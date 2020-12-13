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Гутерриш призывает мир к глобальному чрезвычайному положению из-за проблем климата

Гутерриш призывает мир к глобальному чрезвычайному положению из-за проблем климата

Глобальное чрезвычайное положение, по мнению генсека ООН, должно продолжаться, пока не будет достигнута углеродная нейтральность, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как передает издание, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план преобразования Европы на первый климатически-нейтральный континент до 2050 года. "Зеленое соглашение" ЕС предусматривает несколько направлений "зеленой трансформации", включая технологическое развитие промышленности, инновационные подходы к снижению объемов вредных выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение циркулярной экономики, поиск возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые станут альтернативой традиционным углеродным природным ресурсам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство катастроф 21 века связаны с экстремальными климатическими явлениями, - ООН

Автор: 

климат (164) ООН (4168) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+8
Через що ще будете влаштовувати людям надзвичайні стани ?
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13.12.2020 03:26
+7
и шо ето тебя поперло?
и чем ты отличаешься от кацапни?
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13.12.2020 02:45
+7
Любители либерастов-прогрессистов-глобалистов теперь, возможно, поймут что те, кто на Западе называет себя "либералами" (что очень привлекает постсовковых людей, которые думают что западные либерасты и есть те самые "настоящие западники"), просто ведут западное общество к социалистическому раю в стиле Сев. Кореи. Они нагоняют страшилки на людей, вроде "коронавируса", "глобального потепления" или "белого расизма", и под это дело вытягивают из нас остатки денег через растущие налоги (растущие под "святым" предлогом борьбы с "изменением климата"), уничтожают свободу слова (уже уничтожили) и лишающие нас остатков гражданских прав.
Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
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13.12.2020 06:40
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Значит спрос на газ возрастёт. Не удивительно, что немцы упёрлись с СП-2.
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13.12.2020 00:48 Ответить
Was is does ruzge porka?!
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13.12.2020 01:29 Ответить
Лягушка по полю der шльоп der шльоп
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13.12.2020 09:51 Ответить
Европа полный отказ от газа задекларировала, на данный момент россию уже выбросили с долей рынка в Европе безвозвратно, и выкидают далее ПРОСВЕЩАЙСЯ

https://www.youtube.com/watch?v=F3_K60Jva9Q Москва в печали: Евросоюз радикально снизит импорт углеводородов
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13.12.2020 09:31 Ответить
Йой!
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13.12.2020 00:51 Ответить
Давайте відмовимось від усього,наприклад від АЕС.Клімат буде змінюватись,як і раніше це було.Клімат ніколи не був однаковим.
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13.12.2020 00:52 Ответить
Китай, Індія, Росія срати хотіли на ООН і Гутереша.
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13.12.2020 01:28 Ответить
Не надоело каждый день унижаться?😂🌷
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13.12.2020 02:00 Ответить
Рюзьгє курва, go away!
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13.12.2020 02:37 Ответить
Эти черножепые уже не знают как обосновать свою значимость. Одно падло из ВОЗ вещает про короновирус, Этот португалец экологией пугает, весь Оракл заполонили... Бараны.
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13.12.2020 02:30 Ответить
и шо ето тебя поперло?
и чем ты отличаешься от кацапни?
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13.12.2020 02:45 Ответить
распилим трилион как уседа...нам 70 вам 30.... и не вякайте....
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13.12.2020 03:01 Ответить
Через що ще будете влаштовувати людям надзвичайні стани ?
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13.12.2020 03:26 Ответить
Лечи голову, придурок.
СО2 - это "пища" для растений. Он им нужен для выработки углеводов и для пополнения атмосферы Земли кислородом.
'
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13.12.2020 04:48 Ответить
1) Климатическое моделирование основано на использовании крайне плохо обусловленных дифференциальных уравнений, решения которых численно неустойчивы. Так что предсказания про три градуса - обычное мошенничество.
2) Тот факт что Китай освобождён от каких-либо обязательств по данному вопросу, означает что это чисто политическая, диверсионная спецоперация по убийству экономики США и союзников.
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13.12.2020 07:30 Ответить
Відновлюється... (сарказм) Скільки масок і додаткового пластику ...
У нас уже якраз заборонили пластикові торбинки в магазинах.
З ковідом вернули.
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13.12.2020 09:58 Ответить
А ооновские бездельники всё в облаках летают.
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13.12.2020 05:13 Ответить
Любители либерастов-прогрессистов-глобалистов теперь, возможно, поймут что те, кто на Западе называет себя "либералами" (что очень привлекает постсовковых людей, которые думают что западные либерасты и есть те самые "настоящие западники"), просто ведут западное общество к социалистическому раю в стиле Сев. Кореи. Они нагоняют страшилки на людей, вроде "коронавируса", "глобального потепления" или "белого расизма", и под это дело вытягивают из нас остатки денег через растущие налоги (растущие под "святым" предлогом борьбы с "изменением климата"), уничтожают свободу слова (уже уничтожили) и лишающие нас остатков гражданских прав.
Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
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13.12.2020 06:40 Ответить
Песчаные пустыни Саудовской Аравии затопило водой .Мусульмане цитируют слова пророка ,и покроются зелеными лугами и пастбищами земли Аравит к приходу Судного Дня
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13.12.2020 06:42 Ответить
Единственные, кто хоть что то делает в защиту климата........это арт бюро!!....с полыми волноводами.
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13.12.2020 07:23 Ответить
И шо ж теперь делать?Одевать вторую маску и куда?
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13.12.2020 07:44 Ответить
И той же рукой меркель лоббирует северный поток
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13.12.2020 08:09 Ответить
Странно,вы хотите влять на космос.
Проще космосу от нас избавиться.
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13.12.2020 08:51 Ответить
Не, я, канеш, понимаю, что ООН доказала свою бестолковость и "безпорадність", и выкинуть сей "наднациональный орган" на помойку Истории - самое оно, "глобальное чрезвычайное положение" - м-м-м, это невероятных размеров афера.
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13.12.2020 09:31 Ответить
Прежде всего нужно ограничить вырубку леса! Восстановить вырубленные леса! И растения сами приведут уровень углекислого газа в норму
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13.12.2020 09:56 Ответить
Covid-1984, "Climat Change" => Global Reset
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

