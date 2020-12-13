Зеленський про плани України у боротьбі зі зміною клімату: Скорочення викидів парникових газів на 58-64%, розвиток відновлюваної енергетики
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit), який відбувся 12 грудня в онлайнформаті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Саміт має значну політичну вагу для провідних міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та Франції. Цього року в заході взяли участь понад 70 глав держав та урядів, які записали короткі відеозвернення з викладенням "нових та амбіційних" зобов’язань своїх держав за Паризькою кліматичною угодою.
У своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Україна особливо гостро відчула негативний вплив від зміни клімату: у низці регіонів тривала посуха знищила врожай, на сході країни сталися масштабні лісові пожежі, а на заході – руйнівні паводки.
"Кожен мешканець планети вже відчуває подих глобального потепління та зазнає втрат через пасивне ставлення до кліматичної політики", – наголосив Президент.
За його словами, Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку – 2030 та міжнародних кліматичних угод.
"Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди у Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%", – повідомив Володимир Зеленський.
Крім нових зобов’язань за Паризькою угодою, Україна також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики, зазначив Глава держави.
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"Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів", – сказав Президент.
"Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі", – додав він.
Також, за словами Глави держави, триває процес перегляду Енергетичної стратегії України, що передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.
"Ми розпочали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ координуватиме роботу різних органів влади на національному й місцевому рівнях. Україна є й залишатиметься одним з активних і відповідальних учасників глобального процесу боротьби зі зміною клімату й захисту довкілля", – наголосив Президент.
Міжнародний саміт кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit) – 2020 присвячений п'ятій річниці Паризької кліматичної угоди (2015) та підготовці до наступної кліматичної Конференції ООН зі зміни клімату (СОР26), яка відбудеться у Глазго (Велика Британія) у листопаді 2021 року.
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Пора уже его отправлять на межгалактическую конференцию где нибудь на Альфа Центавра.
У нас всі скорочення викидів тільки на папері що побільше отримати по кіотському протоколу
Поэтому пиар, это вся его суть.
А вклад Украины в загрязнение окр. среды настолько мал, что не заметен на фоне Китая, который не собирается ничего снижать. До тех пор пока гиганты не перестанут загрязнять экологию, действия карликов ни к чему не приведут.
Тем более с 2014 у нас промышленность наполовину сдохла и так.
https://www.facebook.com/profile.php?id=1611816180&comment_id=Y29tbWVudDozNjQxNDc3MDU5MjQ1MzQ1XzM2NDE0OTEwMjkyNDM5NDg%3D&__cft__[0]=AZXOw-RSrb0KuqMlRe9jmJlE15_1qKZiM22VeWEm5fs7gwz32h84960_WM6KyW8ElCrbf7dEc8X0QAbKznUuL_ukGQSFVSSytwWywT6PMJQGZivW-tO18XmsIbB5BCAhjWqCuG6C55pPbAhgH_ORaHxfguPUThrOdApk-oZY5Dn2OQ&__tn__=R*F Александр Томин
*****, тепер і клімату пісец....
Казки про "парніковий ефєкт" уже всіх притомили, тут вже острови з пластику і пляшок плавають у Світовому океані, а гальма все про "всємірноє потєплєніє" волають, треба вже платівку міняти
цього нелоха43 хтось зупинить ?
что-что, а слова драматично нанизывать на воздух он великий мастер!
климат он в Украине менять будет! сперва саму Украину сохранить нужно
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1607619996090753?__cft__[0]=AZWlaroppP5JIoelbsCRZ1NjPc-kGtn9NlDKxt392Diz7dMz7pkHF5OyKVGjPYXMnCOxUFuZuayeRa2PuxFNgOQgRfAyksOG_9JBAO5MFTD_ytt-9LnVxrKdV88vFNTdH1-cmcM_hN2M_1hArwP6pLhii0PCxnZf1xnHWCAc1LFG5yL0CWGcsHtJ2MQ8eUfYgwY&__tn__=%2CO%2CP-R 11 декабря, 18:14 ·
НАВКОЛО ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ БУДУЮТЬСЯ ВІТРЯКИ
Нещодавно почала будуватися Дністровська вітрова електростанція потужністю біля 150 МВт у Білгород-Дністровському районі Одеської області і буде вона займати велику площу - майже 100 кв. км. Поки невідомо наскільки вона будє небезпечною для довкілля, особливо для мігруючих птахів, адже таки антропогенні конструкції є дуже небезпечними для пернатих. Але, в Висновку оцінки впливу на довкілля Міндовкілля, сказано, що це: "... небезпечно для рожевих пеліканів, червоноволої казарки, сірого журавля та інш...." по різним і науково не обґрунтованим причинам. http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/881/reports/ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228c4.pdf?fbclid=IwAR32CQ9LinqFskgovTUrJupq4Tvp2WRvikj-V7Sa5Mwemi8L3ZXKfvF8lgk http://eia.menr.gov.ua/.../ce005457c1ff7cb13ab37ba1c28228... Що ж , чиновники погано знають місцевість, погано знають фауну, а скоріше просто лукавлять. Там також написано, що поблизу на відстані до 7 км немає жодної природоохоронної території національного або регіонального значення. Це неправда, тому що відстань від найближчого вітряка до Нижньодністровського нацпарку та заповідного урочища «Дністровські плавні", буде всього лише біля 3 км. І там дійсно багато птахів, які мають активні добові переміщення з березня по листопад в бік вітряків, що створює небезпеку, особливо для рідкісних видів.
Вже зараз можна констатувати, що Дністровська вітрова електростанція, для багатьох видів птахів, буде шкідливою. Вона також докорінно змінить ландшафтний вигляд місцевості і біля водних просторів Дністровського лиману та Нижньодністровського нацпарку, з вікна автобусу на трасі Одеса-Рені, він буде виглядати майже як в Голландії або в Австрії.
https://www.youtube.com/watch?v=U4z1j9qr_P0&feature=emb_logo
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе"
1826 год. А.Пушкин "Евгений Онегин"