 09:39
+23
Зеленый мародер-дегенерат решил окончательно похоронить экономику Украины? Или Ахметову еще 20 ярдов накинуть за его золотую "зеленую" энергетику? Или на наркошу так Байден повлиял? Или все вместе?
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13.12.2020 09:37
+20
Танкісту видніше

Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики, - Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата - Цензор.НЕТ 9372
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13.12.2020 09:44
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Да, но если их не сожгу я, то сэкономит на газе кто-то другой, ибо они уже дрова а не деревья. Газ вообще не возобновляемый и по цене в 3 раза дороже. Мне не до экологии, стоит выбор между долгами, судебными исками, голодом, потерей имущества, холодом...или сбережением дубовых обрезков. Я за глобальное потепление, в отдельно взятом поселке - мне не придется топить ни газом ни дровами
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13.12.2020 11:51 Відповісти
топите дровами, то хоть молчите, потому что завтра приедете к месторождению дров,а там табличка :"Приватизировано" и охрана в черньіх робах. Или думаете заменитель газа долго будет безхозньій? Или хозяинам газа продавать газ не надо? От они вам и перекроют дрова
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13.12.2020 14:47 Відповісти
Думаю тот дуб они тоже крадут с хорошей крышей наверху, а дрова - побочка. Но согласен с вами полностью - перекроют...чтоб они посдохли
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13.12.2020 15:32 Відповісти
Ідіот ти Едуард. Є рослини, які https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02JinUw1sSDNAsOKKZIdnBLohDSCg:1607879203498&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9lpDmuMvtAhVjmYsKHRuvAAsQkeECKAB6BAgGEDU ростуть щороку і якраз дерева лишаються цілими але вам невігласам все до сраки як жили одним днем так і живете. Ідіоти одним словом
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13.12.2020 19:07 Відповісти
Идиот ты Вовочка, незнакомого человека идиотом называть. Ты ничего не знаешь о моей ситуации, кто я и как живу. Может я старый дед или инвалид с одной рукой, живущий на пенсию и у меня нет денег на газ или земли для выращивание биомассы. Невіглас ты самый что ни на есть вульгарис.
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14.12.2020 09:53 Відповісти
где то хитро заулыбался Ахметов и пустил слезу "Энергоатом"
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13.12.2020 11:41 Відповісти
Что за очередной бред " сивой кобылы" этого дебила зеленского??
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13.12.2020 11:45 Відповісти
Починай боротись з вітряками зеДон Кіхот, цю витівку клована люди зрозуміють.
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13.12.2020 19:55 Відповісти
Если Ахметову прикрутить краник - выброс парниковых газов в Украине прекратится.
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13.12.2020 11:51 Відповісти
Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 2733
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13.12.2020 11:54 Відповісти
Все так называемые достижения в борьбе за сокращения вредных выбросов целиком и полностью происходят за счет падения экономики Украины. В этом отношении мы впереди планеты всей, а с Бубочкой, благодаря его вселенской глупости, то и впереди всей галактики.
Пора уже его отправлять на межгалактическую конференцию где нибудь на Альфа Центавра.
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13.12.2020 12:02 Відповісти
Що від економіки лишилося
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13.12.2020 12:52 Відповісти
Сейчас подождём пару лет, пока Илон Маск "подкрутит" свою новую ракету Starship до надёжного состояния и вот тогда можно будет делать заказ на космическое путешествие.))
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13.12.2020 13:15 Відповісти
а ВИЄ Зеленский развивает накапливая долги перед инвесторами готовя к международному позору в арбитражах
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13.12.2020 12:10 Відповісти
Ну все, - хана климату, раз зебил взялся его спасать...
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13.12.2020 12:14 Відповісти
Нехай приїде на Бурштинську ТЕС і розкаже там про скорочення викидів і головне не заблудиться вона димить на пів області..
У нас всі скорочення викидів тільки на папері що побільше отримати по кіотському протоколу
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13.12.2020 12:14 Відповісти
окрім ТЕС було ще виробництво, так вот останнє загиняється. У нас вся електорніка закордонна.
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13.12.2020 19:11 Відповісти
М у у у да к
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13.12.2020 12:50 Відповісти
Вова любит пиар.
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13.12.2020 13:11 Відповісти
Оно всю жизнь было медиашлюхой.
Поэтому пиар, это вся его суть.
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13.12.2020 13:16 Відповісти
Оно хоть знает, какие газы называют парниковыми?
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13.12.2020 13:15 Відповісти
"Это когда Ермак в офисе президента напердел?"
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13.12.2020 13:19 Відповісти
Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 8714
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13.12.2020 13:32 Відповісти
Ну и кретин, снова будет подыгрывать Ахметову с его зелёной энергией.
А вклад Украины в загрязнение окр. среды настолько мал, что не заметен на фоне Китая, который не собирается ничего снижать. До тех пор пока гиганты не перестанут загрязнять экологию, действия карликов ни к чему не приведут.
Тем более с 2014 у нас промышленность наполовину сдохла и так.
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13.12.2020 13:23 Відповісти
я за зеленую энергию - это круто. Но чем зе подыгрывает? Долгами перед инвесторами и сказками про страшный зеленый тариф расчитаные на таких недалеких как ты?
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13.12.2020 14:22 Відповісти
Зеленая энергия - повод разводить таких баранов, как ты и навариваться таким, как Ахметов.
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13.12.2020 14:28 Відповісти
не знаю от куда у тебя такие фантазии тупорылые, но зеленая энергия мне приносит коло 5000 долларов в год
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13.12.2020 14:40 Відповісти
а - вон почему ты за зеленую энергетику! ты сам разводила
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13.12.2020 15:20 Відповісти
обоснуй что разводила, балабол. Все законно
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13.12.2020 15:23 Відповісти
проделай над собой эксперимент - начни платить за электричество в 5-10 раз больше с мыслью что теперь покупаешь зеленую энергетику! потом расскажешь как всё прошло и какие ощущения
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13.12.2020 15:19 Відповісти
зачем мне платить в 5-10 раз больше за электричество из-за зеленой энергии, если так никто не делает?
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13.12.2020 15:23 Відповісти
опять пердеть начал пердун зеленый
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13.12.2020 13:32 Відповісти
Будь який відосік дегенерата не вартий часу витраченого на перегляд.
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13.12.2020 13:36 Відповісти
Планы,планы,планы....Когда и что в реальности,а не абицянки-цяцянки?
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13.12.2020 13:41 Відповісти
Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 7715

