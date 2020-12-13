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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси на сегодня запланирован "Марш народного обвинения"

В Беларуси на сегодня запланирован

В Беларуси в воскресенье, 13 декабря, в полдень стартует очередная акция протеста – "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграмм-канал Nexta.

"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но ещё сильнее – жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра – это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона.

Мы помним все имена репрессированных — и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват. Международное давление в поддержку наших требований нарастает. Прокуратуры других стран открывают дела по универсальной юрисдикции, которые нельзя спустить на тормозах или закрыть звонком прокурору.

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Последние оставшиеся в системе здравомыслящие присоединяются к нашим требованиям (например, через открытое письмо силовиков за честные выборы) либо тоже способствуют правосудию – посредством инициатив вроде ЕКРП. Именно наша настойчивость делает всё это возможным.", — говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+13
КЛОУНАДА - доколе, Светик?
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13.12.2020 11:32
+9
Як діти мали...
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13.12.2020 11:32
+9
Это уже даже не смешно, Лука- Пуйло слили народный протест наглухо!!
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13.12.2020 11:34
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КЛОУНАДА - доколе, Светик?
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13.12.2020 11:32 Ответить
Пухла надо спросить, а не Светика
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13.12.2020 11:34 Ответить
Клоунада в Україні ,кремлівський балаган 95-ого квартала !!!)))
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13.12.2020 11:35 Ответить
одного поля ягодка, шурик мясляков рулит.
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13.12.2020 11:40 Ответить
Як діти мали...
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13.12.2020 11:32 Ответить
А когда вы уже против Зельки,ермаков,рабиновичей,волошиных,бондаренко,медведчуков,шуфричей,бойко,кивы....и прочей прокацапской нечисти (в самой УКРАИНЕ) по взрослому выйдите? Судя по тому,что даже после оманского зашквара не вышли....то уже никогда.А советы раздавать на Цензор,щеки дуть,рубаху рвать и клаву тискать....это не пример подрожания и путь к победе.
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13.12.2020 12:23 Ответить
Та ніхто вам порад не дає. Невже не зрозуміло, що вас мають просто за посміховисько...
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13.12.2020 12:38 Ответить
Смехове войско это те,кто выбирает того,кто на колени становится перед куйло,чтобы в глаза посмотреть...того,для кого Украина продажная женщина...того,кому эбонитовые палочки на радость...того,кому война гражданская и просто границы отодвинули...того,кто у врага бабусики косил...того,чей хозяин 20 млн.вкладчиков Привата кинул....((
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13.12.2020 12:54 Ответить
Повністю згоден! Чудова характеристика зедебілів.
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13.12.2020 12:57 Ответить
Так по Привату всё началось с Потроха, ведь при нём Беня украл бабло из Привата и разделил между собой и Потрохом.
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13.12.2020 13:21 Ответить
Неуместное сравнение. Персоны которых вы перечислили, да выродки ещё те, но мы их сами выбрали! Ещё раз повторюсь - мы выбрали их САМИ.
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13.12.2020 12:40 Ответить
И мы выбрали сами в 94...Но уже надоел,и давно...несмотря на то ,что ни РАЗУ не позволил оскорбить Беларусь ...ну кроме одного факта...когда назвал русскими...но со знаком качества....можно принять за удачный троллинг лаптей даже...
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13.12.2020 13:01 Ответить
В 94м у вас была возможность выбирать, а сейчас её нет.
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13.12.2020 13:14 Ответить
Да,в 94 Позняк накосячил с русским языком...и люди советовали не поднимать пока вопрос....потом по тихому бел.школы,садики,обучение...постепенно...а он не учел совковость "дружбынародов" в головах старой закалки.Политик должен быть хитрым,типа Пороха.И не успокаивайте себя своим выбором....вам выбрал Беня,тв аналы и сериал слуга народа..такое шило как шмаркля,таки Лука лучше.
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13.12.2020 13:29 Ответить
То что 73 процента украинцев живут телевизором это удручает. Но они сделали этот выбор и хитрый порох поздравил шмарклю с победой. Вот думаю, а случись так на следующих выборах победит порох, зебоб поздравит или нет? Наверное что нет, злой, мелочный, мстительный лепрекон. Нет у него должной черты характера..
