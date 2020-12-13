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клімат (178) ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383)

Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату

Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату

Глобальний надзвичайний стан, на думку генсека ООН, має тривати, поки не буде досягнута вуглецева нейтральність, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час онлайнсаміту з нагоди п'ятої річниці Паризької кліматичної угоди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Канцлерка Німеччини Анегела Меркель пообіцяла виділити понад 600 мільйонів доларів на підтримку глобальних зусиль по боротьбі зі зміною клімату, заявивши, що "всі держави повинні мати можливість фінансувати необхідні інвестиції в захист клімату".

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна скоротить викиди на 65% до 2030 року порівняно з рівнем 2005 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш

Нагадаємо, в грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. "Зелена угода" ЄС передбачає кілька напрямків "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, впровадження циркулярної економіки, пошук поновлюваних і нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які стануть альтернативою традиційним вуглецевим природних ресурсів.
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Топ коментарі
+8
Через що ще будете влаштовувати людям надзвичайні стани ?
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13.12.2020 03:26
+7
и шо ето тебя поперло?
и чем ты отличаешься от кацапни?
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13.12.2020 02:45
+7
Любители либерастов-прогрессистов-глобалистов теперь, возможно, поймут что те, кто на Западе называет себя "либералами" (что очень привлекает постсовковых людей, которые думают что западные либерасты и есть те самые "настоящие западники"), просто ведут западное общество к социалистическому раю в стиле Сев. Кореи. Они нагоняют страшилки на людей, вроде "коронавируса", "глобального потепления" или "белого расизма", и под это дело вытягивают из нас остатки денег через растущие налоги (растущие под "святым" предлогом борьбы с "изменением климата"), уничтожают свободу слова (уже уничтожили) и лишающие нас остатков гражданских прав.
Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
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13.12.2020 06:40
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Значит спрос на газ возрастёт. Не удивительно, что немцы упёрлись с СП-2.
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13.12.2020 00:48 Відповісти
Was is does ruzge porka?!
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13.12.2020 01:29 Відповісти
Лягушка по полю der шльоп der шльоп
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13.12.2020 09:51 Відповісти
Европа полный отказ от газа задекларировала, на данный момент россию уже выбросили с долей рынка в Европе безвозвратно, и выкидают далее ПРОСВЕЩАЙСЯ

https://www.youtube.com/watch?v=F3_K60Jva9Q Москва в печали: Евросоюз радикально снизит импорт углеводородов
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13.12.2020 09:31 Відповісти
Йой!
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13.12.2020 00:51 Відповісти
Давайте відмовимось від усього,наприклад від АЕС.Клімат буде змінюватись,як і раніше це було.Клімат ніколи не був однаковим.
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13.12.2020 00:52 Відповісти
Китай, Індія, Росія срати хотіли на ООН і Гутереша.
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13.12.2020 01:28 Відповісти
Не надоело каждый день унижаться?😂🌷
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13.12.2020 02:00 Відповісти
Рюзьгє курва, go away!
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13.12.2020 02:37 Відповісти
Эти черножепые уже не знают как обосновать свою значимость. Одно падло из ВОЗ вещает про короновирус, Этот португалец экологией пугает, весь Оракл заполонили... Бараны.
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13.12.2020 02:30 Відповісти
и шо ето тебя поперло?
и чем ты отличаешься от кацапни?
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13.12.2020 02:45 Відповісти
распилим трилион как уседа...нам 70 вам 30.... и не вякайте....
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13.12.2020 03:01 Відповісти
Через що ще будете влаштовувати людям надзвичайні стани ?
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13.12.2020 03:26 Відповісти
Лечи голову, придурок.
СО2 - это "пища" для растений. Он им нужен для выработки углеводов и для пополнения атмосферы Земли кислородом.
'
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13.12.2020 04:48 Відповісти
1) Климатическое моделирование основано на использовании крайне плохо обусловленных дифференциальных уравнений, решения которых численно неустойчивы. Так что предсказания про три градуса - обычное мошенничество.
2) Тот факт что Китай освобождён от каких-либо обязательств по данному вопросу, означает что это чисто политическая, диверсионная спецоперация по убийству экономики США и союзников.
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13.12.2020 07:30 Відповісти
Відновлюється... (сарказм) Скільки масок і додаткового пластику ...
У нас уже якраз заборонили пластикові торбинки в магазинах.
З ковідом вернули.
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13.12.2020 09:58 Відповісти
А ооновские бездельники всё в облаках летают.
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13.12.2020 05:13 Відповісти
Любители либерастов-прогрессистов-глобалистов теперь, возможно, поймут что те, кто на Западе называет себя "либералами" (что очень привлекает постсовковых людей, которые думают что западные либерасты и есть те самые "настоящие западники"), просто ведут западное общество к социалистическому раю в стиле Сев. Кореи. Они нагоняют страшилки на людей, вроде "коронавируса", "глобального потепления" или "белого расизма", и под это дело вытягивают из нас остатки денег через растущие налоги (растущие под "святым" предлогом борьбы с "изменением климата"), уничтожают свободу слова (уже уничтожили) и лишающие нас остатков гражданских прав.
Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
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13.12.2020 06:40 Відповісти
Песчаные пустыни Саудовской Аравии затопило водой .Мусульмане цитируют слова пророка ,и покроются зелеными лугами и пастбищами земли Аравит к приходу Судного Дня
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13.12.2020 06:42 Відповісти
Единственные, кто хоть что то делает в защиту климата........это арт бюро!!....с полыми волноводами.
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13.12.2020 07:23 Відповісти
И шо ж теперь делать?Одевать вторую маску и куда?
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13.12.2020 07:44 Відповісти
И той же рукой меркель лоббирует северный поток
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13.12.2020 08:09 Відповісти
Странно,вы хотите влять на космос.
Проще космосу от нас избавиться.
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13.12.2020 08:51 Відповісти
Не, я, канеш, понимаю, что ООН доказала свою бестолковость и "безпорадність", и выкинуть сей "наднациональный орган" на помойку Истории - самое оно, "глобальное чрезвычайное положение" - м-м-м, это невероятных размеров афера.
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13.12.2020 09:31 Відповісти
Прежде всего нужно ограничить вырубку леса! Восстановить вырубленные леса! И растения сами приведут уровень углекислого газа в норму
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13.12.2020 09:56 Відповісти
Covid-1984, "Climat Change" => Global Reset
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

