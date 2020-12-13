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177 детей арестованных крымскотатарских активистов растут без отцов, - правозащитники

177 детей арестованных крымскотатарских активистов растут без отцов, - правозащитники

В оккупированном Крыму 177 детей арестованных активистов и гражданских журналистов растут без отцов.

Об этом во время онлайн-конференции общественного объединения "Крымская солидарность" сообщила координатор проекта "Крымское детство", жена осужденного фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мумине Салиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В результате массовых мартовских и июльских обысков этого года 19 детей пополнили списки детей политузников и еще двое родились после арестов отцов. На сегодня 177 несовершеннолетних детей растут без опеки своих пап, и у 25 из них – тяжелые медицинские диагнозы на фоне стресса. Психосоматические и физиологические изменения каждого ребенка мы фиксируем практически ежедневно и это важная проблема, которую необходимо мониторить омбудсменам, государственным и международным институтам по защите прав детей", - сказала Мумине Салиева.

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Топ комментарии
+4
Где кремляди, там террор, и ненависть ко всему чужому ! У кремлядей враг √1 это США, поэтому они там сейчас воду мутят !
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13.12.2020 20:25
+4
У Рашки враг №1 - это независимая Украина, потому что вне состава России, Украина - истинная Русь разрушает миф под названием "Россия"
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13.12.2020 21:03
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Где кремляди, там террор, и ненависть ко всему чужому ! У кремлядей враг √1 это США, поэтому они там сейчас воду мутят !
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13.12.2020 20:25 Ответить
У Рашки враг №1 - это независимая Украина, потому что вне состава России, Украина - истинная Русь разрушает миф под названием "Россия"
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13.12.2020 21:03 Ответить
Памятник называется "Тысячелетие Руси", а слово "Россия" ввел в обиход Петр Первый в 1721 году.
Киев возник в конце V века нашей эры, а Новгород минимум на 400 лет позже.
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13.12.2020 21:56 Ответить
Столько ненависти за столько лет к кому-либо, кроме россиянцев, вряд ли было испытано.
За столько веков.
А платить за это будут всего лишь несколько их поколений...
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13.12.2020 23:30 Ответить
 
 