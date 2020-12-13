Двоє рибалок провалилися під лід і загинули на Дніпропетровщині

На річці Базавлук у селі Олександрівка Криничанського району Дніпропетровської області під час риболовлі провалилися під лід дві людини.

Про це повідомив у фейсбуці начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіла загиблих чоловіків (50 і 69 років) виявили за 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки їх доставили до берега.

На місці події працювали рятувальники. Тіла загиблих відвезли на судмедекспертизу.

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