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ВР (27371) Слуга народа (2620) Кравчук Евгения (367)

Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук

Фракция

Фракция "Слуга народа" вечером в понедельник, 14 декабря, соберется на заседание, чтобы рассмотреть повестку дня пленарной недели ВР.

Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Планируется вечером... Будет рассматриваться повестка дня на эту неделю, возможно, какие-то кадровые вопросы. Но скорее всего будет еще одно заседание по кадровым вопросам, наверное, во вторник", - сказала Кравчук.

Нардеп "СН" Александр Качура в Telegram уточнил, что заседание начнется в 18:00. Оно пройдет в КВЦ "Парковый".

По его информации, кроме проекта бюджета рассмотрят такие законопроекты:

  • №3087д о Бюро экономической безопасности
  • №4470 и № 4471 о возобновлении полномочий НАПК
  • №3760 об инвестнянях
  • №3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей
  • №4065 об информации, необходимой для декларирования
  • №3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета
  • №3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

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Топ комментарии
+5
Ты помнишь как все начиналось?...
• Поднять экономику на 40%
• Повышать зарплаты ежегодно на 2000 грн
• Достичь уровня зарплат, как в Польше через 7-10 лет
• Сократить количество безработных, создать миллион рабочих мест
• Обеспечить аграриев дешёвыми кредитами
• Снизить цены на газ для населения
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14.12.2020 11:33
+4
Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8871
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14.12.2020 11:25
+3
Це недорозуміння буде?

Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1544
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14.12.2020 11:18
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Все в одном месте,замечательный шанс..
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14.12.2020 11:18 Ответить
Це недорозуміння буде?

Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1544
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14.12.2020 11:18 Ответить
Всегда Собираетесь , = Но что то От этого жить становится не легче.
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14.12.2020 11:25 Ответить
Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8871
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14.12.2020 11:25 Ответить
Ты помнишь как все начиналось?...
• Поднять экономику на 40%
• Повышать зарплаты ежегодно на 2000 грн
• Достичь уровня зарплат, как в Польше через 7-10 лет
• Сократить количество безработных, создать миллион рабочих мест
• Обеспечить аграриев дешёвыми кредитами
• Снизить цены на газ для населения
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14.12.2020 11:33 Ответить
у дебилов все просто.
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14.12.2020 11:36 Ответить
і тотальні посадки
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14.12.2020 11:37 Ответить
Самих себя сажать будут? Чтоб укрыться и остаться живыми после того что натворили?
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14.12.2020 11:41 Ответить
Главное, чтобы это помнили 73% проголосовавших за Зєлю.
А то ведь у них во всем виноват Порошенко
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14.12.2020 11:39 Ответить
Уже рвота, когда произносится -Слуга Народа.Нет никаких слуг народа. Есть сборище моральных недоносков,марадеров и прихвостней олигархов,выколупаных с Криворожзских помоек.
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14.12.2020 11:41 Ответить
... и это несмотря на гололед, неблагоприятные погодные условия, партия парикмахеров-педикюрщиков-маникюрщиков соберется в одном месте... герои... всей страны...
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14.12.2020 12:29 Ответить
 
 