Чернобыльский заповедник добавили в базу природоохранных территорий мира
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник добавлен в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, мировая база данных о заповедных и природоохранных территориях - полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях, информирует Цензор.НЕТ.
Это совместный проект между Программой ООН по охране окружающей среды и Международным союзом охраны природы (МСОП), которым руководит Всемирный центр мониторинга заповедника природоохранной программы ООН (UNEP-WCMC).
"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и всей Украины. Ведь она приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых ею в сфере охраны окружающей среды!", - отметили в заповеднике.
Кроме того, теперь WDPA будет предоставлять пользователям информацию о Чернобыльском заповеднике.
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В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".
Ukrinform
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