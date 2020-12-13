Ліквідовано пожежу на Зміївській ТЕС, - ДСНС. ФОТО
13 грудня в 1:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на Зміївській ТЕС ПАТ "Центренерго".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС у Харківській області.
Згадно з оголошенням, після прибуття було встановлено, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів та відбулося підвищення температури в 4-х бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв.м.
О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36 . Постраждалих немає.
Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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