https://www.facebook.com/profile.php?id=1611816180&comment_id=Y29tbWVudDozNjQxNDc3MDU5MjQ1MzQ1XzM2NDE0OTEwMjkyNDM5NDg%3D&__cft__[0]=AZXOw-RSrb0KuqMlRe9jmJlE15_1qKZiM22VeWEm5fs7gwz32h84960_WM6KyW8ElCrbf7dEc8X0QAbKznUuL_ukGQSFVSSytwWywT6PMJQGZivW-tO18XmsIbB5BCAhjWqCuG6C55pPbAhgH_ORaHxfguPUThrOdApk-oZY5Dn2OQ&__tn__=R*F Александр Томин

*****, тепер і клімату пісец....
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13.12.2020 13:48 Відповісти
Если бы ЗЕлёносопельный ЗЕ-брехун, равно как и возглавляемое им падлючее ЗЕ-шапито, в одночасье сдохли, тем бы они и обеспечили снижение объёмов выброса парниковых газов в атмосферу (один только Юзик пердит как боров). Ничего другого кроме вреда от ЗЕ-балагана уже не будет.
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13.12.2020 13:54 Відповісти
тупая квартальная скотина...
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13.12.2020 14:25 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате. Источник: https://censor.net/ru/n3236645

Казки про "парніковий ефєкт" уже всіх притомили, тут вже острови з пластику і пляшок плавають у Світовому океані, а гальма все про "всємірноє потєплєніє" волають, треба вже платівку міняти
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13.12.2020 14:48 Відповісти
"гальма"? а підлога країни нє?
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13.12.2020 15:21 Відповісти
У Макартні спитай вєсєлун
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13.12.2020 16:26 Відповісти
як тобі теперішня зима? Веселуне? Смішно чи не дуже? От це і є наслідки потепління. Але не зважай природній відбір працює на повну..
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13.12.2020 19:14 Відповісти
а что с этой зимой не так?
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14.12.2020 00:47 Відповісти
Ой ти і дебілику, загляни в архіви і хроніки погоди на 100 і 200 і більше років назад (а вони є) і побачиш прохфєсор і сніг влітку і літню осінь і зиму без снігу і літо з мінусовими температурами. Це тоді потепління всесвітнє було і парніковий ефект? ))))))
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14.12.2020 00:48 Відповісти
зелений бовдуре, промисловості вже практично немає, які плани по викидам!? що ти, ідіот, куриш!?
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13.12.2020 14:51 Відповісти
Поправка - нюхає, бо димом попалитись можна при зустрічі з дипломатами ...
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13.12.2020 16:27 Відповісти
промисловість нах ...газове опалення нах ...ахметка "свої" ТЕС теж нах ... ДАЕШЬ ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЬМО !
цього нелоха43 хтось зупинить ?
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13.12.2020 14:57 Відповісти
на тебе вся надія, Юра! Зупиняй, ми підтримаємо!
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13.12.2020 15:22 Відповісти
питання риторичне якщо тобі звісно знайомо що це ...
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13.12.2020 15:30 Відповісти
Зтот зеленый идиот еще и эколух
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13.12.2020 15:40 Відповісти
Это бы китайцам в уши засрали все так, что воздух продают.
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13.12.2020 15:43 Відповісти
конгениально и космично!!! выдающийся актер всех жанров!
что-что, а слова драматично нанизывать на воздух он великий мастер!
климат он в Украине менять будет! сперва саму Украину сохранить нужно
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13.12.2020 15:51 Відповісти
Закроются предприятия,вот и снижение) п.с.коров всех отправить в Индию ,тогда вообще -90%)))
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13.12.2020 18:39 Відповісти
Среди меня строятся более приземлённые планы - насладиться зрелищем, как падлючему ЗЕ-брехуну врежут пендель промеж полужопий и с манатками выкинут с Банковой и госрезиденций. Если при этом у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня как бы невзначай ещё и субтильная шейка переломится - сей бонус возражений не встретит.
