Двое рыбаков провалились под лед и погибли на Днепропетровщине
На реке Базавлук в селе Александровка Криничанского района Днепропетровской области во время рыбалки провалились под лед два человека.
Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тела погибших мужчин 50 и 69 лет обнаружили в 10 метрах от берега. С помощью лодки и веревки их доставили к берегу.
На месте происшествия работали спасатели. Тела погибших отвезли на судмедэкспертизу.
Топ комментарии
+8 mrSmith
показать весь комментарий13.12.2020 20:17
+8 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Владимир Аааааа
показать весь комментарий13.12.2020 20:29
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Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
Но на форуме Цензора и 1,5 часа прокатывает.