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177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків, - правозахисники

177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків, - правозахисники

В окупованому Криму 177 дітей заарештованих активістів і цивільних журналістів ростуть без батьків.

Про це під час онлайн-конференції громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомила координаторка проєкту "Кримське дитинство", дружина засудженого фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Муміне Салієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Унаслідок масових березневих і липневих обшуків цього року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів, ще двоє народилися після арештів батьків. Наразі 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх татусів, і у 25 з них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня, і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей", – сказала Муміне Салієва.

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Топ коментарі
+4
Где кремляди, там террор, и ненависть ко всему чужому ! У кремлядей враг √1 это США, поэтому они там сейчас воду мутят !
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13.12.2020 20:25
+4
У Рашки враг №1 - это независимая Украина, потому что вне состава России, Украина - истинная Русь разрушает миф под названием "Россия"
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13.12.2020 21:03
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Где кремляди, там террор, и ненависть ко всему чужому ! У кремлядей враг √1 это США, поэтому они там сейчас воду мутят !
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13.12.2020 20:25 Відповісти
У Рашки враг №1 - это независимая Украина, потому что вне состава России, Украина - истинная Русь разрушает миф под названием "Россия"
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13.12.2020 21:03 Відповісти
Памятник называется "Тысячелетие Руси", а слово "Россия" ввел в обиход Петр Первый в 1721 году.
Киев возник в конце V века нашей эры, а Новгород минимум на 400 лет позже.
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13.12.2020 21:56 Відповісти
Столько ненависти за столько лет к кому-либо, кроме россиянцев, вряд ли было испытано.
За столько веков.
А платить за это будут всего лишь несколько их поколений...
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13.12.2020 23:30 Відповісти
 
 