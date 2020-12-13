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Ликвидирован пожар на Змиевской ТЭС, - ГСЧС. ФОТО

Ликвидирован пожар на Змиевской ТЭС, - ГСЧС. ФОТО

13 декабря в 1:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Харьковской области.

Согласно сообщению, после прибытия спасателей было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы.

Площадь пожара составляла 50 кв.м. В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 08:36 13 декабря.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара, а также обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, в настоящее время устанавливаются.

Ликвидирован пожар на Змиевской ТЭС, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар на Змиевской ТЭС, - ГСЧС 02

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