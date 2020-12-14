Рада завтра розгляне бюджет на 2021 рік, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що завтра парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.

Про це він повідомив у ході погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Також завтра ми з вами розглядаємо три ключові законопроєкти. Це №4100 (Проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. - Ред.), №4000 (Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2021 рік. - Ред.) і кошторис Верховної Ради України. Ми сьогодні поспілкувалися з представниками всіх депутатських фракцій і груп. Я бачу, що абсолютний конструктив у підходах. Сподіваюся, що до завтра він не зміниться", - підкреслив Разумков.

Глава ВР сподівається, що завтра в Раді не буде "бюджетної ночі".

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"Щоб ми не перетворювали роботу парламенту на ту не зовсім приємну практику, коли знову з'являються бюджетні новорічні ночі. Я хотів би вірити, що ми завтра зможемо з вами розглянути всі необхідні законопроєкти і їх прийняти", - сказав він.