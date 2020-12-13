В Беларуси на сегодня запланирован "Марш народного обвинения"

В Беларуси в воскресенье, 13 декабря, в полдень стартует очередная акция протеста – "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграмм-канал Nexta.

"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но ещё сильнее – жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра – это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона.

Мы помним все имена репрессированных — и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват. Международное давление в поддержку наших требований нарастает. Прокуратуры других стран открывают дела по универсальной юрисдикции, которые нельзя спустить на тормозах или закрыть звонком прокурору.

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Последние оставшиеся в системе здравомыслящие присоединяются к нашим требованиям (например, через открытое письмо силовиков за честные выборы) либо тоже способствуют правосудию – посредством инициатив вроде ЕКРП. Именно наша настойчивость делает всё это возможным.", — говорится в сообщении.