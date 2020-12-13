177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків, - правозахисники

В окупованому Криму 177 дітей заарештованих активістів і цивільних журналістів ростуть без батьків.

Про це під час онлайн-конференції громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомила координаторка проєкту "Кримське дитинство", дружина засудженого фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Муміне Салієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Унаслідок масових березневих і липневих обшуків цього року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів, ще двоє народилися після арештів батьків. Наразі 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх татусів, і у 25 з них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня, і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей", – сказала Муміне Салієва.

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