вітаємо 4ту технологічну революція, неофеодалізм та новий світовий порядок
масочки та шапочки з фольги усі натягли?
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13.12.2020 10:51 Ответить
Добре, що Рудого Клоуна, який заперечував глобальне потепління поперли.
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13.12.2020 11:05 Ответить
Не із того оон розпочинає боротися із глобальним потеплінням!!!
Нас до 2050 року буде 10-ть мільярдів, якщо їжі і вистачить, то прісної води не буде, вся перетвориться в мочу, а опрінювать ніяких ресурсів не вистачить.
Так що повинна бути всеохопна програма, "одна жінка - одна дитина" інакше якіб заходи і заклики недолуга ООН не висувала все ті заклики бо ж.....!
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13.12.2020 11:21 Ответить
а якщо жінка хоче дві дитини?
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13.12.2020 16:31 Ответить
А якщо твої діти помруть від спраги, голоду чи температури в 42 грдуси, щасливі будете?
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13.12.2020 19:21 Ответить
Планета здатна прогодувати і 100 мільярдів людей. Проблема в несправедливому та нерозумному розподілі коштів, ресурсів. Чому ті, хто дуже переживає за кліматичні зміни, не витратить 1% своїх капіталів (мільярди доларів) на відновлення лісів планети?
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13.12.2020 20:35 Ответить
Таню!!!
Звідки такі дані - сто мільярдів, а тепер порахуйте скільки потрібно прісної води щоб обслужити сто мльярдів, помножте, в середньому на одного жителя 100 літрів, і відшукайте скільки води в озері Байкал!
Крім того поховати 100 мільярдів потрібно 100 мільярдів домовин, в Індії спалюють, то на спалювання потрібно 1-1,5 куб.метра дров!
А ви кажете 100 мільярдів!!!
Більше 10 мільярдів це буде апокаліпсис для планети Земля!!!
Тільки обмеження народжуваності!!!
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14.12.2020 07:30 Ответить
Гейтсівська маячня. Але добре. Можете не розмножуватись.
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14.12.2020 12:10 Ответить
...вибачте: ... ваші діти....
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13.12.2020 19:24 Ответить
А этот дятел до сих пор не понял , что самым большим источником тепла и выбросов вредных веществ являются ,локальные конфликты ,которые идут по всему миру ,. Нужно обеспечить каждую винтовку ,фильтром , и теплоуловителем ,🙄😂 каждый танк и истребитель ,оснастить очищающими системами ,и возобновляемыми источниками энергии , сделать войну экологически чистой 🤫🤦🤣🤣🤣😁
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13.12.2020 14:04 Ответить
Следующий "карантин" на тему борьбы с общемировым голодом. Еще не объявил ООН? Скоро объявит, в виде последствия борьбы с короновирусом и глобальным потеплением. А там глядишь, и людей поубавится на какой-нибудь миллиард...
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13.12.2020 15:46 Ответить
читаем Библию по случаю http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/ot.php
остальное от лукавого
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13.12.2020 19:44 Ответить
 
 