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заповедник (154) Чернобыль (512)

Чернобыльский заповедник добавили в базу природоохранных территорий мира

Чернобыльский заповедник добавили в базу природоохранных территорий мира

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник добавлен в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, мировая база данных о заповедных и природоохранных территориях - полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях, информирует Цензор.НЕТ.

Это совместный проект между Программой ООН по охране окружающей среды и Международным союзом охраны природы (МСОП), которым руководит Всемирный центр мониторинга заповедника природоохранной программы ООН (UNEP-WCMC).

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и всей Украины. Ведь она приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых ею в сфере охраны окружающей среды!", - отметили в заповеднике.

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Кроме того, теперь WDPA будет предоставлять пользователям информацию о Чернобыльском заповеднике.

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Топ комментарии
+10
Яскравий приклад ,Крим відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!)))
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13.12.2020 19:18
+8
где прекращается деятельность человека - природа восстанавливается
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13.12.2020 19:15
+4
Сама шкідлива істота на Землі ,це гомо, буцімто розумна !!!))))
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13.12.2020 19:20
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Це що ,розплідник мутантів ??)))
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13.12.2020 19:11 Ответить
Ага. Псевдособаки, контролери, бюрери та кровосісі.
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14.12.2020 01:29 Ответить
Ще не вирубали ?
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13.12.2020 19:13 Ответить
где прекращается деятельность человека - природа восстанавливается
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13.12.2020 19:15 Ответить
Яскравий приклад ,Крим відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!)))
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13.12.2020 19:18 Ответить
ну так уничтожить людей и природа будет жить и развиваться...
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13.12.2020 19:18 Ответить
Сама шкідлива істота на Землі ,це гомо, буцімто розумна !!!))))
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13.12.2020 19:20 Ответить
ну это философия ессно, просто бачу як в нашому районі вивозять ліс, що вже жартують - скоро будемо дулі показувати сусідньому селу, випиляють і буде як в степу)
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13.12.2020 19:53 Ответить
Когда-тов Израиле один подросток спросил меня, откуда я. Я ответил "Украина", но он не мог понять, где это. Тогда я сказал "Чернобыль". Чувак понимающе закивал.
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13.12.2020 19:24 Ответить
Хрєнова асоціація !!!)))
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13.12.2020 19:29 Ответить
Ну що поробиш, якщо нашу країну на весь світ пропіарив лише серіал "Чорнобиль")))
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13.12.2020 19:34 Ответить
У 1975 р. в Угорщині Україна асоціювалась з Динамо Київ ,Кубок кубків ,Динамо-Ференцварош , 3:0 !!)))
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13.12.2020 19:39 Ответить
Ще зеленого віслюка в Червону Книгу залишилося внести
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13.12.2020 19:47 Ответить
Гомо,але не сапієнс !!))
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13.12.2020 19:49 Ответить
хорошее новости с московии .

В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".
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13.12.2020 19:50 Ответить
Какое страшное самоубийство!
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13.12.2020 20:17 Ответить
скоро лишний раз и не пукнешь...

Ukrinform

Україна прагне досягти нульового викиду вуглекислого газу - Зеленський

Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу - Цензор.НЕТ 7892
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13.12.2020 20:24 Ответить
Чорнобильська зона - яскрава ілюстрація того, як оживає природа, коли відсутня людина. Люди занадто експлуатують природу. Може, вірус - це відповідь?
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13.12.2020 21:40 Ответить
 
 