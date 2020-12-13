Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 1,6 млн - університет Гопкінса
До 1 млн 602 тис. 500 зросла в світі кількість людей, що померли від початку пандемії від пов'язаних з коронавірусом COVID-19 захворювань.
Про це повідомляє американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 058 853 інфікованих на COVID-19, зафіксований 297 801 летальний результат, вилікувалися понад 6,2 млн.
Друге місце посідає Індія, де кількість заражених зросла за минулу добу до 9 857 029, кількість померлих - до 143 019, одужали понад 9,35 млн.
Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 880 127 хворих, померли 181 123 хворих, видужали понад 6 млн людей
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 206,8. У США на 1 млн жителів померли 919 осіб, в Індії - 103, в Бразилії - 849.
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Ну вот, коронавирус уже превзошел туберкулез. Где те ковидиоты, которые недооценивали новый вирус?
наприклад
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.
https://www.youtube.com/watch?v=R0qq2syd50o
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1288660088164029
І Швеція без карантину вже вимерла. Саме тому на чорну п'ятницю ТРЦ там переповнені, ні масок, ні соц. дистанції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA
Тільки чомусь в репортажах журнашльондр з дебіловізору картинка інша. Подобається жерти цю брехливу лапшу? Мабуть, тобі і укол супутником сподобається (хоча етикеточка буде пфайзерівська)