вітаємо 4ту технологічну революція, неофеодалізм та новий світовий порядок
масочки та шапочки з фольги усі натягли?
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13.12.2020 10:51 Відповісти
Добре, що Рудого Клоуна, який заперечував глобальне потепління поперли.
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13.12.2020 11:05 Відповісти
Не із того оон розпочинає боротися із глобальним потеплінням!!!
Нас до 2050 року буде 10-ть мільярдів, якщо їжі і вистачить, то прісної води не буде, вся перетвориться в мочу, а опрінювать ніяких ресурсів не вистачить.
Так що повинна бути всеохопна програма, "одна жінка - одна дитина" інакше якіб заходи і заклики недолуга ООН не висувала все ті заклики бо ж.....!
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13.12.2020 11:21 Відповісти
а якщо жінка хоче дві дитини?
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13.12.2020 16:31 Відповісти
А якщо твої діти помруть від спраги, голоду чи температури в 42 грдуси, щасливі будете?
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13.12.2020 19:21 Відповісти
Планета здатна прогодувати і 100 мільярдів людей. Проблема в несправедливому та нерозумному розподілі коштів, ресурсів. Чому ті, хто дуже переживає за кліматичні зміни, не витратить 1% своїх капіталів (мільярди доларів) на відновлення лісів планети?
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13.12.2020 20:35 Відповісти
Таню!!!
Звідки такі дані - сто мільярдів, а тепер порахуйте скільки потрібно прісної води щоб обслужити сто мльярдів, помножте, в середньому на одного жителя 100 літрів, і відшукайте скільки води в озері Байкал!
Крім того поховати 100 мільярдів потрібно 100 мільярдів домовин, в Індії спалюють, то на спалювання потрібно 1-1,5 куб.метра дров!
А ви кажете 100 мільярдів!!!
Більше 10 мільярдів це буде апокаліпсис для планети Земля!!!
Тільки обмеження народжуваності!!!
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14.12.2020 07:30 Відповісти
Гейтсівська маячня. Але добре. Можете не розмножуватись.
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14.12.2020 12:10 Відповісти
...вибачте: ... ваші діти....
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13.12.2020 19:24 Відповісти
А этот дятел до сих пор не понял , что самым большим источником тепла и выбросов вредных веществ являются ,локальные конфликты ,которые идут по всему миру ,. Нужно обеспечить каждую винтовку ,фильтром , и теплоуловителем ,🙄😂 каждый танк и истребитель ,оснастить очищающими системами ,и возобновляемыми источниками энергии , сделать войну экологически чистой 🤫🤦🤣🤣🤣😁
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13.12.2020 14:04 Відповісти
Следующий "карантин" на тему борьбы с общемировым голодом. Еще не объявил ООН? Скоро объявит, в виде последствия борьбы с короновирусом и глобальным потеплением. А там глядишь, и людей поубавится на какой-нибудь миллиард...
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13.12.2020 15:46 Відповісти
читаем Библию по случаю http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/ot.php
остальное от лукавого
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13.12.2020 19:44 Відповісти
 
 