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13.12.2020 13:47 Ответить
Думаю, что долго Зебил у власти не продержится. Следющим президентом однозначно будет ЮВТ.
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13.12.2020 13:26 Ответить
В добрий час ,сябри!!)))
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13.12.2020 11:33 Ответить
Это уже даже не смешно, Лука- Пуйло слили народный протест наглухо!!
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13.12.2020 11:34 Ответить
Лука-пуйло с подельницей Светою... - далее по тексту... ЗЫ... а че пуйло у вас - с большой буквы?
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13.12.2020 11:36 Ответить
єто мой Кумир!!!))
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13.12.2020 13:00 Ответить
Чарговая шпацыр на свежым паветры? Зрэшты Луку яны праз гэта не прыбяруць, а вось грамадзяне оздоровяться. Мацыён ён заўсёды нясе карысць здароўю чалавека.
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13.12.2020 11:35 Ответить
У вас, "старый", деменция или контузия?
Лайкаете " как дети малые", а через минуту "в добрый час"
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13.12.2020 11:40 Ответить
Вы натуральна памыляецеся. Я ад усёй душы жадаю грамадзянам Беларусі пазбавіцца ад Рыгоравіча, і ў той жа час мяне весяляць метады нядзельных прагулак на свежым паветры.
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13.12.2020 11:52 Ответить
Когда вы против зельки хоть РАЗ выйдите? За полтора года Слава Украине уже забыть успели....
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13.12.2020 12:13 Ответить
Никада, у него всенародная падтержка
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13.12.2020 12:28 Ответить
У Білорусі на сьогодні запланований "Марш народного звинувачення" - Цензор.НЕТ 2190
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13.12.2020 12:41 Ответить
Ой вэй, Мойша, ви знову здесь! Ви у бархатных штанах? Мойша, Грыгорич ещё не у Ростове? Так чего вы тут пасётесь? Идите паситесь на асфальте, Мойша.
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13.12.2020 12:32 Ответить
Шо уже предыдущие фингалы сошли?
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13.12.2020 11:36 Ответить
Как слить в унитаз шанс скинуть диктатора... Беларуская версия.
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13.12.2020 11:37 Ответить
Три революции у некоторых слиты - ТРИ революции, Карл...
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13.12.2020 11:41 Ответить
Тебе в колхозе виднее, конечно, что и у кого слито... Тут даже спорить не буду.
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13.12.2020 11:43 Ответить
И не надо
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13.12.2020 12:32 Ответить
В чужому оці соломину бачишь......!!!))
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13.12.2020 11:44 Ответить
А третья какая?
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13.12.2020 12:08 Ответить
Некаторыя налiчваюць аж чатыры рэвалюцыi ва Украiне - "На гранiце", Аранжавую", " Годнасьцi", "2019 электаральны падсрачнiк".
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13.12.2020 12:13 Ответить
Вселяких Майданів з 1991 року було понад два десятка !!)))
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13.12.2020 12:17 Ответить
Ну ось нехай некаторыя і налічваюць. "Революція на граніті"-це взагалі 1990 рік. З таким успіхом можна і 1917 приплести.
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13.12.2020 12:34 Ответить
Я не налічую,а приймав в них участь!! Починалось з робітничих страйків 1989 р. !!!)))
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13.12.2020 12:44 Ответить
І це пише той, хто не в змозі навіть одну довести до логічного кінця.
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13.12.2020 12:15 Ответить
Беларусы робяць усе грунтоу'на - нам мала "сраку на залатым унiтазе змянiць". Кыргызкi i украiнскi вопыт нельга назваць станоу'чым - ен не прывеу' да значных дэмакратычных змен. У палiтыцы застаюцца адны - i тыя кланы. А беларуская рэвалюцыя зусiм не зкончана - вас беларусы яшчэ не раз прыемна здзiвяць. Будзеце яшчэ зайдросьцiць...
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13.12.2020 12:26 Ответить
Нагадай скільки ви вже років грунтовно це робите? З 1994?
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13.12.2020 12:35 Ответить
На моей памяти пятая попытка.Но дело не в том,чтобы построить дом и завалить его.А чтобы ростроить и жить в нём.Но вы по детски ушли от ответа.Когда выйдите против Зели хоть ОДИН раз?(
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13.12.2020 12:43 Ответить
І минуло лише чверть століття. Проти клоуна, на мою особисту думку, виходити ще дуже зарано. Ну по перше він є відрижка демократії, та обраний абсолютно у законний спосіб. А по друге оті довбануті 73% мають вилікуватися від популізму. А це, на жаль, робиться лише через власні шишки. Але поволі процес вже пішов.
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13.12.2020 12:52 Ответить
2020 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Рыгора Лукашэнка.

