Количество жертв коронавируса в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

До 1 млн 602 тыс. 500 выросло в мире количество людей, скончавшихся с начала пандемии от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний.

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его данным, всего в 191 стране и регионе мира число инфицированных коронавирусом в ночь на воскресенье составило 71 млн 541 тыс. 897, излечились более 46,68 млн.

В Соединенных Штатах, которые продолжают лидировать по числу заболевших и умерших, зафиксировано 16 млн 35 тыс. 537 случаев заражения COVID-19 и 297 тыс. 575 летальных исходов, вылечились 6,1 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились 72 млн 52 тыс. 966 человек, скончались 1 млн 610 тыс. 519, поправились 50,4 млн.

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