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Дніпропетровщина (3261) смерть (6707) ДСНС (4982)

Двоє рибалок провалилися під лід і загинули на Дніпропетровщині

Двоє рибалок провалилися під лід і загинули на Дніпропетровщині

На річці Базавлук у селі Олександрівка Криничанського району Дніпропетровської області під час риболовлі провалилися під лід дві людини.

Про це повідомив у фейсбуці начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіла загиблих чоловіків (50 і 69 років) виявили за 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки їх доставили до берега.

На місці події працювали рятувальники. Тіла загиблих відвезли на судмедекспертизу.

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Топ коментарі
+8
Открыли сезон!
Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
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13.12.2020 20:17
+8
там жеж того льда......ну как жеж так??? ну не мальчики ж...
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13.12.2020 20:23
+5
Шкода дядьків.Безпека понад усе.
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13.12.2020 20:29
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убежали от короновируса,но нашли другое...
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13.12.2020 20:15 Відповісти
На корм ракам не досталось.Ох уж это хобби рыболовство.
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13.12.2020 21:17 Відповісти
надо добавлять - зимнее
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13.12.2020 21:19 Відповісти
Открыли сезон!
Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
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13.12.2020 20:17 Відповісти
Если ворона бегает по льду - можна рыбачить.
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13.12.2020 21:46 Відповісти
там жеж того льда......ну как жеж так??? ну не мальчики ж...
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13.12.2020 20:23 Відповісти
Шкода дядьків.Безпека понад усе.
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13.12.2020 20:29 Відповісти
Нічого проти зимової рибалки не маю, але не розумію тих хто заради задоволення впіймати якогось піскаря, так безглуздо ризикують своїм життям...
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13.12.2020 20:32 Відповісти
А тих хто пірнає з аквалангом, лізе в гори,змагається в автоперегонах також не розумієте?
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14.12.2020 01:03 Відповісти
Я за здоровий спосіб життя. Якщо вже й ********* зимову рибалку, то дочекайся коли стане надійний лід, а в гори лізь тоді як погда дозволяє, в автоперегонах забезпеч себе надійними засобами захисту. Треба ж не тільки про себе думати, а й про те, що в тебе є сім'я дружина малі діти яких треба не тільки вилупити, а ще й виростити і не просто вигодувати, а виховати, дати освіту та хоч трохи допомогти стати на ноги... Ось я про що.
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14.12.2020 21:17 Відповісти
я 1,5 години в воді був в січні 2018, дякую діду ,що викликав допомогу ! вже б 3 роки як раки з'їли ...
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13.12.2020 20:52 Відповісти
Дозвольте спитати, як враження? Чому не вдалося вибратися самому?
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13.12.2020 20:56 Відповісти
відчуття другого народження ! не вдалося вибратись бо крига виявилась дуже тонкою , і не правильно вибрав напрямок виходу . чотири рази залазив на кригу і знов провалювався ,водоросли не дали воді гарно замерзнути . а причина занадто самовпевнений був і не перевірив товщину криги .
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13.12.2020 22:16 Відповісти
І як? Часто на зимову риболовлю тепер їздите?
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13.12.2020 21:14 Відповісти
звичайно ! тільки сильно пальці мерзнуть .
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13.12.2020 22:18 Відповісти
Бувають же дива! Добре, що трапився той дід, добре, що вціліли, а не згинули від переохолодження. То живіть довго і не хворійте! Не дарма ж Вас Господь зберіг!
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13.12.2020 21:26 Відповісти
дід теж ловив рибу . в нього сили немає врятувати ( в ливарні все життя працював) тож викликав допомогу ! зараз він для мене хрещений батько !
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13.12.2020 22:22 Відповісти
Нехай і надалі Вам щастить, а дідусеві - ще пожити без болячок і діждатись кращих часів!
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14.12.2020 00:18 Відповісти
дякую ! Вам теж міцного здоров'я !
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14.12.2020 00:39 Відповісти
В полынье пр Т воды +3+5 переохлаждение наступит через 10 мин.
Но на форуме Цензора и 1,5 часа прокатывает.
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13.12.2020 21:39 Відповісти
ти був в подібній ситуації ? будеш поділишся враженнями ! до речі в воді було теплійше бо обморозив лише руки .
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13.12.2020 22:26 Відповісти
Зараз сезон для таких індивідів- одні під лід, а інші в горах губитися ,дорослі люди вроді як.
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13.12.2020 20:53 Відповісти
Это синька.
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13.12.2020 21:34 Відповісти
дурак погибель себе всегда найдёт .
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13.12.2020 22:22 Відповісти
Какой лед? Он едва появился. Вот уж воистину сила разума от возраста не зависит...
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13.12.2020 23:10 Відповісти
Все домашние хомячки уже отписались? Зимняя рыбалка тот же спорт. Многие рыбачат по первому льду. Да, это рискованное занятие. Но в селах для многих мужиков зимняя рыбалка - единственное развлечение. Да, должны были идти с веревками, должны были перестраховываться... Но это то же, что упрекать водителя в езде на автомобиле... Земля пухом мужикам...
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14.12.2020 00:13 Відповісти
 
 