2030 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата і дзядуля з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Віктара Лукашэнкі.

2040 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата, дзядуля і прадзядуля з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Дзмітрыя Лукашэнкі.

2050 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата з дзядулем і з партрэтамі прадзеды i прапрадедушки, з сябрамі. Хочуць прыбраць цара Мікалая Лукашэнкі.
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13.12.2020 12:52 Ответить
Твой вясковы гумар, няу'далы жарт не выратуе нават мова - блытаешся у' iменах (якi, нах, Рыгор). Нельга палiтычны жарт строiць на асабiстых здагадках цi жаданнях.
А вось у цябе "у хаце" - дэкрымiналiзацыя незаконнага збагашчэння, аднау'ленне беркутнi на пасадах з выплатай грошай, рост рэйтынгу АПЗЖ.
Як кажуць - "у хаце павешанага не успамiнаюць вяроу'ку".
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13.12.2020 13:17 Ответить
Если мне не изменяет память вы в 2013 году очень часто стебались с нашего Майдан и людей, которые там погибали. Так что завали хлебало именно в этом месте, дружище беларус.
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13.12.2020 13:31 Ответить
Он и сейчас стебаетмя. Ведь у него свой путь. Путь воскресного моциона на протяжении 26 лет. А потом они сами привыкнут. Как за 26 лет привыкли к Луке. И, что то им теперь в нём не по вкусу. Ростили ростили квитку усатую и не повкусу теперь им. ВЫРАСТИЛИ? ЖРИТЕ.
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13.12.2020 13:37 Ответить
На яком "стебались" рэсурсе, лапаць?!
Ты хлусiш, чмо!
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13.12.2020 13:38 Ответить
Я всегда правду говорю. Просто сення весь протест одна бабка с кастюлей(зеленой)разогнала.
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13.12.2020 15:17 Ответить
Как бы вас моя недвижимость не должна волновать(как и кот). Да, я женат и жалею, что это не указал раньше, вселив в вас ложные надежды. Над Майданом я никогда не смеялся, это дело украинцев. А вот над жалкой пародией майдана не грех посмеяться. Анекдот от Старого Зольдата мне очень понравился, читал подобную версию на онлайнере, но этот вариант краше.
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13.12.2020 15:35 Ответить
Да, а что за причины, по которым вы боитесь сюда заходить?
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13.12.2020 16:10 Ответить
Чым дрэнны гумар? Праўдай? Виже вам праўда не паводле гусце. Ня хочаце праверыць збогачення сыноў Лукі і яго атачэння? Не? А чаму ўласна? Або ў Лукі і яго выкідкаў толькі па пары цыраваць шкарпэтак у вочках еўрапейскіх банкаў якія захоўваюцца?
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13.12.2020 13:35 Ответить
І імёны я не блытаю. Лука ён мне регианалов Янака нагадвае. Мы іх у сябе Рыгами называем. Ад слова рыгать. Як убачыў ці пачуў регианала (опзжиста, слугу народа, голосяшего, старую колясочницу, баязьліва-злодзеяў таго палкоўніка З мяшком і іншых туліўся садовых), так адразу і ванітавы рэфлекс з'яўляецца.

