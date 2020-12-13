Гутерриш призывает мир к глобальному чрезвычайному положению из-за проблем климата
Глобальное чрезвычайное положение, по мнению генсека ООН, должно продолжаться, пока не будет достигнута углеродная нейтральность, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.
Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Как передает издание, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.
Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план преобразования Европы на первый климатически-нейтральный континент до 2050 года. "Зеленое соглашение" ЕС предусматривает несколько направлений "зеленой трансформации", включая технологическое развитие промышленности, инновационные подходы к снижению объемов вредных выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение циркулярной экономики, поиск возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые станут альтернативой традиционным углеродным природным ресурсам.
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https://www.youtube.com/watch?v=F3_K60Jva9Q Москва в печали: Евросоюз радикально снизит импорт углеводородов
и чем ты отличаешься от кацапни?
СО2 - это "пища" для растений. Он им нужен для выработки углеводов и для пополнения атмосферы Земли кислородом.
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2) Тот факт что Китай освобождён от каких-либо обязательств по данному вопросу, означает что это чисто политическая, диверсионная спецоперация по убийству экономики США и союзников.
У нас уже якраз заборонили пластикові торбинки в магазинах.
З ковідом вернули.
Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
Проще космосу от нас избавиться.
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
вітаємо 4ту технологічну революція, неофеодалізм та новий світовий порядок
масочки та шапочки з фольги усі натягли?
Нас до 2050 року буде 10-ть мільярдів, якщо їжі і вистачить, то прісної води не буде, вся перетвориться в мочу, а опрінювать ніяких ресурсів не вистачить.
Так що повинна бути всеохопна програма, "одна жінка - одна дитина" інакше якіб заходи і заклики недолуга ООН не висувала все ті заклики бо ж.....!
Звідки такі дані - сто мільярдів, а тепер порахуйте скільки потрібно прісної води щоб обслужити сто мльярдів, помножте, в середньому на одного жителя 100 літрів, і відшукайте скільки води в озері Байкал!
Крім того поховати 100 мільярдів потрібно 100 мільярдів домовин, в Індії спалюють, то на спалювання потрібно 1-1,5 куб.метра дров!
А ви кажете 100 мільярдів!!!
Більше 10 мільярдів це буде апокаліпсис для планети Земля!!!
Тільки обмеження народжуваності!!!
остальное от лукавого