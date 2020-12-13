У Білорусі на сьогодні заплановано "Марш народного звинувачення"
У Білорусі в неділю, 13 грудня, опівдні стартує чергова акція протесту - "Марш народного звинувачення", спрямований проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал Nexta.
"У багатій палітрі емоцій у кожного з нас є і страх, і втома, але ще сильніше - жага справедливості. Вихід кожного з нас завтра - це відмова підкорятися насильству і брехні. Це ще один крок до нової країни, в якій буде цінуватися кожен. Ця вимога справедливості й закону.
Ми пам'ятаємо все імена репресованих - і назвемо кожне ім'я тих, хто в репресіях винен. Міжнародний тиск на підтримку наших вимог наростає. Прокуратури інших країн відкривають справи з універсальної юрисдикції, які не можна спустити на гальмах або закрити дзвінком прокурора.
Останні залишилися в системі розсудливі приєднуються до наших вимог (наприклад, через відкритий лист силовиків за чесні вибори) або теж сприяють правосуддю - за допомогою ініціатив на кшталт ЕКРП. Саме наша наполегливість робить все це можливим", - говориться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Лайкаете " как дети малые", а через минуту "в добрый час"
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Рыгора Лукашэнка.
2030 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата і дзядуля з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Віктара Лукашэнкі.
2040 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата, дзядуля і прадзядуля з сябрамі. Хочуць прыбраць з пасады прэзідэнта Дзмітрыя Лукашэнкі.
2050 год. Менск. Нядзелю.
- Мама, а хто гэта там ходзіць па вуліцы ўзад наперад? - Гэта твой тата з дзядулем і з партрэтамі прадзеды i прапрадедушки, з сябрамі. Хочуць прыбраць цара Мікалая Лукашэнкі.
А вось у цябе "у хаце" - дэкрымiналiзацыя незаконнага збагашчэння, аднау'ленне беркутнi на пасадах з выплатай грошай, рост рэйтынгу АПЗЖ.
Як кажуць - "у хаце павешанага не успамiнаюць вяроу'ку".
Ты хлусiш, чмо!
За пазней працяг адказу прабачце. Адцягнулі. Ёлку ставіў і гірлянды вешаў.
попросило...абы не Порошенко...уверен это честнее даже...Слава Украине!!!
Админ здания занимать нужно...
А так и дальше вас по одному выдергивать будут... эх сябры...
Или какие уроки вынесены из прошлых протестов.
https://www.youtube.com/watch?v=FhWG7CMGbY4
Украинцам понадобилось 90 дней Майдана, чтобы Янукович сбежал.
Сябрам нужно 90 суббот-воскресений - это около года.