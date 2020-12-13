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Установлена личность погибшего при пожаре в историческом здании Полтавы, - полиция

Установлена личность погибшего при пожаре в историческом здании Полтавы, - полиция

Полиция Полтавы идентифицировала личность погибшего, тело которого было обнаружено 9 декабря после ликвидации пожара в здании бывшего кинотеатра им.Котляревского в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Полтавской области.

"Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный молодой человек, 1993 года рождения", - отметили в полиции.

Кроме этого подчеркивается, что в настоящее время следователи выясняют, каким образом полтавчанин попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о пожаре в историческом здании в центре Полтавы. Данный инцидент произошел  9 декабря около 4 утра. По данному факту возбуждено уголовное производство. 

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Імператор Нерон спалив Рим, полтавський заради слави спалив історичну будівлю в Полтаві?
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13.12.2020 09:41 Ответить
То треба тих чинуш пересажать, які дали дозвіл на розміщення забігайлівок і наливайок в тій будівлі!
Якщо влада Полтави не може навести ладу із бродячими псами на території міста, то нахрін така влада потрібна!!!
Перетворили місто на собачник, куди не підеш зграї собак вагою по 20 кілограмів і саме собаче лайно!!!
І за кого б не голосував один хрін!, воно ім ні на х...не треба!!!
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13.12.2020 11:38 Ответить
 
 