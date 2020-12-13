В Беларуси на сегодня запланирован "Марш народного обвинения"
В Беларуси в воскресенье, 13 декабря, в полдень стартует очередная акция протеста – "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграмм-канал Nexta.
"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но ещё сильнее – жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра – это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона.
Мы помним все имена репрессированных — и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват. Международное давление в поддержку наших требований нарастает. Прокуратуры других стран открывают дела по универсальной юрисдикции, которые нельзя спустить на тормозах или закрыть звонком прокурору.
Последние оставшиеся в системе здравомыслящие присоединяются к нашим требованиям (например, через открытое письмо силовиков за честные выборы) либо тоже способствуют правосудию – посредством инициатив вроде ЕКРП. Именно наша настойчивость делает всё это возможным.", — говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Лайкаете " как дети малые", а через минуту "в добрый час"
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Рыгора Лукашэнка.
2030 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата і дзядуля з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Віктара Лукашэнкі.
2040 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата, дзядуля і прадзядуля з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Дзмітрыя Лукашэнкі.
2050 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата з дзядулем і з партрэтамі прадзеды i прапрадедушки, з сябрамі. Хочуць прыбраць цара Мікалая Лукашэнкі.
А вось у цябе "у хаце" - дэкрымiналiзацыя незаконнага збагашчэння, аднау'ленне беркутнi на пасадах з выплатай грошай, рост рэйтынгу АПЗЖ.
Як кажуць - "у хаце павешанага не успамiнаюць вяроу'ку".
Ты хлусiш, чмо!
За пазней працяг адказу прабачце. Адцягнулі. Ёлку ставіў і гірлянды вешаў.
попросило...абы не Порошенко...уверен это честнее даже...Слава Украине!!!
Админ здания занимать нужно...
А так и дальше вас по одному выдергивать будут... эх сябры...
Или какие уроки вынесены из прошлых протестов.
https://www.youtube.com/watch?v=FhWG7CMGbY4
Украинцам понадобилось 90 дней Майдана, чтобы Янукович сбежал.
Сябрам нужно 90 суббот-воскресений - это около года.