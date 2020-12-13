Гутерриш призывает мир к глобальному чрезвычайному положению из-за проблем климата

Глобальное чрезвычайное положение, по мнению генсека ООН, должно продолжаться, пока не будет достигнута углеродная нейтральность, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как передает издание, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план преобразования Европы на первый климатически-нейтральный континент до 2050 года. "Зеленое соглашение" ЕС предусматривает несколько направлений "зеленой трансформации", включая технологическое развитие промышленности, инновационные подходы к снижению объемов вредных выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение циркулярной экономики, поиск возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые станут альтернативой традиционным углеродным природным ресурсам.

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