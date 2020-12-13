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Количество жертв коронавируса в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

Количество жертв коронавируса в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

До 1 млн 602 тыс. 500 выросло в мире количество людей, скончавшихся с начала пандемии от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний.

 Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его данным, всего в 191 стране и регионе мира число инфицированных коронавирусом в ночь на воскресенье составило 71 млн 541 тыс. 897, излечились более 46,68 млн.

В Соединенных Штатах, которые продолжают лидировать по числу заболевших и умерших, зафиксировано 16 млн 35 тыс. 537 случаев заражения COVID-19 и 297 тыс. 575 летальных исходов, вылечились 6,1 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились 72 млн 52 тыс. 966 человек, скончались 1 млн 610 тыс. 519, поправились 50,4 млн.

Читайте также: Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 71 млн, свыше 1,59 млн человек умерли

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Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни, в т. ч. 20% от ко-инфекции ВИЧ и туберкулез.
Ну вот, коронавирус уже превзошел туберкулез. Где те ковидиоты, которые недооценивали новый вирус?
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13.12.2020 11:01 Ответить
якщо у великій кількості списувати смерті на будь-яку хворобу, то вона стане "дуже страшною"

наприклад

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.
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13.12.2020 11:05 Ответить
Ну да, и в переполненных отделениях люди дышат через раз с помощью аппаратов для того, чтобы на них что-то там списали ))
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13.12.2020 11:17 Ответить
Дуже переповнені
https://www.youtube.com/watch?v=R0qq2syd50o

https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1288660088164029

І Швеція без карантину вже вимерла. Саме тому на чорну п'ятницю ТРЦ там переповнені, ні масок, ні соц. дистанції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

Тільки чомусь в репортажах журнашльондр з дебіловізору картинка інша. Подобається жерти цю брехливу лапшу? Мабуть, тобі і укол супутником сподобається (хоча етикеточка буде пфайзерівська)
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13.12.2020 13:01 Ответить
А якщо серйозно тих, хто потребує кисню, максимум 0,2% від усіх інфікованих. І закордоном для них давно не використовують ШВЛ (ще з березня), бо там лікарі знають, що ШВЛ ковідних вбиває. І тільки в Україні хитрий та підступний вірус сховав від хворих кисневі концентратори і закрив лікарні (політики та чиновники, звичайно, тут не причому).
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13.12.2020 13:05 Ответить
кацапские троли не унимаются
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13.12.2020 11:30 Ответить
Кацапський Івашка кацапською мовою щось пише про кацапських тролів. Парадокс
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13.12.2020 13:02 Ответить
от алко и табака померло раз в 10 больше.
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13.12.2020 14:13 Ответить
 
 