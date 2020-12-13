Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 1,6 млн - університет Гопкінса

До 1 млн 602 тис. 500 зросла в світі кількість людей, що померли від початку пандемії від пов'язаних з коронавірусом COVID-19 захворювань.

Про це повідомляє американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 058 853 інфікованих на COVID-19, зафіксований 297 801 летальний результат, вилікувалися понад 6,2 млн.

Друге місце посідає Індія, де кількість заражених зросла за минулу добу до 9 857 029, кількість померлих - до 143 019, одужали понад 9,35 млн.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 880 127 хворих, померли 181 123 хворих, видужали понад 6 млн людей

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 206,8. У США на 1 млн жителів померли 919 осіб, в Індії - 103, в Бразилії - 849.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків