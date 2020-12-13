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Днепропетровщина (3507) смерть (9176) ГСЧС (4846)

Двое рыбаков провалились под лед и погибли на Днепропетровщине

Двое рыбаков провалились под лед и погибли на Днепропетровщине

На реке Базавлук в селе Александровка Криничанского района Днепропетровской области во время рыбалки провалились под лед два человека.

Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тела погибших мужчин 50 и 69 лет обнаружили в 10 метрах от берега. С помощью лодки и веревки их доставили к берегу.

На месте происшествия работали спасатели. Тела погибших отвезли на судмедэкспертизу.

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Топ комментарии
+8
Открыли сезон!
Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
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13.12.2020 20:17
+8
там жеж того льда......ну как жеж так??? ну не мальчики ж...
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13.12.2020 20:23
+5
Шкода дядьків.Безпека понад усе.
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13.12.2020 20:29
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убежали от короновируса,но нашли другое...
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13.12.2020 20:15 Ответить
На корм ракам не досталось.Ох уж это хобби рыболовство.
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13.12.2020 21:17 Ответить
надо добавлять - зимнее
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13.12.2020 21:19 Ответить
Открыли сезон!
Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
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13.12.2020 20:17 Ответить
Если ворона бегает по льду - можна рыбачить.
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13.12.2020 21:46 Ответить
там жеж того льда......ну как жеж так??? ну не мальчики ж...
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13.12.2020 20:23 Ответить
Шкода дядьків.Безпека понад усе.
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13.12.2020 20:29 Ответить
Нічого проти зимової рибалки не маю, але не розумію тих хто заради задоволення впіймати якогось піскаря, так безглуздо ризикують своїм життям...
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13.12.2020 20:32 Ответить
А тих хто пірнає з аквалангом, лізе в гори,змагається в автоперегонах також не розумієте?
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14.12.2020 01:03 Ответить
Я за здоровий спосіб життя. Якщо вже й ********* зимову рибалку, то дочекайся коли стане надійний лід, а в гори лізь тоді як погда дозволяє, в автоперегонах забезпеч себе надійними засобами захисту. Треба ж не тільки про себе думати, а й про те, що в тебе є сім'я дружина малі діти яких треба не тільки вилупити, а ще й виростити і не просто вигодувати, а виховати, дати освіту та хоч трохи допомогти стати на ноги... Ось я про що.
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14.12.2020 21:17 Ответить
я 1,5 години в воді був в січні 2018, дякую діду ,що викликав допомогу ! вже б 3 роки як раки з'їли ...
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13.12.2020 20:52 Ответить
Дозвольте спитати, як враження? Чому не вдалося вибратися самому?
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13.12.2020 20:56 Ответить
відчуття другого народження ! не вдалося вибратись бо крига виявилась дуже тонкою , і не правильно вибрав напрямок виходу . чотири рази залазив на кригу і знов провалювався ,водоросли не дали воді гарно замерзнути . а причина занадто самовпевнений був і не перевірив товщину криги .
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13.12.2020 22:16 Ответить
І як? Часто на зимову риболовлю тепер їздите?
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13.12.2020 21:14 Ответить
звичайно ! тільки сильно пальці мерзнуть .
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13.12.2020 22:18 Ответить
Бувають же дива! Добре, що трапився той дід, добре, що вціліли, а не згинули від переохолодження. То живіть довго і не хворійте! Не дарма ж Вас Господь зберіг!
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13.12.2020 21:26 Ответить
дід теж ловив рибу . в нього сили немає врятувати ( в ливарні все життя працював) тож викликав допомогу ! зараз він для мене хрещений батько !
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13.12.2020 22:22 Ответить
Нехай і надалі Вам щастить, а дідусеві - ще пожити без болячок і діждатись кращих часів!
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14.12.2020 00:18 Ответить
дякую ! Вам теж міцного здоров'я !
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14.12.2020 00:39 Ответить
В полынье пр Т воды +3+5 переохлаждение наступит через 10 мин.
Но на форуме Цензора и 1,5 часа прокатывает.
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13.12.2020 21:39 Ответить
ти був в подібній ситуації ? будеш поділишся враженнями ! до речі в воді було теплійше бо обморозив лише руки .
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13.12.2020 22:26 Ответить
Зараз сезон для таких індивідів- одні під лід, а інші в горах губитися ,дорослі люди вроді як.
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13.12.2020 20:53 Ответить
Это синька.
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13.12.2020 21:34 Ответить
дурак погибель себе всегда найдёт .
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13.12.2020 22:22 Ответить
Какой лед? Он едва появился. Вот уж воистину сила разума от возраста не зависит...
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13.12.2020 23:10 Ответить
Все домашние хомячки уже отписались? Зимняя рыбалка тот же спорт. Многие рыбачат по первому льду. Да, это рискованное занятие. Но в селах для многих мужиков зимняя рыбалка - единственное развлечение. Да, должны были идти с веревками, должны были перестраховываться... Но это то же, что упрекать водителя в езде на автомобиле... Земля пухом мужикам...
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14.12.2020 00:13 Ответить
 
 