Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату
Глобальний надзвичайний стан, на думку генсека ООН, має тривати, поки не буде досягнута вуглецева нейтральність, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.
Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час онлайнсаміту з нагоди п'ятої річниці Паризької кліматичної угоди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Канцлерка Німеччини Анегела Меркель пообіцяла виділити понад 600 мільйонів доларів на підтримку глобальних зусиль по боротьбі зі зміною клімату, заявивши, що "всі держави повинні мати можливість фінансувати необхідні інвестиції в захист клімату".
Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна скоротить викиди на 65% до 2030 року порівняно з рівнем 2005 року.
Нагадаємо, в грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. "Зелена угода" ЄС передбачає кілька напрямків "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, впровадження циркулярної економіки, пошук поновлюваних і нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які стануть альтернативою традиційним вуглецевим природних ресурсів.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=F3_K60Jva9Q Москва в печали: Евросоюз радикально снизит импорт углеводородов
и чем ты отличаешься от кацапни?
СО2 - это "пища" для растений. Он им нужен для выработки углеводов и для пополнения атмосферы Земли кислородом.
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2) Тот факт что Китай освобождён от каких-либо обязательств по данному вопросу, означает что это чисто политическая, диверсионная спецоперация по убийству экономики США и союзников.
У нас уже якраз заборонили пластикові торбинки в магазинах.
З ковідом вернули.
Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
Проще космосу от нас избавиться.
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
вітаємо 4ту технологічну революція, неофеодалізм та новий світовий порядок
масочки та шапочки з фольги усі натягли?
Нас до 2050 року буде 10-ть мільярдів, якщо їжі і вистачить, то прісної води не буде, вся перетвориться в мочу, а опрінювать ніяких ресурсів не вистачить.
Так що повинна бути всеохопна програма, "одна жінка - одна дитина" інакше якіб заходи і заклики недолуга ООН не висувала все ті заклики бо ж.....!
Звідки такі дані - сто мільярдів, а тепер порахуйте скільки потрібно прісної води щоб обслужити сто мльярдів, помножте, в середньому на одного жителя 100 літрів, і відшукайте скільки води в озері Байкал!
Крім того поховати 100 мільярдів потрібно 100 мільярдів домовин, в Індії спалюють, то на спалювання потрібно 1-1,5 куб.метра дров!
А ви кажете 100 мільярдів!!!
Більше 10 мільярдів це буде апокаліпсис для планети Земля!!!
Тільки обмеження народжуваності!!!
остальное от лукавого