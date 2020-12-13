Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додано в базу природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area.
Як повідомили в пресслужбі заповідника, світова база даних про заповідні та природоохоронні території - найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території, інформує Цензор.НЕТ.
Це спільний проєкт між Програмою ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП), яким керує Світовий центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН (UNEP-WCMC).
"Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу - дуже важлива подія не тільки для заповідника, а й усієї України. Адже це наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля", - зазначили в заповіднику.
Крім того, тепер WDPA надаватиме користувачам інформацію про Чорнобильський заповідник.
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В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".
Ukrinform
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