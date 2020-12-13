Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit), який відбувся 12 грудня в онлайнформаті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Саміт має значну політичну вагу для провідних міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та Франції. Цього року в заході взяли участь понад 70 глав держав та урядів, які записали короткі відеозвернення з викладенням "нових та амбіційних" зобов’язань своїх держав за Паризькою кліматичною угодою.

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Україна особливо гостро відчула негативний вплив від зміни клімату: у низці регіонів тривала посуха знищила врожай, на сході країни сталися масштабні лісові пожежі, а на заході – руйнівні паводки.

"Кожен мешканець планети вже відчуває подих глобального потепління та зазнає втрат через пасивне ставлення до кліматичної політики", – наголосив Президент.

За його словами, Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку – 2030 та міжнародних кліматичних угод.

"Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди у Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%", – повідомив Володимир Зеленський.

Крім нових зобов’язань за Паризькою угодою, Україна також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики, зазначив Глава держави.

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"Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів", – сказав Президент.

"Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі", – додав він.

Також, за словами Глави держави, триває процес перегляду Енергетичної стратегії України, що передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.

"Ми розпочали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ координуватиме роботу різних органів влади на національному й місцевому рівнях. Україна є й залишатиметься одним з активних і відповідальних учасників глобального процесу боротьби зі зміною клімату й захисту довкілля", – наголосив Президент.

Міжнародний саміт кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit) – 2020 присвячений п'ятій річниці Паризької кліматичної угоди (2015) та підготовці до наступної кліматичної Конференції ООН зі зміни клімату (СОР26), яка відбудеться у Глазго (Велика Британія) у листопаді 2021 року.