Рада завтра рассмотрит бюджет на 2021 год, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что завтра парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

Об этом он сообщил в ходе согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Также завтра мы с вами рассматриваем три ключевые законопроекта. Это №4100 (Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. - Ред.), №4000 (Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год. - Ред.) и смету Верховной Рады Украины. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп. Я вижу, что абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что до завтра он не изменится", - подчеркнул Разумков.

Глава ВР надеется, что завтра в Раде не будет "бюджетной ночи".

"Чтобы мы не превращали работу парламента в ту не совсем приятную практику, когда снова появляются бюджетные новогодние ночи. Я хотел бы верить, что мы завтра сможем с вами рассмотреть все необходимые законопроекты и их принять", - сказал он.

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