За пазней працяг адказу прабачце. Адцягнулі. Ёлку ставіў і гірлянды вешаў.
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13.12.2020 14:25 Ответить
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13.12.2020 15:21 Ответить
Перечислите ВСЕ три, Витя.
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13.12.2020 12:33 Ответить
Цветы были , шары были, наверное сегодня с ЗЕЛЁНКОЙ пойдут
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13.12.2020 11:39 Ответить
Не, сегодня операция с тряпочкой - в нее родимую сказать, мол, обвиняю.
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13.12.2020 11:42 Ответить
Вас,порноактрисвы,Зелька снова из борделя выпустил....
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13.12.2020 12:08 Ответить
Брате, вас пан Админ может умножить на ноль за то, шо вы перешли на личность. Рекомендую придерживаться темы.
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13.12.2020 12:12 Ответить
А вас за то что вы оскорбляете ВЕСЬ Беларуский Народ....что кратно хуже.Да,а я доношу лично каждому самовлюбленному пингвину,типа Вас.И считаю себя украинцем больше,чем 73 % граждан с укр.паспортом,кот.проголо овали за того,кого куйло
попросило...абы не Порошенко...уверен это честнее даже...Слава Украине!!!
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13.12.2020 12:38 Ответить
Маршируй не маршируй....
Админ здания занимать нужно...
А так и дальше вас по одному выдергивать будут... эх сябры...
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13.12.2020 11:43 Ответить
Сегодня Лукашенко точно сдастся!
Или какие уроки вынесены из прошлых протестов.
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13.12.2020 11:43 Ответить
терпець у предпринимателей Украины похоже закончился... они переходят в политическую площадь, 15го назревает новый майдан по смене режима зеленского и всех его воров коррупционеров 95го квартала

https://www.youtube.com/watch?v=FhWG7CMGbY4
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13.12.2020 11:47 Ответить
доведут таракана до инфаркта? "бацька" насколько тупорылый, кондовый, возлюбивший трон.., что не сдастся... пока не дадут между рог...
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13.12.2020 11:49 Ответить
Цирк на дротi продовжується, мені це нагадує мексіканський серіал на 525 серій
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13.12.2020 12:01 Ответить
"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но ещё сильнее - жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра - это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона." - это жопа, господа... мне кажется , что это Маяковский!!!)))
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13.12.2020 12:03 Ответить
Измором берут луку и *****.
Украинцам понадобилось 90 дней Майдана, чтобы Янукович сбежал.
Сябрам нужно 90 суббот-воскресений - это около года.
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13.12.2020 12:22 Ответить
За это время все активные участники, кто не свалит за заграницу, будут сидеть в каталажке, а пассивные - смирятся и будут бояться лишнее слово сказать.
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13.12.2020 12:47 Ответить
Тупорылость "бацьки" не имеет границ, по этой причине он непредсказуем... Исходя из дремучести и консервативности белорусов, победа на выборах безусловно была его, но животное желание иметь не 50+ %, а показать что он имеет чуть ли не 90% сгубила колхозного фюрера... так надругаться над собственным народом могут только диктароры африки, азии... и Белоруси... теперь в случае перевыборов, усатый таракан понимает, даже те кто отдавал за его голоса отвернулись от него. - это будет полный провал, крах и развал трона... на который фантазировался отпрыск урода - колик.
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13.12.2020 12:33 Ответить
Всі народні протести в Білорусі завдяки кацапським "братушкам" і чисельній агентурі йдуть "у свисток", а в Україні навіть і свисток у народа с3,14..дили
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13.12.2020 12:52 Ответить
Какая креативная фантазия у девушки, безбедно проживающей в Литве. Нужно всего лишь придумать прикольное название избиению белорусов на следующих выходных.
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13.12.2020 14:34 Ответить
 
 