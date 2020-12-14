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ВР (14814) Слуга народу (2800) Кравчук Євгенія (374)

Фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання, - Кравчук

Фракція

Фракція "Слуга народу" ввечері в понеділок, 14 грудня, збереться на засідання, щоб розглянути порядок денний пленарного тижня ВР.

Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Планується ввечері... Буде розглядатися порядок денний на цей тиждень, можливо, якісь кадрові питання. Але швидше за все буде ще одне засідання з кадрових питань, напевно, у вівторок", - сказала Кравчук. 

Нардеп СН Олександр Качура у Telegram уточнив, що засідання почнеться о 18:00. Воно відбудеться в КВЦ "Парковий".

За його інформацією, крім проєкту бюджету, розглянуть такі законопроєкти:

  • №3087д про Бюро економічної безпеки
  • №4470 і № 4471 про відновлення повноважень НАЗК
  • №3760 про інвестнянь
  • №3656 з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників
  • №4065 про інформацію, необхідну для декларування
  • №3132 про посилення повноважень Антимонопольного комітету
  • №3014 пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації".

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
Ты помнишь как все начиналось?...
• Поднять экономику на 40%
• Повышать зарплаты ежегодно на 2000 грн
• Достичь уровня зарплат, как в Польше через 7-10 лет
• Сократить количество безработных, создать миллион рабочих мест
• Обеспечить аграриев дешёвыми кредитами
• Снизить цены на газ для населения
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14.12.2020 11:33
+4
Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8871
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14.12.2020 11:25
+3
Це недорозуміння буде?

Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1544
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14.12.2020 11:18
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Все в одном месте,замечательный шанс..
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14.12.2020 11:18 Відповісти
Це недорозуміння буде?

Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1544
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14.12.2020 11:18 Відповісти
Всегда Собираетесь , = Но что то От этого жить становится не легче.
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14.12.2020 11:25 Відповісти
Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8871
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14.12.2020 11:25 Відповісти
Ты помнишь как все начиналось?...
• Поднять экономику на 40%
• Повышать зарплаты ежегодно на 2000 грн
• Достичь уровня зарплат, как в Польше через 7-10 лет
• Сократить количество безработных, создать миллион рабочих мест
• Обеспечить аграриев дешёвыми кредитами
• Снизить цены на газ для населения
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14.12.2020 11:33 Відповісти
у дебилов все просто.
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14.12.2020 11:36 Відповісти
і тотальні посадки
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14.12.2020 11:37 Відповісти
Самих себя сажать будут? Чтоб укрыться и остаться живыми после того что натворили?
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14.12.2020 11:41 Відповісти
Главное, чтобы это помнили 73% проголосовавших за Зєлю.
А то ведь у них во всем виноват Порошенко
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14.12.2020 11:39 Відповісти
Уже рвота, когда произносится -Слуга Народа.Нет никаких слуг народа. Есть сборище моральных недоносков,марадеров и прихвостней олигархов,выколупаных с Криворожзских помоек.
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14.12.2020 11:41 Відповісти
... и это несмотря на гололед, неблагоприятные погодные условия, партия парикмахеров-педикюрщиков-маникюрщиков соберется в одном месте... герои... всей страны...
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14.12.2020 12:29 Відповісти
 
 