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13.12.2020 18:44 Відповісти
а, он же зеленый...
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13.12.2020 19:27 Відповісти
Также, по словам главы государства, идет процесс постепенной замены ископаемых видов топлива, в частности угля... -оно хоть понимает , шо сказало? С его слов получается, шо углем и дровами прекращают топить в домах, даже в самых отдаленных селах, тобто - это полная газификация страны. Вова также блеет о развития водородной энергетики - ента чта электролиз воды в масштабах страны. ДЫк, электролиз потребует затрат энергии, то и зачем тот водород, если электро энергию можно использовать напрямую. И то все пустяки... Вова хоть заикнулся , что под все эти его блеянья в бюджете последующих лет заполнена ли денежная ниша по сокращению выброса парниковых газов на 58-64%? Шлепер конченый, ляпает шо попало.
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13.12.2020 20:38 Відповісти
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НАВКОЛО ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ БУДУЮТЬСЯ ВІТРЯКИ

Нещодавно почала будуватися Дністровська вітрова електростанція потужністю біля 150 МВт у Білгород-Дністровському районі Одеської області і буде вона займати велику площу - майже 100 кв. км. Поки невідомо наскільки вона будє небезпечною для довкілля, особливо для мігруючих птахів, адже таки антропогенні конструкції є дуже небезпечними для пернатих. Але, в Висновку оцінки впливу на довкілля Міндовкілля, сказано, що це: "... небезпечно для рожевих пеліканів, червоноволої казарки, сірого журавля та інш...." по різним і науково не обґрунтованим причинам. http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/881/reports/ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228c4.pdf?fbclid=IwAR32CQ9LinqFskgovTUrJupq4Tvp2WRvikj-V7Sa5Mwemi8L3ZXKfvF8lgk http://eia.menr.gov.ua/.../ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228... Що ж , чиновники погано знають місцевість, погано знають фауну, а скоріше просто лукавлять. Там також написано, що поблизу на відстані до 7 км немає жодної природоохоронної території національного або регіонального значення. Це неправда, тому що відстань від найближчого вітряка до Нижньодністровського нацпарку та заповідного урочища «Дністровські плавні", буде всього лише біля 3 км. І там дійсно багато птахів, які мають активні добові переміщення з березня по листопад в бік вітряків, що створює небезпеку, особливо для рідкісних видів.

Вже зараз можна констатувати, що Дністровська вітрова електростанція, для багатьох видів птахів, буде шкідливою. Вона також докорінно змінить ландшафтний вигляд місцевості і біля водних просторів Дністровського лиману та Нижньодністровського нацпарку, з вікна автобусу на трасі Одеса-Рені, він буде виглядати майже як в Голландії або в Австрії.
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13.12.2020 22:53 Відповісти
Обіцянки-цяцянки. Обещания и реальность Зеленского. Итоги года.
https://www.youtube.com/watch?v=U4z1j9qr_P0&feature=emb_logo
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13.12.2020 23:42 Відповісти
"В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе"
1826 год. А.Пушкин "Евгений Онегин"
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14.12.2020 07:03 Відповісти
украинскому президенту нужно либо самообразованием заняться, либо найти нормальных советников, либо перестать быть подстилкой воров, загнавших экономику Украины в тупик... и обязательно выгнать энергетических и финансовых ыхспэрдов - потому что их анализмы не просто никуда не влазят и противоречат здравому смыслу, но и свидетельствуют об их полнейшей дебильности и, как, следствие вызывают огромнейшее сомнение в наличии какой-либо даже хреновой научной школы...
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14.12.2020 07:35 Відповісти
Сокращение выброса парниковых газов на 58-64% за счёт уменьшения обсиров ОП
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14.12.2020 16:50 Відповісти
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