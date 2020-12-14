Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" вечером в понедельник, 14 декабря, соберется на заседание, чтобы рассмотреть повестку дня пленарной недели ВР.
Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Планируется вечером... Будет рассматриваться повестка дня на эту неделю, возможно, какие-то кадровые вопросы. Но скорее всего будет еще одно заседание по кадровым вопросам, наверное, во вторник", - сказала Кравчук.
Нардеп "СН" Александр Качура в Telegram уточнил, что заседание начнется в 18:00. Оно пройдет в КВЦ "Парковый".
По его информации, кроме проекта бюджета рассмотрят такие законопроекты:
- №3087д о Бюро экономической безопасности
- №4470 и № 4471 о возобновлении полномочий НАПК
- №3760 об инвестнянях
- №3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей
- №4065 об информации, необходимой для декларирования
- №3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета
- №3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".
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