Двоє рибалок провалилися під лід і загинули на Дніпропетровщині
На річці Базавлук у селі Олександрівка Криничанського району Дніпропетровської області під час риболовлі провалилися під лід дві людини.
Про це повідомив у фейсбуці начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тіла загиблих чоловіків (50 і 69 років) виявили за 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки їх доставили до берега.
На місці події працювали рятувальники. Тіла загиблих відвезли на судмедекспертизу.
Топ коментарі
+8 mrSmith
показати весь коментар13.12.2020 20:17
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.12.2020 20:23
+5 Владимир Аааааа
показати весь коментар13.12.2020 20:29
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Будь ласка, зачекайте...
Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
Но на форуме Цензора и 1,5 часа прокатывает.