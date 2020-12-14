Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" вечером в понедельник, 14 декабря, соберется на заседание, чтобы рассмотреть повестку дня пленарной недели ВР.

Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Планируется вечером... Будет рассматриваться повестка дня на эту неделю, возможно, какие-то кадровые вопросы. Но скорее всего будет еще одно заседание по кадровым вопросам, наверное, во вторник", - сказала Кравчук.

Нардеп "СН" Александр Качура в Telegram уточнил, что заседание начнется в 18:00. Оно пройдет в КВЦ "Парковый".

По его информации, кроме проекта бюджета рассмотрят такие законопроекты:

№3087д о Бюро экономической безопасности

№4470 и № 4471 о возобновлении полномочий НАПК

№3760 об инвестнянях

№3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей

№4065 об информации, необходимой для декларирования

№3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета

№3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

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