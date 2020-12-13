Количество жертв коронавируса в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса
До 1 млн 602 тыс. 500 выросло в мире количество людей, скончавшихся с начала пандемии от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний.
Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его данным, всего в 191 стране и регионе мира число инфицированных коронавирусом в ночь на воскресенье составило 71 млн 541 тыс. 897, излечились более 46,68 млн.
В Соединенных Штатах, которые продолжают лидировать по числу заболевших и умерших, зафиксировано 16 млн 35 тыс. 537 случаев заражения COVID-19 и 297 тыс. 575 летальных исходов, вылечились 6,1 млн.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились 72 млн 52 тыс. 966 человек, скончались 1 млн 610 тыс. 519, поправились 50,4 млн.
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Ну вот, коронавирус уже превзошел туберкулез. Где те ковидиоты, которые недооценивали новый вирус?
наприклад
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.
https://www.youtube.com/watch?v=R0qq2syd50o
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1288660088164029
І Швеція без карантину вже вимерла. Саме тому на чорну п'ятницю ТРЦ там переповнені, ні масок, ні соц. дистанції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA
Тільки чомусь в репортажах журнашльондр з дебіловізору картинка інша. Подобається жерти цю брехливу лапшу? Мабуть, тобі і укол супутником сподобається (хоча етикеточка буде пфайзерівська)