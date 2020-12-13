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Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу

Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додано в базу природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area.

Як повідомили в пресслужбі заповідника, світова база даних про заповідні та природоохоронні території - найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території, інформує Цензор.НЕТ.

Це спільний проєкт між Програмою ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП), яким керує Світовий центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН (UNEP-WCMC).

"Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу - дуже важлива подія не тільки для заповідника, а й усієї України. Адже це наближає  нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля", - зазначили в заповіднику.

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Крім того, тепер WDPA надаватиме користувачам інформацію про Чорнобильський заповідник.
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Топ коментарі
+10
Яскравий приклад ,Крим відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!)))
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13.12.2020 19:18
+8
где прекращается деятельность человека - природа восстанавливается
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13.12.2020 19:15
+4
Сама шкідлива істота на Землі ,це гомо, буцімто розумна !!!))))
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13.12.2020 19:20
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Це що ,розплідник мутантів ??)))
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13.12.2020 19:11 Відповісти
Ага. Псевдособаки, контролери, бюрери та кровосісі.
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14.12.2020 01:29 Відповісти
Ще не вирубали ?
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13.12.2020 19:13 Відповісти
где прекращается деятельность человека - природа восстанавливается
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13.12.2020 19:15 Відповісти
Яскравий приклад ,Крим відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!)))
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13.12.2020 19:18 Відповісти
ну так уничтожить людей и природа будет жить и развиваться...
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13.12.2020 19:18 Відповісти
Сама шкідлива істота на Землі ,це гомо, буцімто розумна !!!))))
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13.12.2020 19:20 Відповісти
ну это философия ессно, просто бачу як в нашому районі вивозять ліс, що вже жартують - скоро будемо дулі показувати сусідньому селу, випиляють і буде як в степу)
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13.12.2020 19:53 Відповісти
Когда-тов Израиле один подросток спросил меня, откуда я. Я ответил "Украина", но он не мог понять, где это. Тогда я сказал "Чернобыль". Чувак понимающе закивал.
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13.12.2020 19:24 Відповісти
Хрєнова асоціація !!!)))
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13.12.2020 19:29 Відповісти
Ну що поробиш, якщо нашу країну на весь світ пропіарив лише серіал "Чорнобиль")))
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13.12.2020 19:34 Відповісти
У 1975 р. в Угорщині Україна асоціювалась з Динамо Київ ,Кубок кубків ,Динамо-Ференцварош , 3:0 !!)))
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13.12.2020 19:39 Відповісти
Ще зеленого віслюка в Червону Книгу залишилося внести
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13.12.2020 19:47 Відповісти
Гомо,але не сапієнс !!))
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13.12.2020 19:49 Відповісти
хорошее новости с московии .

В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".
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13.12.2020 19:50 Відповісти
Какое страшное самоубийство!
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13.12.2020 20:17 Відповісти
скоро лишний раз и не пукнешь...

Ukrinform

Україна прагне досягти нульового викиду вуглекислого газу - Зеленський

Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу - Цензор.НЕТ 7892
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13.12.2020 20:24 Відповісти
Чорнобильська зона - яскрава ілюстрація того, як оживає природа, коли відсутня людина. Люди занадто експлуатують природу. Може, вірус - це відповідь?
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13.12.2020 21:40 Відповісти
 
 